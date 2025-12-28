Поиск здесь...
Новосибирский ускоритель для лечения рака готовят к работе в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Уже сейчас специалисты настраивают терапевтический пучок

В следующем году Институт ядерной физики и Национальный медицинский исследовательский центр имени Н. Н. Блохина в Москве планируют завершить подготовку первой российской установки для бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ), которая предназначена для лечения онкологических заболеваний.

В 2025 году команда ученых ИЯФ СО РАН, возглавляемая заместителем директора по науке Петром Багрянским, завершила сборку и запуск устройства. Они начали настраивать нейтронный пучок, чтобы создать нужный спектр элементарных частиц.

По информации «Науки и Сибири», речь идет о «притирке» ускорительного комплекса к зданию, которое изначально не было подготовлено для такой терапии. Павел Логачев, исполняющий обязанности директора ИЯФ, сообщил, что в начале следующего года организация, отвечающая за разрешение на клинические испытания, начнет приемку установки.

БНЗТ — это инновационный метод лечения рака. В кровь пациента вводят раствор с бором, который концентрируется в раковых клетках. Затем опухоль облучают нейтронами. Под воздействием этих частиц раковые клетки погибают.

В России ускорительный нейтронный источник для бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) создают в Институте ядерной физики СО РАН. Уже построены четыре установки, одна из них отправлена в Китай. В научных институтах и университетах Сибири также разрабатывают препараты и методы лечения, связанные с БНЗТ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске завершаются испытания ускорителя для лечения онкологии.

Источник фото: Freepik, автор — DC Studio

Рубрики : Медицина

Регионы : Новосибирская область

Теги : лечение рака БНЗТ

319
0
0
