Промышленникам возместят часть затрат на приобретенное технологическое оборудование

В июле региональный минпромторг начнет прием заявок в рамках конкурса на предоставление субсидий субъектам в сфере промышленности на возмещение части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование. На эти цели в 2020 году из областного бюджета выделены средства в размере 25 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Мы продолжаем реализацию региональных госпрограмм в сфере промышленности. В рамках технического перевооружения организации могут возместить до 25% затрат при приобретении оборудования, но не более 10 млн рублей на предприятие. В прошлом году такую поддержку получили девять организаций, в том числе входящих в перечень системообразующих предприятий, — рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

В региональном правительстве рассказали, что в 2020 году конкурс будет проходить с 1 по 15 июля, заявку можно подать в региональный минпромторг.

Фото: Евгения Серегина