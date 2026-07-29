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Финансы

Впервые Россия и Китай объединили данные о дальневосточных леопардах

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За последние два десятилетия численность самой редкой большой кошки на Земле увеличилась в шесть раз

На сегодняшний день на охраняемых территориях, расположенных в двух странах, обитает 223 особи, тогда как в начале 2000-х годов их насчитывалось всего 35. Эти данные были получены в результате совместной оценки специалистов национального парка «Земля леопарда» (Россия, Владивосток, ВТБ выступает Хранителем леопарда) и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда (Китай).

Исследователи из России и Китая подтвердили, что на территории резервата «Земля больших кошек» зафиксировано не менее 223 дальневосточных леопардов, включая взрослых животных и детенышей. Из них 135 особей обитают в российском нацпарке «Земля леопарда», а 115 – в китайском Северо-восточном национальном парке тигра и леопарда. При этом 27 леопардов являются трансграничными, то есть их учет ведется в обеих странах. Совместная работа ученых демонстрирует высокую результативность природоохранных мер. Важным показателем жизнеспособности популяции является гендерное соотношение, где на одну самку приходится 1,1 самца, что свидетельствует о стабильном состоянии вида.

Директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк отметил, что за этими впечатляющими цифрами стоит многолетний труд тысяч людей: российских и китайских ученых, государственных инспекторов, просветителей, меценатов, а также десятилетия целенаправленных усилий двух государств. Благодаря поддержке партнеров, российский национальный парк смог значительно укрепить свое техническое оснащение и расширить сеть фотоловушек, что позволило вести системное и точное наблюдение за леопардами. Этот успех означает не только спасение одного из самых редких животных на планете. Леопард является индикатором здоровья всей экосистемы, ее вершиной: здоровая популяция леопарда говорит о благополучии кормовой базы, рек, лесов, свободные от пожаров, с чистым воздухом для всего юга Приморья.

Советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок подчеркнул, что банк, являясь Хранителем леопарда, поддерживает национальный парк с 2023 года, взяв под опеку семью из четырех дальневосточных леопардов. Шестикратный рост популяции этого редкого вида является прямым следствием внимания и вовлеченности профессионального сообщества, значительной финансовой поддержки со стороны крупных компаний и искренней заботы о природном наследии России. Реализуемые банком природоохранные проекты — это важная часть стратегии устойчивого развития. Оказывая поддержку национальному парку «Земля леопарда», кредитная организация вносит свой вклад в бережное восстановление популяции дальневосточного леопарда, модернизацию технической базы, проведение научных исследований и создание условий для безопасного экологического туризма.

16 мая 2024 года в Пекине, в торжественной обстановке, в присутствии Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина, было подписано соглашение о формировании первого в мире трансграничного резервата «Земля больших кошек». Этот новаторский проект объединил охраняемые территории, предназначенные для сохранения дальневосточного леопарда и амурского тигра.

Фото предоставлено пресс-службой нацпарка «Земля леопарда»

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирская область Новосибирск

Теги : популяция Земля леопарда дальневосточный леопард ВТБ

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Мария Трегуб, Эксперт Сибирского ГУ Банка России:

— В июне больше всего подорожали непродовольственные товары. Цены на услуги выросли менее ощутимо, а на продовольствие — несущественно.

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ПСБ повысил ставки по популярным вкладам для физических лиц

ПСБ пересмотрел условия по наиболее популярным среди физических лиц депозитам, сделав их еще привлекательнее.

По продукту «Народный вклад» новые клиенты смогут рассчитывать на максимальную ставку в 30% годовых при сроке размещения средств в 32 дня. При более длительном размещении, на 91 день, доходность составит 22%, а на 150 дней — 20%. Минимальная сумма для открытия такого вклада — 10 000 рублей, максимальная — 50 000 рублей. Отдельные, более выгодные условия предусмотрены для новых вкладчиков, оформляющих перевод пенсии в ПСБ: при открытии депозита на 91 день ставка составит 27%, а на 150 дней — 25%.

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Прибыль ВТБ в 1 полугодии составила 225,2 млрд рублей

Заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что главная задача в первой половине года заключалась в грамотном управлении капиталом. Целенаправленное кредитование, подкрепленное восстановлением чистой процентной маржи и увеличением основных доходов, а также секьюритизация клиентских займов и избавление от непрофильных активов способствовали существенному повышению достаточности капитала. Это, в свою очередь, позволило обеспечить акционерам щедрые дивиденды. Исходя из текущих тенденций развития бизнеса и прогнозов на второе полугодие, ожидания по ключевым финансовым показателям Группы не изменились.

На конец отчетного периода, 30 июня 2026 года, общий объем кредитного портфеля (до вычета резервов) составил 25,6 триллионов рублей, что на 4,5% больше по сравнению с началом года. Группа продолжила перераспределять структуру кредитного портфеля, отдавая приоритет корпоративному сегменту и снижая темпы роста розничного кредитования, что способствует более эффективному использованию капитала.

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Центробанк перешел к более реалистичному прогнозированию бюджета

Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента — председатель правления ВТБ, считает, что значимым прорывом в коммуникационной политике Центрального банка РФ стало изменение подхода к прогнозированию дефицита бюджета. Вместо прежней оценки нулевого структурного первичного дефицита в процентном отношении к ВВП регулятор теперь использует более реалистичный метод динамического прогнозирования этого показателя по годам.

— Это более реалистичная предпосылка, которая, по моему мнению, способствует повышению доверия к прогнозам регулятора, — подчеркнул Пьянов.

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Российские банки начали повышать ставки по среднесрочным и долгосрочным вкладам

Ведущие российские финансовые учреждения начали избирательно увеличивать ставки по вкладам, ориентированным на среднесрочные и долгосрочные периоды – от полугода до полутора лет. Это подтверждается действиями отдельных значимых игроков финансового рынка, таких как ВТБ, в русле общей стратегии, нацеленной на удержание клиентских средств. Одновременно с этим, «Альфа-Банк», «Банк „Санкт-Петербург“» и ПСБ также скорректировали в сторону повышения ставки по срочным депозитам на три, четыре и шесть месяцев.

Причины и специфика пересмотра процентных ставок

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Новосибирская молодежь потратила в учреждениях культуры 133 млн рублей

Молодежь Новосибирской области все чаще обращает внимание на культурные учреждения как на привлекательный способ провести свободное время, и «Пушкинская карта» существенно упрощает этот выбор. По информации банка ВТБ, который курирует эту инициативу, в 2026 году объем трат по «Пушкинским картам» в регионе составил 133 миллиона рублей, а общее количество выданных карт достигло 167 тысяч. Среди держателей карт преобладают старшеклассники, составляя 55% всех пользователей в возрасте 15–18 лет.

Анализ расходов выявил интересную динамику. Если изначально первенство по тратам принадлежало кино, то к середине текущего года ситуация изменилась: на киносеансы молодые жители региона потратили около 40% от общей суммы, что эквивалентно 53,8 миллионам рублей. Стоит отметить, что лимит в 2 тысячи рублей на покупку билетов в кино из общего годового лимита в 5 тысяч стимулирует молодежь к поиску других культурных развлечений. Это, в свою очередь, способствует росту интереса к более «глубокому» погружению в культуру, такому как посещение спектаклей, выставок и прочих мероприятий, которые молодые люди начинают воспринимать как значимую часть своего досуга.

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