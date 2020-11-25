Новосибирские депутаты также не поддерживают повышение мусорного тарифа

Комиссия горсовета Новосибирска по городскому хозяйству подготовила обращение на имя нового главы ФАС Максима Шаскольского, в котором депутаты обратили внимание, что с начала года в регионе наблюдается уже вторая попытка поднять тарифы на коммунальные услуги.

— На территории Новосибирской области складывается негативная практика повышения тарифов на коммунальные услуги на основании решений Федеральной антимонопольной службы, — говорится в тексте обращения.

Как напомнили авторы обращения, попытка первого повышения произошла по инициативе ООО «Сибирская энергетическая компания» — на 7,3%, при запланированном максимальном темпе изменения тарифа на 3,2%. Сейчас данная инициатива обжалована в Московском арбитражном суде.

Теперь речь идет о повышении тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов почти на 40%. Данное решение ФАС приняла по обращению компании-регоператора ООО «Экология-Новосибирск», и в настоящее время областной департамент по тарифам также намерен обжаловать их Московском арбитражном суде.

— Совет депутатов Новосибирска выражает обеспокоенность фактами внепланового повышения тарифов для населения Новосибирской области по решению ФАС, — говорится в документе. — В складывающейся на сегодняшней день на территории Российской Федерации сложной экономической ситуации большая часть жителей находится в крайне затруднительном финансовом положении, в связи с чем принятие решений, которые приводят к дополнительным необоснованным тратам жителей на оплату коммунальных услуг, недопустимо. На основании вышеизложенного просим Вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Тема тарифов на ТКО может стать одной из самых обсуждаемых и на предстоящей сессии заксобрания при рассмотрении областного бюджета на предстоящие несколько лет. На ноябрьском заседании комитета по бюджету председатель заксобрания Андрей Шимкив заявил, что в случае, если тариф не будет пересмотрен в сторону уменьшения, учредитель регоператораГК «ВИС» — останется без бюджетного финансирования еще одного своего проекта, реализуемого на территории области — строительства четвертого моста через Обь. Руководство группы, в свою очередь, заявило о намерении продолжать реализацию проекта, несмотря на заявления, которые расценивает как политические.

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