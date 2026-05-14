Для иностранцев в Новосибирске разработают программы по русскому языку и правовой культуре

Автор: Оксана Мочалова

Власти региона намерены усилить мониторинг межнациональных отношений

Правительство Новосибирской области утвердило план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики России. Документ рассчитан на 2026–2028 годы и включает 95 пунктов. Среди них — образовательные семинары, фестивали, мониторинг СМИ и поддержка некоммерческих организаций. Распоряжение подписал и.о. губернатора Юрий Петухов.

Укрепление единства через культуру и образование

Основная цель плана — укрепить общероссийскую гражданскую идентичность на основе традиционных ценностей. Власти намерены уделить особое внимание русскому языку. Например, в регионе запланировано ежегодное проведение семинара «Говорим по-русски правильно». Кроме того, педагоги смогут повысить квалификацию по методикам преподавания.

Для молодёжи организуют онлайн-проект «Ключевые точки исторической памяти» с тематическими викторинами. Также запланирован областной смотр-концерт «Наследники Победы» и межрегиональный форум «Народное творчество — молодёжный тренд». В правительстве пояснили, что эти меры направлены на «утверждение идей патриотизма, служения Отечеству и ответственности за его судьбу».

Сохранение многообразия и работа с мигрантами

Отдельный блок документа касается этнокультурного развития. В регионе проведут фестиваль «Сибирский Сабантуй», международный конкурс белорусского творчества «От Полесья до Сибири несите, аисты, весну!», а также проект «Созвучие культур». Особое внимание уделят коренным малочисленным народам. Ежегодно чиновники будут проводить мониторинг их обращений, касающихся сохранения традиционного образа жизни.

План предусматривает и меры по адаптации иностранцев. В Новосибирской области разработают «дорожную карту» по социальной и культурной интеграции мигрантов. Им помогут освоить русский язык, нормы поведения и традиционные ценности.

— Создание условий в Новосибирской области для адаптации, способствующих успешному освоению иностранными гражданами… присущих российскому обществу правосознания и правовой культуры, — отмечается в документе.

Профилактика конфликтов и информационная безопасность

Власти региона намерены усилить мониторинг межнациональных отношений. Будет проводиться анализ публикаций в СМИ и соцсетях для раннего выявления угроз. Также чиновники изучат обращения граждан о возможных фактах неравенства при приёме на работу.

Муниципалитеты получат рекомендацию разработать собственные планы мероприятий. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя правительства — министра региональной политики Романа Бурдина.

Ранее редакция сообщала, что более 50 новосибирских компаний заинтересовались работниками из дальнего зарубежья.

Источник фото: magnific.com, автор- wirestock

Для подрядчиков по госконтрактам в Новосибирске предлагают ввести аккредитацию

Автор: Юлия Данилова

Заместитель председателя регионального парламента Новосибирской области Майис Мамедов предложил на уровне области проработать механизм аккредитации подрядчиков, которые заявляются для работы по государственным программам и на крупных проектах.

— Давайте подумаем, как это можно сделать, не нарушая федеральное законодательство, — предложил Мамедов коллегам на заседании комитета по строительству и ЖКХ.

Спрос на подержанные автомобили вырос в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Продажи б/у автомобилей в Новосибирской области показали рост в апреле: объём реализации увеличился на 7% по сравнению с мартом.

Как сообщает Дром, ценовой анализ рынка демонстрирует следующую структуру продаж:

Охватит 600 км магистралей: мэр Кудрявцев оценил возможности передвижной лаборатории

В Новосибирске заработала передвижная дорожная лаборатория «Трасса-2». Муниципалитет приобрел комплекс за 27 млн рублей, чтобы отказаться от услуг сторонних подрядчиков при проверке качества ремонта дорог. Возможности техники оценил мэр Максим Кудрявцев.

— На каждом этапе дорожного ремонта мы проводим проверки качества выполненных работ. Передвижная дорожная лаборатория «Трасса-2» позволит значительно ускорить эти процессы и, что важно, усилить контроль на дорогах, чтобы повысить ответственность подрядчика, — подчеркнул Максим Кудрявцев.

О ситуации с АИ-95 в Новосибирской области рассказал эксперт Сергей Лацких

Автор: Артем Рязанов

На топливном рынке Новосибирской области сохраняется стабильная ситуация по бензину марки АИ‑95. Об этом сообщил руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких в беседе с корреспондентом Infopro54.

По его словам, поставки идут согласно существующим договорам, а запасы топлива достаточны.

Камеру контроля за самокатчиками протестируют на перекрестке в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска и Госавтоинспекция планируют протестировать применение искусственного интеллекта для контроля за пользователями средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщил первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев.

— В 2026 году у нас заявлен один пилотный перекресток, где будет обеспечен такой контроль. Пока не буду говорить о каком перекрестке идет речь, чтобы никого не смущать. Нам нужно протестировать эту систему, понять, как она работает, — пояснил Иосиф Кодалаев.

Кикшеринговые компании заплатят за самокаты в бюджет Новосибирска 20 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Количество электросамокатов, которые в этом году появились на улицах Новосибирска, по сравнению с прошлым годом серьезно уменьшилось: на 2500. Об этом сообщил первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев. С чем это связано он не уточнил, отметив, что это бизнес-модель операторов кикшеринга, а муниципалитет только оперирует предоставленными ими данными.

Новацией сезона 2026 года стал запрет использования самокатов по ночам, а также взимание оплаты с СИМ. За каждый самокат, размещенный на специализированной парковке, кикшеринговая компания теперь должна заплатить 200 рублей в месяц. По словам Кодалаева, за 7 месяцев сезона (с 1 апреля по 1 ноября) за весь флот город рассчитывает получить в бюджет от трех операторов около 20 млн рублей.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

