Отставки и назначения

Главой новосибирского НГТУ НЭТИ назначен Игорь Марчук

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Ранее он руководил механико-математическим факультетом НГУ

В ходе рабочей поездки в Новосибирск заместитель министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов представил коллективу НГТУ НЭТИ исполняющего обязанности ректора Игоря Марчука. Об этом сообщила пресс-служба федерального ведомства.

— НГТУ НЭТИ сегодня — один из ведущих инженерных центров Сибири и нашей страны. Университет показывает устойчивый рост и сохраняет то, что всегда было его отличительной чертой: крепкую связь с промышленностью и ставку на молодых преподавателей. Уверен, что сочетание фундаментальной академической культуры, глубокого погружения в науку и управленческого опыта позволит Игорю Владимировичу вывести университет на новый уровень, — отметил Айрат Гатиятов.

Игорь Марчук — доктор физико-математических наук, профессор РАН, автор более 150 научных трудов в области механики жидкости и теплофизики. Награжден знаком «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

До назначения руководил механико-математическим факультетом и Международным научно-образовательным математическим центром Новосибирского государственного университета.

С 2015 года ректором вуза был профессор, доктор технических наук Анатолий Батаев. В 2026 году он не стал переизбираться на новый срок в силу возраста.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирской физматшколе снова сменился директор.

Фото предоставлено пресс-службой Миннауки РФ.

Главой администрации Октябрьского района Новосибирска назначен Яков Чагин

Автор: Юлия Данилова

Мэр Новосибирска одобрил кандидатуру нового главы Октябрьского района города. С 30 апреля на эту должность назначен Яков Чагин.

Стоит отметить, что чиновник работал в администрации шесть лет: с 2019 по 2025 год он занимал должность заместителя главы по экономике и доходам. В июле 2025 перешел на должность замначальника департамента инвестиций мэрии.

В новосибирской физматшколе снова произошла смена директора

Автор: Юлия Данилова

На этой неделе временно исполняющим обязанности директора СУНЦ НГУ назначен Валерий Чуваков. На сайте физматшколы отмечается, что Чуваков закончил НГУ в 1979 по специальности математик. Он кандидат физико-математических наук, специализация- теория неассоциативных колец. До назначения врио был заместителем директора СУНЦ НГУ по научно-методической работе.

Валерий Чуваков является автором многочисленных учебных пособий для школьников.

Экс-глава Здвинского района получил должность в правительстве Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Эдуард Щербаков, после того, как покинул пост главы Здвинского района, занял новую руководящую должность. Он назначен заместителем министра ЖКХ Новосибирской области. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Щербакову36 лет, он родился в селе Петраки, расположенном в Здвинском районе. После завершения обучения в Новосибирском государственном педагогическом университете, где он получил квалификацию юриста, Щербаков начал свою карьеру учителем.

Депутаты согласовали Андрея Михайлова на должность министра сельского хозяйства НСО

Автор: Юлия Данилова

Как и ожидалось на апрельской сессии депутаты регионального парламента поддержали внесение изменений в Устав Новосибирской области, предусматривающих расширение полномочий Заксобрания по согласованию назначения на должность заместителя председателя правительства Новосибирской области, курирующего направление сельского хозяйства, и руководителя исполнительного органа в сфере сельского хозяйства. Теперь кандидаты на должность главы Минсельхоза должны выноситься на обсуждение регионального парламента в обязательном порядке.

После этого на рассмотрение Заксобрания был вынесен вопрос о согласовании на должность нового министра сельского хозяйства, заместителя губернатора Новосибирской области. Во время второго перерыва его кандидатуру рассмотрел комитет по АПК Заксобрания и вынес председатель комитета Денис Субботин.

Экс-депутат от Новосибирска Вера Ганзя хочет вернуться в федеральную политику

Автор: Юлия Данилова

Экс-депутат Госдумы от Новосибирской области (КПРФ) Вера Ганзя намерена побороться за депутатский мандат на грядущих выборах в российский парламент. Об этом она сообщила на своей странице в ВКонтакте. Однако в этот раз она пойдет на выборы по округу 209 в Москве.

— Неожиданно для меня Московская партийная организация КПРФ выдвинула меня кандидатом на выборы в Госдуму по округу 209 в Москве. Выиграть выборы на округе, особенно в Москве, где правящая партия зубами держится за власть, крайне проблематично. Но, если я сумею забрать у ЕР как можно больше голосов, я посчитаю свою миссию выполненной, — подчеркнула Ганзя.

Корпорацию развития Новосибирской области возглавила Ольга Молчанова

Автор: Юлия Данилова

Экс-министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова с 22 апреля назначена на должность временно исполняющего обязанности АО «Корпорация развития Новосибирской области». Соответствующая информация появилась на странице корпорации в сервисе Контур.Фокус.

Напомним, глава Корпорации Александр Зырянов был задержан 3 июня 2024 года по делу о взятках. Он до сих пор находится в СИЗО.

