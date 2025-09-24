Рекламодателям

Призыв на военную службу в России предлагают вести круглый год

  • 24/09/2025, 18:30
Автор: Артем Рязанов
Госдума одобрила в первом чтении проект о годовом призыве на военную службу
Ожидается, что законопроект об изменении порядка набора в армию вступит в силу с 1 января 2026 года

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента. Инициативу внесли на рассмотрение нижней палаты парламента еще 22 июля.

Законопроект предлагает изменить порядок призыва на военную службу. Медицинское обследование, профессиональный психологический отбор призывников, а также заседания призывной комиссии будут проходить в течение года. Отправка призывников к месту службы будет осуществляться в установленные сроки: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Правительство России поддерживает инициативу, но требует доработать законопроект ко второму чтению. В отзыве указано, что для разделения понятий призыва граждан на военную службу и их отправки к местам прохождения службы необходимо внести изменения в пункт 1 статьи 26 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Эти изменения должны касаться состава мероприятий призыва граждан на военную службу.

Если законопроект примут, он вступит в силу 1 января 2026 года.

Напомним, сейчас призыв в РФ проводится дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска начали массово получать сообщения от Минобороны.

Источник фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

655

Рубрики : Общество

Регионы: Россия

Теги : призыв Госдума военная служба


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Эксперт также рекомендует не противопоставлять друг другу клиническую и превентивную медицину
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирском зоопарке проводку ремонтировали полторы недели назад
24/09/25 19:00
Общество
Призыв на военную службу в России предлагают вести круглый год
24/09/25 18:30
Общество
Прокурор заявил в суде о риске срыва отопительного сезона в Бердске
24/09/25 18:00
Власть Общество Право&Порядок
Будущее машиностроения: как новосибирский колледж готовит квалифицированных специалистов
24/09/25 17:50
Власть
Почти 70% студентов, поступивших на бюджет в новосибирский медвуз, ― целевики
24/09/25 17:30
Власть Медицина Образование
В Новосибирске суд оставил полковника Росгвардии Курбанова в СИЗО
24/09/25 17:00
Право&Порядок
Омская налоговая банкротит новосибирскую добывающую компанию
24/09/25 16:00
Бизнес
Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых
24/09/25 15:30
Медицина
Штраф за нарушение ПДД на электросамокатах хотят увеличить в два раза
24/09/25 15:00
Право&Порядок
Бизнес в России неохотно вкладывает деньги в эффективные препараты
24/09/25 14:30
Бизнес Медицина Наука Общество
В Госдуме предложили альтернативу мигрантам из Средней Азии
24/09/25 14:00
Власть Общество
Инюшенский бор в Новосибирске будет благоустроен с акцентом на естественность
24/09/25 13:45
Власть
В России не хотят выпускать вакцину для защиты детей от инфекций органов дыхания
24/09/25 13:30
Бизнес Медицина Наука Общество
Жилой район Светлый отпраздновал свой первый большой юбилей
24/09/25 12:40
Недвижимость
В Новосибирске создают генетическую карту сельхозкультур
24/09/25 12:30
Агропром Наука Технологии
Новосибирцев ждут длинные выходные в ноябре из-за праздников
24/09/25 12:00
Общество
Сергей Нетёсов: В России нужно разрабатывать новые вакцины против вирусов и бактериальных инфекций
24/09/25 11:30
Медицина Наука Общество
На рынок посуточной аренды в Новосибирске «выбросили» много домов и квартир
24/09/25 11:00
Бизнес Недвижимость Общество
Объявил войну ФССП: житель Новосибирска пытался сжечь дом судебного пристава из-за личной неприязни
24/09/25 10:40
Право&Порядок
В Новосибирской области портфель пассивов клиентов СМБ увеличился на треть
24/09/25 10:15
Финансы
Популярное
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Новости компаний
Уралсиб улучшил систему агентского вознаграждения за привлечение бизнес-клиентов
24/09/25 11:06
Нелегальные подвесы оптики на 22 тыс опор ЛЭП зафиксировали энергетики в НСО
23/09/25 11:25
Банк Уралсиб стал партером двух турниров по волейболу в Алтайском крае
23/09/25 10:32
Энергетики обеспечат мощностью крупный инвестиционный проект Новосибирска
22/09/25 16:55
Банк Уралсиб принял участие в работе десятого Восточного экономического форума
22/09/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов
18/09/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять