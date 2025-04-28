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«Несколько кредитов нельзя считать показателем бедственного положения заемщика»

  • 28/04/2025, 13:05

Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir:

«Несколько кредитов — не показатель бедственного положения заемщика»— Клиенты МФО часто обращаются в разные компании в поисках наилучшего предложения, а суммы займов, как правило, небольшие. Например, средний размер займа «до зарплаты» — всего 10-12 тысяч рублей. Поэтому для многих клиентов совершенно естественно иметь по несколько открытых займов, и это не значит, что данные люди находятся в бедственном финансовом положении.

Авторы инициативы видят в цепочках перекредитования крайне опасное явление. При этом за скобками остается тот факт, что один ипотечный или автокредит создает гораздо большую долговую нагрузку на клиента, чем займы в нескольких МФО. С точки зрения борьбы с закредитованностью главный показатель — это не количество займов у человека и даже не процентная ставка по ним, а какая доля дохода уходит на обслуживание финансовых обязательств. Этот параметр уже регулируется Банком России с помощью макропруденциальных лимитов. Поэтому предлагаемое ограничение представляется избыточной мерой.

Добросовестные МФО и сами не заинтересованы в том, чтобы люди формировали чрезмерную долговую нагрузку. Для этого компании проверяют потенциальных клиентов своим скорингом, чтобы не оказаться последним кредитором в очереди, с которым никто уже не расплатится.

Напомним, помимо рефинансирования действующих кредитов, есть другие законные и эффективные методы, чтобы погасить проблемные долги. Например, пролонгация займа, если по каким-то причинам у человека возникли финансовые трудности. В этом случае он выплачивает только проценты, а тело долга может погасить, когда ему будет удобно. Причем это не станет считаться просрочкой в кредитной истории.

Фото предоставлено финансовой онлайн-платформой Webbankir, из личного архива спикера

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : рынок микрофинансирования займы онлайн


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