Призыв на военную службу в России предлагают вести круглый год

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента. Инициативу внесли на рассмотрение нижней палаты парламента еще 22 июля.

Законопроект предлагает изменить порядок призыва на военную службу. Медицинское обследование, профессиональный психологический отбор призывников, а также заседания призывной комиссии будут проходить в течение года. Отправка призывников к месту службы будет осуществляться в установленные сроки: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Правительство России поддерживает инициативу, но требует доработать законопроект ко второму чтению. В отзыве указано, что для разделения понятий призыва граждан на военную службу и их отправки к местам прохождения службы необходимо внести изменения в пункт 1 статьи 26 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Эти изменения должны касаться состава мероприятий призыва граждан на военную службу.

Если законопроект примут, он вступит в силу 1 января 2026 года.

Напомним, сейчас призыв в РФ проводится дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

