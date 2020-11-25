Новосибирские депутаты также не поддерживают повышение мусорного тарифа

Комиссия горсовета Новосибирска по городскому хозяйству подготовила обращение на имя нового главы ФАС Максима Шаскольского, в котором депутаты обратили внимание, что с начала года в регионе наблюдается уже вторая попытка поднять тарифы на коммунальные услуги.
— На территории Новосибирской области складывается негативная практика повышения тарифов на коммунальные услуги на основании решений Федеральной антимонопольной службы, — говорится в тексте обращения.
Теперь речь идет о повышении тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов почти на 40%. Данное решение ФАС приняла по обращению компании-регоператора ООО «Экология-Новосибирск», и в настоящее время областной департамент по тарифам также намерен обжаловать их Московском арбитражном суде.
— Совет депутатов Новосибирска выражает обеспокоенность фактами внепланового повышения тарифов для населения Новосибирской области по решению ФАС, — говорится в документе. — В складывающейся на сегодняшней день на территории Российской Федерации сложной экономической ситуации большая часть жителей находится в крайне затруднительном финансовом положении, в связи с чем принятие решений, которые приводят к дополнительным необоснованным тратам жителей на оплату коммунальных услуг, недопустимо. На основании вышеизложенного просим Вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию.
Фото: pixabay.com, автор- prvideotv
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