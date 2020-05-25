Новосибирская область получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета

Правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов, где из-за эпидемии коронавируса снизились поступления в бюджеты в 2020 году. Такое распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

— Средства, выделенные по поручению президента России Владимира Путина, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них рассчитан с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов, — говорится в сообщении.

Более 15 миллиардов рублей из общей суммы получат в совокупности 5 регионов СФО — Хакасия, Алтайский край, Кузбасс, Новосибирская и Томская области. Самая большая дотация — 9 миллиардов 17 миллионов рублей — достанется Кемеровской области.

В бюджет Новосибирской области будут направлены средства в размере 1 миллиарда 960 миллионов 84 тысячи рублей.

Отмечается, что эта мера должна помочь сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.

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