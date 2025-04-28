«Регулятор добился цели по уровню закредитованности»

— Судя по тому, что регулятор сохранил значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам во втором квартале на прежнем уровне, поставленной перед собой цели по уровню закредитованности он добился, а значит, не видит на данный момент угроз для финансовой стабильности страны. В целом выдачи остались на прежнем уровне, глобальных снижений мы не наблюдаем, а если корректировки и случались, то были незначительными и не оказывающими существенного значения на бизнес-показатели.

По данным ЦБ, на долю онлайн-займов в третьем квартале 2024 года приходились 85% выдач: в 2023 году это значение было на уровне 75%, годом ранее — 66%. Полагаем, что к концу 2025-го число онлайн-выдач будет еще более впечатляющим, так как многие компании и вовсе закрывают направление офлайн. Устойчивость к мошенническим кибератакам обеспечивается, в первую очередь, собственной политикой безопасности и эффективными стратегиями компаний по противодействию преступлениям: защите данных, развитию антифрод-систем, постоянному мониторингу и блокировке подозрительных операций.

Фото предоставлено компанией МКК «Академическая», из личного архива спикера