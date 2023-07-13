Новосибирская область снова проваливает план по капремонтам

— По нашим данным, с 1 января и по настоящее время в Новосибирской области были объявлены 58 торгов на капремонт. Заключены 253 контракта, то есть результативными оказались 43,3% аукционов, — рассказал Infopro54 координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО АСОНО) Максим Федорченко.

По его словам, ключевая проблема заключается в том, что подрядчиков не устраивают цены, которые указываются в конкурсной документации.

— Несмотря на то, что по сметным расценкам был проведен перерасчет, на торги они выставляются по старым ценам. Мало того, расценки снижаются до предельных лимитов, установленных по инициативе Фонда модернизации ЖКХ, а они зачастую ниже реальной цены, — констатирует Федорченко. — Например, срезают расценки на ремонт лифтов. То есть получается, чтобы вписаться в установленную цену, нужно в лифте ставить не четыре, а две направляющие? А как же требования безопасности?

Еще одна проблема: большое количество судебных исков со стороны фонда в отношении подрядчиков, которые просто не могут качественно реализовать контракты по навязанным им условиям.

— По-прежнему отсутствуют качественные проекты проведения капремонта. Фонд принимает их не глядя, без проведения технической экспертизы, на которой мы неоднократно настаивали, без предварительного обследования здания и конструкций, без оценки соответствия предлагаемых технологий климатическим условиям. В итоге подрядчик может выйти на ремонт трехподъездного дома, а в проекте, который он получит для исполнения контракта, будут два или четыре подъезда. Либо ходит по судам, так как на отремонтированном им объекте все отваливается, а другого и быть не могло, так как уже в проекте было заложено нарушение технологий капремонта, — поясняет Максим Федорченко.

Как отмечает собеседник редакции, по факту требования, которые сегодня выдвигает Фонд модернизации ЖКХ, могут соблюдать только самые крупные компании, но им такие тендеры неинтересны, а малый бизнес уже не идет на них из-за кабальных условий. В результате программы капремонта в Новосибирской области снова под угрозой невыполнения — даже на фоне повышения тарифов. Заметным трендом последних лет стал переход подрядчиков в другие ниши, где также ощущается дефицит рабочих рук, а это еще больше может осложнить ситуацию с капремонтами.

— На прошлой неделе мы обсуждали проблему, которая снова складывается с проведением капремонтов в Новосибирской области, с участием МинЖКХ, представителей Общественной палаты. Думаю, что для решения проблемы фонд должен работать в связке с МинЖКХ, чтобы чиновники оценивали оперативную ситуацию и могли принимать решения, — уверен Максим Федорченко.

— Новая трехлетняя программа на 2023-2025 годы стоит 11,9 млрд рублей. При повышении тарифа на 24% ежегодно плюс субсидии из областного бюджета в размере 200-300 млн рублей в год мы полностью обеспечиваем необходимые средства фонду, — говорил Архипов.

Напомним, в конце прошлого года, на заседании комитета по строительству регионального парламента, министр ЖКХ Денис Архипов сообщал, что в областную программу капремонта сегодня включены 13496 домов и 99346 конструктивных элементов. После ноябрьской актуализации сроки программы продлили с 2043 до 2052 года. По словам чиновника, в планах 2022 года было проведение 2566 работ в 1215 домах при стоимости работ 7,17 млрд рублей, а доходная часть фонда составляла 2,8 млрд рублей. При этом задолженность плательщиков за все время действия фонда накопилась до 1 млрд рублей. В год эта сумма прирастает на 37 млн рублей. Собираемость взносов за 10 месяцев 2022 года составляла 94,8%. При этом ситуацию с торгами по капремонтам эксперты также называли сложной: по большинству торгов контракты не были отыграны

Депутаты тогда поинтересовались: сможет ли фонд освоить средства, которые будут поступать при повышении тарифа на капремонт?

— Пик несбалансированности пришелся на 2022 год. В обязательствах фонда сейчас около 7 млрд рублей при доходной части 2,8 млрд. Фонд исходит из своих финансовых возможностей при контрактовании, — пояснил министр. — Сегодня законтрактованы 3,5 млрд рублей с учетом следующего периода, так как часть работ уйдет на 2023 год.

Напомним, на господдержку капитального ремонта многоэтажек в 2023 году в бюджете области заложили 500 млн рублей. Кроме того, предполагалось, что закупки для капитального ремонта будут делать напрямую региональные операторы, без участия посредников. Власти надеялись, что это сократит сроки на подготовку к ремонту, ускорит проведение работ и в итоге приведет к удешевлению себестоимости

Ранее редакция сообщала о том, что в конце июня в отставку ушел директор Фонда модернизации ЖКХ Евгений Ким.