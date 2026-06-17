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Власть Общество

Эвтаназию бездомных животных утвердили в Иркутской области

Автор: Оксана Мочалова

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Против проголосовал только один депутат. Документ вступает в силу с 1 октября 2026 года

В Иркутской области депутаты регионального парламента приняли закон, который допускает эвтаназию безнадзорных животных при определенных условиях. Инициатива, разработанная Ассоциацией мэров региона, предусматривает возможность введения особого режима — «экстраординарной ситуации». Его планируют объявлять на срок до двух месяцев в случаях, если зафиксирован тяжкий вред здоровью или гибель человека от укусов собак, выявлено бешенство или плотность популяции животных превышает 10 особей на кв. километр.

В таком режиме безнадзорных животных будут отлавливать, содержать в пунктах временного содержания 11 дней, а затем усыплять. Возврат на прежние места обитания в этом случае запрещается. В то же время закон предусматривает строительство приютов за счет средств областного бюджета.

Один из разработчиков законопроекта, глава Ассоциации мэров Вадим Семенов, подчеркнул, что речь не идет о массовом уничтожении животных. По его словам, документ направлен на поиск баланса между безопасностью людей и гуманным отношением к животным.

— Наш закон — это первая ступенька, первый шаг на пути к безопасности человека и к гуманному отношению к животным. Введение экстраординарной ситуации — чрезвычайная мера, которая позволит в определенный период времени на определенной территории защитить наших детей, защитить наших людей, — цитирует Семенова издание ИркутскМедиа.

Депутаты поддержали инициативу: 35 парламентариев проголосовали за, один высказался против, трое воздержались. После подписания губернатором закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.

Тема эвтаназии безнадзорных животных активно обсуждается и в Новосибирской области. Осенью 2025 года региональный парламент принял в первом чтении аналогичный законопроект. Тогда его поддержали 49 депутатов, 11 высказались против. Документ вызвал широкий общественный резонанс и протесты со стороны зоозащитников. Основные претензии касались пункта о «закрытом перечне оснований для умерщвления животных без владельцев». С тех пор законопроект не выносился на второе чтение. Спикер Заксобрания Андрей Шимкив тогда предложил не торопиться, изучить опыт других регионов и найти оптимальное решение.

Ранее редакция сообщала, что владельцев животных в Новосибирске обяжут регистрировать питомцев в базе.

Источник фото: magnific.com, автор- wirestock

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Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирская область Иркутская область

Теги : эвтаназия животных закон бездомные животные

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— Организации допустили приобретение полисов ОСАГО у юридического лица, не соответствующего требованиям законодательства РФ в области страхования. Разница между страховой премией, полученной реальными страховщиками, и страховой премией, полученной компанией, является неэффективными расходами, — констатировал аудитор КСП Алексей Усов на комиссии горсовета.

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Среди ключевых задач — закрепить особый статус территорий, связанных с реками и озёрами области, и защитить их от застройки по аналогии с охранными коридорами для развития метрополитена. Планы и проекты будут разрабатываться с горизонтом планирования 50–100 лет.

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