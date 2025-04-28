«В интересах МФО не создавать дополнительной нагрузки на клиента»

— Согласно нашей статистике, в среднем на одного клиента приходятся 2,2 займа в год. Это связано с тем, что клиенты берут деньги на длительный срок и в том объеме, который требуется для решения их финансовых вопросов. Они, благодаря графику аннуитетных платежей, погашают заем постепенно, равномерно распределяя нагрузку на протяжении всего времени пользования деньгами. Иными словами, вместо того, чтобы брать несколько маленьких и коротких займов, они предпочитают запросить всю потенциально необходимую сумму и гасить ее постепенно, чтобы не снижать качество жизни и не наращивать долговую нагрузку.

Так что внутри компании мы не видим образования «цепочек займов». Стратегия нашей компании направлена на то, чтобы предоставлять доступные населению финансовые услуги, и практика создания «цепочек займов» не является ее частью. В наших интересах удовлетворять потребности клиентов в дополнительных финансах, не создавая избыточной долговой нагрузки, так как она повышает вероятность дефолта заемщика. А это, в свою очередь, несет для бизнеса дополнительные затраты, поскольку каждый день просрочки удорожает процесс возврата заемных средств. Поэтому мы, напротив, стремимся предлагать клиентам более длинные займы по сниженной дневной ставке, чтобы сохранять баланс между экономической эффективностью бизнеса и релевантным предложением услуг для удовлетворения запросов россиян.

Фото предоставлено компанией МФК «Лайм‑Займ». Автор фото: Павел Рыжков