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«Регулятор добился цели по уровню закредитованности»

  • 28/04/2025, 13:05

Константин Шарапов, генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм»):

«Регулятор добился цели по уровню закредитованности»— Судя по тому, что регулятор сохранил значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам во втором квартале на прежнем уровне, поставленной перед собой цели по уровню закредитованности он добился, а значит, не видит на данный момент угроз для финансовой стабильности страны. В целом выдачи остались на прежнем уровне, глобальных снижений мы не наблюдаем, а если корректировки и случались, то были незначительными и не оказывающими существенного значения на бизнес-показатели.

По данным ЦБ, на долю онлайн-займов в третьем квартале 2024 года приходились 85% выдач: в 2023 году это значение было на уровне 75%, годом ранее — 66%. Полагаем, что к концу 2025-го число онлайн-выдач будет еще более впечатляющим, так как многие компании и вовсе закрывают направление офлайн. Устойчивость к мошенническим кибератакам обеспечивается, в первую очередь, собственной политикой безопасности и эффективными стратегиями компаний по противодействию преступлениям: защите данных, развитию антифрод-систем, постоянному мониторингу и блокировке подозрительных операций.

Фото предоставлено компанией МКК «Академическая», из личного архива спикера

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : рынок микрофинансирования займы онлайн


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