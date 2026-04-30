Главой новосибирского НГТУ НЭТИ назначен Игорь Марчук

В ходе рабочей поездки в Новосибирск заместитель министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов представил коллективу НГТУ НЭТИ исполняющего обязанности ректора Игоря Марчука. Об этом сообщила пресс-служба федерального ведомства.

— НГТУ НЭТИ сегодня — один из ведущих инженерных центров Сибири и нашей страны. Университет показывает устойчивый рост и сохраняет то, что всегда было его отличительной чертой: крепкую связь с промышленностью и ставку на молодых преподавателей. Уверен, что сочетание фундаментальной академической культуры, глубокого погружения в науку и управленческого опыта позволит Игорю Владимировичу вывести университет на новый уровень, — отметил Айрат Гатиятов.

Игорь Марчук — доктор физико-математических наук, профессор РАН, автор более 150 научных трудов в области механики жидкости и теплофизики. Награжден знаком «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

До назначения руководил механико-математическим факультетом и Международным научно-образовательным математическим центром Новосибирского государственного университета.

С 2015 года ректором вуза был профессор, доктор технических наук Анатолий Батаев. В 2026 году он не стал переизбираться на новый срок в силу возраста.

