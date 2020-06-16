Новосибирец оштрафован за дачу взятки начальнику станции «Новосибирск-Главный»

Собранные отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России доказательства судом признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении представителя коммерческой организации г. Новосибирска по факту дачи взятки должностному лицу в значительном размере (ч. 2 ст. 291 УК РФ), сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

— Как установлено судом и следствием, осужденный, действуя в интересах коммерческой организации, оказывающей услуги по железнодорожным грузоперевозкам, в период с июня по сентябрь 2019 года на систематической основе передавал начальнику станции «Новосибирск-Главный» взятку в виде денег и оплаты услуг имущественного характера, общая сумма которой составила 124 000 рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что взятка предназначалась за общее покровительство представляемой им коммерческой организации при оказании услуг по железнодорожным перевозкам, а именно при возникновении на станции обстоятельств, связанных с несвоевременной подачей и уборкой железнодорожных вагонов, используемых организацией, осужденный принимал меры к их исключению, в том числе путем дачи соответствующих указаний подчиненным ему работникам станции.

Приговором Железнодорожного районного суда г. Новосибирска осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 270 000 рублей.

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