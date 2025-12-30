Путин ввёл круглогодичный военный призыв в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о круглогодичном призыве на военную службу с 2026 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 261 000 человек, а также отправку этих граждан, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы в сроки, установленные указанным Федеральным законом, — говорится в документе.

Указ также касается увольнения солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы подошел к концу.

С 1 января 2026 года призыв на военную службу станет круглогодичным. Отправка призывников сохранится в те же сроки: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Тем не менее, теперь у призывников будет больше времени на явку в военкомат по электронным повесткам. Срок увеличен с 20 до 30 дней с момента размещения повестки в реестре.

В осенний призыв 2025 года, по данным Минобороны России, на службу отправились 135 тысяч человек. Этот призыв впервые проводили с помощью Единого реестра воинского учета. Призывников оповещали через портал «Госуслуги».

Ранее редакция сообщала о том, что правительство России поддержало призыв резервистов в мирное время.