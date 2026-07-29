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Бизнес Общество Туризм

Новосибирские школьники разрабатывают туристические маршруты по области

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Теперь их идеи будут учитывать при планировании региональных путешествий

В начале 2026 года в Новосибирской области начала работать общественная организация под названием «Детский совет по туризму». Этот проект, зародившийся в небольшом Краснозёрском районе, при поддержке опытных наставников позволяет школьникам прокладывать собственные туристические тропы в родных местах. Его главная цель — вовлечение подрастающего поколения в проекты по развитию внутреннего туризма.

Большому начинанию всегда предшествует маленькая, но очень амбициозная идея, за которой следуют робкие шаги мечтателя. И сначала в смелый и, на первый взгляд, нереализуемый проект верят лишь единицы, но по мере его становления, а после и масштабирования рядом с мечтателем вырастает надежное плечо единомышленников, которое крепчает с каждым новым шагом. Именно так получилось и с инициативой нынешнего руководителя «Детского совета по туризму» Ирины Морозовой.

— В прошлом году на ГУСЬтивале «Глубинка» (12+, ежегодный семейный фестиваль в духе сибирских традиций, который проходит в Краснозёрском районе Новосибирской области — Ред.) местные школьники проводили для гостей экскурсию по местному музею. И всем это очень понравилось. Так как среди гостей были как представители местного бизнеса, так и власти, нам предложили заключить договор на развитие данного направления в масштабе всей области. Документ подписали представители общественной организации «Опора России», туроператора «Ветер перемен», администрации Краснозерского района и общественной организации «Навигатор успеха», которую представляла, как раз я, — рассказала руководитель детского совета.

Позже к реализации проекта присоединилось реготделение «Движение первых», Школа бизнеса SREDA, SMM-мастерская «Добрые паблики» и женская ассамблея Новосибирской области. Каждая организация вносила свой вклад в развитие и масштабирование смелой идеи, зародившейся в небольшом Краснозёрском районе.

Программа по обучению новосибирских школьников профессии экскурсоводов стартовала 14 февраля. В ней приняло участие более двухсот ребят со всех районов области, включая и сам Новосибирск. Занятия проходили как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Сначала школьники обсудили вопросы развития туризма, а потом приступили к настоящему мозговому штурму. Ребята сами предлагали форматы, в которых могут, а главное хотят, работать и создавать новое. В их число вошли совместные походы, экспедиции, краеведческие исследования, турпаспорта районов области и многое другое. «Школу юного экскурсовода» дети посещали не потому, что надо, а потому, что хочется. А ещё потому, что любят свой родной край и хотят, чтобы его увидели и полюбили другие. Видимо, в этом и есть секрет популярности этого проекта.

— 10 июля в рамках крупного форума туриндустрии «Дикоросы» состоялась презентация Детского совета по туризму Новосибирской области. На этой площадке у ребят прошла финальная защита туристических маршрутов, разработанных в процессе обучения. Каждый маршрут, охватывающий самые интересные и значимые места региона, получился уникальным, — добавляет руководитель медиаштаба совета Екатерина Иванова.

Школьники представили на форуме 11 готовых маршрутов. Очно защиту провели команды из Краснообска, Новосибирска, Каргата, Татарска и Сузуна. Всего же за восемь месяцев работы объединение создало 13 туристических маршрутов по Новосибирску и области.

— Ребята рассказали о своих населённых пунктах и показали маршруты, охватывающие самые интересные и значимые места региона. Нас не только заметили, но и очень высоко оценили в Минэкономразвития, выразив готовность поддерживать юных исследователей, — уточнила Ирина Морозова.

Недавно Детский совет по туризму вошёл в консультационную группу по туристическому направлению при Министерстве экономического развития Новосибирской области. Проект работает также при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области. А впереди очередной ГУСЬтиваль, где Ирина Морозова планирует обсудить создание целых туристических кластеров с учётом территориальной логистики, чтобы ребята могли разрабатывать маршруты не только по своим населённым пунктам, но и по близлежащим районам. Пока это кажется сложнореализуемым проектом, но время покажет.

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Автор фото: Екатерина Иванова

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Рубрики : Бизнес Общество Туризм

Регионы : Новосибирская область

Теги : туристический маршрут туризм краеведение

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