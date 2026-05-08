Глава «Ростеха» назвал внедрение ИИ в Новосибирской области примером для страны

Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов представил президенту России Владимиру Путину отчет о деятельности компании за 2025 год. В числе успешных проектов он упомянул интеллектуальную систему видеонаблюдения, развернутую в Новосибирской области.

На встрече с главой государства руководитель «Ростеха» сообщил, что компания «Швабе» занимается обслуживанием интеллектуальной транспортной системы Москвы по заказу Центра организации дорожного движения. В систему интегрированы 66 тысяч светофоров, пять тысяч телекамер и около четырех тысяч детекторов транспорта, которые фиксируют количество, тип транспортных средств и их скорость.

В Новосибирской области также внедряется аналогичная система, и её функционирование уже способствовало успешной работе правоохранительных органов в розыске пропавших лиц.

— Наше дочернее предприятие — компания NtechLab — занимается развитием системы видеоаналитики на базе искусственного интеллекта. Технология апробирована уже более чем в 70 субъектах России. Она помогает правоохранительным органам в достаточно короткие сроки отыскать любого преступника или пропавших людей. В качестве примера могу привести: за 2025 год только в Новосибирской области с помощью этой системы удалось найти около 120 пропавших детей, — отметил Сергей Чемезов.

В общей сложности в систему АПК «Безопасный город» в Новосибирской области интегрировано 5 тысяч камер. Из них 1,4 тысячи подключены к системе биометрической видеоаналитики. В 2026 году использование искусственного интеллекта планируется расширить до 2,2 тысяч камер.

В рамках проекта «Безопасный город» с 2023 года активно используется система видеоаналитики FindFace Multi. Этот программно-аппаратный комплекс анализирует данные с городских камер и за считанные мгновения может идентифицировать пропавших людей или разыскиваемых преступников. Уровень точности распознавания достигает 99,9%.

«Безопасный город» — это комплексная государственная программа, цель которой — повысить уровень общественной безопасности с помощью современных технологий. В рамках проекта устанавливаются камеры видеонаблюдения, а также интегрируются все службы экстренного реагирования, системы оповещения и контроля. Искусственный интеллект в видеонаблюдении помогает автоматически распознавать лица, анализировать подозрительное поведение, находить оставленные предметы и даже прогнозировать возможные преступления. Это делает работу правоохранительных органов более точной и быстрой.

