Студенты-медики в Новосибирске потребовали дистанционного обучения

Студенты Новосибирского государственного медицинского университета предложили руководству перейти на дистанционное обучение. Свою просьбу в виде петиции они разместили на платформе change.org.

Будущие врачи объяснили, что им удобнее и эффективнее учиться удалённо. Они подчеркнули, что дистанционное обучение помогает лучше управлять временем, особенно при высокой учебной нагрузке и плотном графике практических занятий.

Ксения Демкина, автор обращения, подчеркнула, что онлайн-образование не уступает традиционному по качеству. Она также отметила, что дистанционный формат делает обучение доступным для студентов, которые живут вдали от университета или имеют ограничения по здоровью.

Студенты выделили несколько преимуществ дистанционного обучения: экономия времени и ресурсов, возможность учиться из дома или общежития и возможность пересматривать лекции для лучшего усвоения материала.

Многие ведущие медицинские вузы России и мира успешно используют гибридные или полностью дистанционные методы обучения. Это доказывает, что такие подходы эффективны, говорится в

Пока студенты не получили ответа от руководства университета на своё предложение.

На момент публикации материала петицию подписали 149 человек.

