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Банк УРАЛСИБ интегрировал конструктор документов FreshDoc в Интернет-банк для бизнеса

  • 28/02/2019, 13:26
В результате, сроки подготовки документов сокращаются до 3-5 минут.

.Банк УРАЛСИБ интегрировал конструктор документов FreshDoc в Интернет-банк для бизнесаПАО Банк УРАЛСИБ интегрировал в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online» конструктор документов FreshDoc. Новый сервис позволяет клиентам Банка – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – создавать документы на основе выбранных клиентом условий.

За счет интеграции сервиса в Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online» конструктор сам формирует необходимый пакет документов на основе данных, ранее предоставленных клиентом в Банк. Все необходимые приложения к документам создаются автоматически. В результате, сроки подготовки документов сокращаются до 3-5 минут.

Конструктор документов FreshDoc доступен в двух тарифах: «Основной», куда входят базовые услуги, и «Профессионал» с расширенными функциями. В обоих вариантах конструктор позволяет формировать более 1400 различных типов документов для бизнеса и персональных нужд. Все документы соответствуют российскому законодательству и содержат ссылки на нормативно-правовую базу. При этом, если потребуется окончательная настройка документа, профессиональные юристы окажут бесплатную помощь.

В ближайших планах интеграция в Интернет-банк УРАЛСИБ таких сервисов, как онлайн-бухгалтерия, онлайн-консультации юристов, тестирование и оценка персонала и многое другое.

В начале февраля 2019 года Банк УРАЛСИБ уже интегрировал в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online» небанковский сервис сравнительного анализа бизнеса MYCIE от компании «Евабета», который позволяет юрлицам и ИП получить развернутый сравнительный анализ собственного бизнеса по структуре и финансовым показателям с наиболее успешными представителями по своему направлению деятельности в конкретном регионе.

Обновленный Интернет-банк для бизнеса «УРАЛСИБ бизнес-online» был запущен в промышленную эксплуатацию с 1 октября 2018 года. Новый интернет-банк для бизнеса занял 8 место в рейтинге лучших интернет-банков для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность и 10 место в рейтинге для торгово-сервисных предприятий, согласно исследованию Business Internet Banking Rank – 2018, представленному агентством  Markswebb.

Фото: пресс-служба банка

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