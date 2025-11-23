Гид по красочным локациям опубликован в Новосибирской области

Министерство образования Новосибирской области поделилось гидом по самым живописным зимним местам региона. По словам ведомства, область зимой — это край невероятных природных контрастов, где можно найти множество необычных локаций для отдыха. Среди них — Карпысакский водопад, который зимой превращается в фантастическое ледяное изваяние и идеально подходит для атмосферных фотографий на фоне хвойного леса.

В подборке особое внимание уделено Бердским скалам — древнему геологическому памятнику с панорамным видом на изгибы реки Бердь. Здесь проложена экотропа «Зверобой», ведущая к скалам около часа пешком по зимнему лесу. Это превращает путешествие в настоящее приключение.

Для тех, кто ценит уединение, министерство рекомендует озеро Индерь. Зимой здесь царит абсолютная тишина, нарушаемая только хрустом снега под ногами. Озеро называют местом невероятной силы и умиротворения.

Завершает подборку побережье Обского моря. Зимой здесь открывается бескрайняя снежная пустыня. По данным телеграм-канала министерства образования, можно покататься на кайте, отправиться в сафари на снегоходе или просто прогуляться по заснеженному берегу. Все рекомендованные места доступны зимой, позволяя насладиться уникальными природными ландшафтами региона.

