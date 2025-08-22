Рекламодателям

«Городская палеонтология»: жители Новосибирска занялись поиском древностей в метро, библиотеках и ДК

  • 22/08/2025, 16:00
Автор: Мария Гарифуллина
«Городская палеонтология»: жители Новосибирска занялись поиском древностей в метро, библиотеках и ДК
Следы древнего животного и растительного мира можно найти в зданиях, при отделке которых использовался мрамор

В Новосибирске набирает популярность необычное хобби: жители города изучают окаменелости, скрытые в отделке общественных зданий и станций метрополитена. Краеведы рассказали Infopro54 о том, где можно найти следы древней морской фауны, не выезжая за пределы города.

Наиболее высока вероятность найти следы древности в зданиях советской эпохи, при облицовке которых использовали натуральный камень. Таких объектов в городе много. В каждом районе, говорят исследователи, возможны такие находки.

— Я живу в Академгородке, и поэтому именно здесь зона моих интересов и поисков. Окаменелости можно увидеть, например, в Доме ученых. Это, пожалуй, самое удобное место для разглядывания и поисков: во время антракта просто ходишь, рассматриваешь пол и находишь там следы разной древней живности. В «Юности» тоже есть — там лестницы полностью отделаны натуральным камнем. Еще один адрес для любителей городской палеонтологии – библиотека на Золотодолинской, 25. Ее фасад отделан плиткой, и видны шикарные образцы окаменелостей: плитка красная и даже неспециалисту хорошо видно, что это вкрапления органики. В поликлиниках тоже стоит внимательной рассматривать фасады, полы, стены — если в оформлении использовали тот же мрамор или ракушечник, шансы найти следы растений и животных, живших миллионы лет назад, очень высоки, — говорит краевед автор книги «Викторина Академгородка» Евгений Козионов.

Станции новосибирского метро тоже стали объектом внимания любителей древностей. В отделке многих некоторых станций использован мрамор и другие породы камня, в которых сохранились окаменелости. Например, на станциях «Площадь Ленина», «Красный проспект», «Студенческая», в мраморных плитах находят следы брахиопод, мшанок, морских лилий. Любители палеонтологи фотографируют эти свидетельства древней истории и потом обсуждают на тематических форумах и в соцсетях.

— Исследователей, конечно, интересует вопрос, откуда завозился мрамор на новосибирские стройки. Разбираться нужно по каждому объекту, искать документы, которые бы дали точный ответ. Но велика вероятность, что, скажем, наше станции новосибирского метро облицованы нашим, искитимским, мрамором. И другие здания тоже. Документально мне не удалось пока это подтвердить. Но есть воспоминания старожилов и другие свидетельства, которые говорят в пользу это версии. Думаю, что найдутся со временем точные ответы. Тем более, что интерес к теме есть. Городская палеонтология становится популярной, — говорит член новосибирского отделения Русского географического общества Игорь Степанов.

Городская палеонтология, говорят любители истории, хороша тем, что не требует специального оборудования и большого количества времени. Она доступна даже детям. У краеведов уже есть планы по созданию тематических экскурсий.

Окаменелости в мраморе и другом натуральном камне — это остатки древних организмов, попавшие в горную породу сотни миллионов лет назад. Процессы происходили в несколько этапов. После смерти моллюсков, брахиопод, кораллов или морских лилий их раковины и скелеты опускались на дно древних морей. Со временем они покрывались слоями ила и осадков. Под огромным давлением этих слоев осадок начинал уплотняться и превращаться в известняк. Минералы из воды постепенно замещали оригинальное органическое вещество раковин, буквально превращая их в камень — этот процесс называется окаменением. Затем, в ходе мощных геологических процессов, таких как движение тектонических плит, нагревание и давление, известняк мог трансформироваться в мрамор. Важно отметить, что не все окаменелости переживают этот процесс метаморфизма — многие разрушаются. Но те, что сохранились, навсегда впаиваются в структуру декоративного камня, который потом добывается в карьерах и используется для отделки зданий.

Ранее редакция рассказывала о том, где в Новосибирской области можно найти следы древнего моря.

Фото Евгения Козионова, предоставлено редакции Infopro54

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
