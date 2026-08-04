Новосибирские энергетики усилили контроль за незаконными подвесами ВОЛС

«Россети Новосибирск» активизировали работу по обнаружению и демонтажу несанкционированных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на объектах электросетевой инфраструктуры. За первые семь месяцев 2026 года компания значительно расширила масштабы проверок: специалисты обследовали 18 916 километров линий электропередачи (ЛЭП), что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Увеличение охвата территорий регулярных проверок предсказуемо привело к увеличению числа зафиксированных нарушений. С начала текущего года энергетики выявили на 45% больше случаев незаконного размещения ВОЛС по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Каждый нелегальный подвес представляет собой реальную угрозу аварийного прекращения электроснабжения потребителей и социально значимых объектов. Телекоммуникационное оборудование, установленное без согласования с сетевой организацией, мешает работе энергетических бригад, а также может повредить ЛЭП из-за столкновения проводов при неблагоприятных погодных условиях.

Для предотвращения подобных ситуаций и минимизации рисков перебоев в энергоснабжении специалисты фиксируют нарушения и уведомляют владельцев оборудования о необходимости привести ВОЛС в соответствие с техническими требованиями для совместных подвесов, соблюдая все нормы и правила. Процедура легализации самовольного подвеса упрощена: провайдерам достаточно направить электронное письмо с соответствующей заявкой на адрес info@eseti.ru.

Одновременно энергетики продолжают демонтаж оборудования тех провайдеров, которые не предприняли шагов по приведению подвесов в соответствие с техническими условиями и избегают официального оформления.

Систематический мониторинг и целенаправленная работа по пресечению нарушений приносят ощутимые результаты. С начала года легализованы самовольные подвесы, ранее выявленные специалистами, более чем на 17 тысячах опор ЛЭП.