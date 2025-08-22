Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири

В годы войны Новосибирск принял не только заводы и институты из центральной части России, но и загадочного Вольфа Мессинга.

Анастасия Наливайко, городской гид, рассказала, что туристы охотно записываются на экскурсии в рамках которых рассказывается о жизни этого человека в столице Сибири. Особенно интересен гостям рассказ о предсказании Мессингом окончания войны. Именно Новосибирск первым узнал эту важную для всех советских людей новость.

Мессинг и его будущая жена Аида Рапопорт познакомились в Новосибирске. Эта история тоже привлекает много внимания туристов.

— Эти события произошли в Новосибирске. Как будто бы сама судьба свела этих двух людей, и они уже не разлучались до самой смерти, — рассказала экскурсовод изданию Om1 Новосибирск.

Гид также сообщила о магическом ритуале, который якобы совершал мистик. По ее словам, Вольф Мессинг ходил вокруг одной из колонн Новосибирского театра оперы и балета и гладил её. По ее словам, гости утверждают, что после такого ритуала их желания действительно сбываются.

