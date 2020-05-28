Нарушителей ограничительных мер в Новосибирской области оштрафовали более чем на 4 млн рублей

В регионе продолжаются контрольные мероприятия по соблюдению жителями и предприятиями действующих ограничительных мер в период противодействия коронавирусу, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Сотрудники полиции продолжают контроль жителей, прибывших c территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора, поскольку все они могут являться потенциальными носителями инфекции. В отношении 340 человек составлены и направлены в суд административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», из них уже 140 присуждены штрафы на сумму почти 2 млн рублей, — говорится в сообщении.

Случаи нарушения санитарного законодательства и иных требований при введении режима повышенной готовности ежедневно фиксируются сотрудниками органов власти, полиции и Роспотребнадзора при проверках предприятий и организаций. Всего по ст. 6.3 КоАП РФ на юридических лиц составлено и направлено в суд 63 административных протокола, из них по 40 уже избрано наказание в виде штрафа на общую сумму порядка 1,4 млн рублей, вынесено 15 решений о приостановлении деятельности.

Кроме того, проводятся профилактические мероприятия с жителями и работниками предприятий, направленные на необходимость соблюдения установленных в регионе правил поведения (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, всеобщей самоизоляции и др.). На тех, кто грубо нарушает эти и другие требования, сотрудниками полиции и областных органов власти составлено свыше 1000 административных протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», общая сумма штрафов составила почти 641,5 тысяч рублей.

Всего правоохранительными органами, Роспотребнадзором и органами власти за два месяца составлено и направлено в суд 1426 протоколов по разным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, связанным с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже превысила 4 млн рублей.

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