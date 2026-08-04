Риэлторы будут запрашивать выписку из военкомата для сделок с недвижимостью в НСО

Сеть риелторских агентств «Этажи», основанная в Тюмени и работающая по всей России, в том числе, в Новосибирске, начала требовать выписки из реестра повесток военкоматов у покупателей и продавцов в возрасте от 18 до 65 лет. Об этом сообщил «Ъ-Урал» со ссылкой на источник в компании.

Директор по развитию сервисов безопасных сделок федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков рассказал изданию, что за уклонение от призыва военнообязанный может столкнуться с ограничениями на сделки с недвижимостью. Это создает риск для покупателей.

По данным компании, такой риск «лучше нивелировать на этапе проверки».

— Мы постоянно мониторим риски, а затем разрабатываем и внедряем те сервисы и дополнительные проверки, которые позволяют повышать гарантию безопасности сделок, и это как раз один из этапов. У нас был случай, когда Росреестр приостановил сделку из-за того, что продавец не явился по повестке. Лучше на этапе подготовки к сделке урегулировать такие вопросы, — рассказал Сергей Чужаков.

Как сообщает канал «Все о стройке», нововведение уже действует во Владивостоке. Господин Чужаков заявил, что эта мера затронет и другие регионы России.

— Мы последовательно вводим это требование в регламенты проверок сделок по всей стране, — подчеркнул он.

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