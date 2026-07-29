Впервые Россия и Китай объединили данные о дальневосточных леопардах

На сегодняшний день на охраняемых территориях, расположенных в двух странах, обитает 223 особи, тогда как в начале 2000-х годов их насчитывалось всего 35. Эти данные были получены в результате совместной оценки специалистов национального парка «Земля леопарда» (Россия, Владивосток, ВТБ выступает Хранителем леопарда) и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда (Китай).

Исследователи из России и Китая подтвердили, что на территории резервата «Земля больших кошек» зафиксировано не менее 223 дальневосточных леопардов, включая взрослых животных и детенышей. Из них 135 особей обитают в российском нацпарке «Земля леопарда», а 115 – в китайском Северо-восточном национальном парке тигра и леопарда. При этом 27 леопардов являются трансграничными, то есть их учет ведется в обеих странах. Совместная работа ученых демонстрирует высокую результативность природоохранных мер. Важным показателем жизнеспособности популяции является гендерное соотношение, где на одну самку приходится 1,1 самца, что свидетельствует о стабильном состоянии вида.

Директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк отметил, что за этими впечатляющими цифрами стоит многолетний труд тысяч людей: российских и китайских ученых, государственных инспекторов, просветителей, меценатов, а также десятилетия целенаправленных усилий двух государств. Благодаря поддержке партнеров, российский национальный парк смог значительно укрепить свое техническое оснащение и расширить сеть фотоловушек, что позволило вести системное и точное наблюдение за леопардами. Этот успех означает не только спасение одного из самых редких животных на планете. Леопард является индикатором здоровья всей экосистемы, ее вершиной: здоровая популяция леопарда говорит о благополучии кормовой базы, рек, лесов, свободные от пожаров, с чистым воздухом для всего юга Приморья.

Советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок подчеркнул, что банк, являясь Хранителем леопарда, поддерживает национальный парк с 2023 года, взяв под опеку семью из четырех дальневосточных леопардов. Шестикратный рост популяции этого редкого вида является прямым следствием внимания и вовлеченности профессионального сообщества, значительной финансовой поддержки со стороны крупных компаний и искренней заботы о природном наследии России. Реализуемые банком природоохранные проекты — это важная часть стратегии устойчивого развития. Оказывая поддержку национальному парку «Земля леопарда», кредитная организация вносит свой вклад в бережное восстановление популяции дальневосточного леопарда, модернизацию технической базы, проведение научных исследований и создание условий для безопасного экологического туризма.

16 мая 2024 года в Пекине, в торжественной обстановке, в присутствии Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина, было подписано соглашение о формировании первого в мире трансграничного резервата «Земля больших кошек». Этот новаторский проект объединил охраняемые территории, предназначенные для сохранения дальневосточного леопарда и амурского тигра.