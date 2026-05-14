Для иностранцев в Новосибирске разработают программы по русскому языку и правовой культуре

Правительство Новосибирской области утвердило план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики России. Документ рассчитан на 2026–2028 годы и включает 95 пунктов. Среди них — образовательные семинары, фестивали, мониторинг СМИ и поддержка некоммерческих организаций. Распоряжение подписал и.о. губернатора Юрий Петухов.

Укрепление единства через культуру и образование

Основная цель плана — укрепить общероссийскую гражданскую идентичность на основе традиционных ценностей. Власти намерены уделить особое внимание русскому языку. Например, в регионе запланировано ежегодное проведение семинара «Говорим по-русски правильно». Кроме того, педагоги смогут повысить квалификацию по методикам преподавания.

Для молодёжи организуют онлайн-проект «Ключевые точки исторической памяти» с тематическими викторинами. Также запланирован областной смотр-концерт «Наследники Победы» и межрегиональный форум «Народное творчество — молодёжный тренд». В правительстве пояснили, что эти меры направлены на «утверждение идей патриотизма, служения Отечеству и ответственности за его судьбу».

Сохранение многообразия и работа с мигрантами

Отдельный блок документа касается этнокультурного развития. В регионе проведут фестиваль «Сибирский Сабантуй», международный конкурс белорусского творчества «От Полесья до Сибири несите, аисты, весну!», а также проект «Созвучие культур». Особое внимание уделят коренным малочисленным народам. Ежегодно чиновники будут проводить мониторинг их обращений, касающихся сохранения традиционного образа жизни.

План предусматривает и меры по адаптации иностранцев. В Новосибирской области разработают «дорожную карту» по социальной и культурной интеграции мигрантов. Им помогут освоить русский язык, нормы поведения и традиционные ценности.

— Создание условий в Новосибирской области для адаптации, способствующих успешному освоению иностранными гражданами… присущих российскому обществу правосознания и правовой культуры, — отмечается в документе.

Профилактика конфликтов и информационная безопасность

Власти региона намерены усилить мониторинг межнациональных отношений. Будет проводиться анализ публикаций в СМИ и соцсетях для раннего выявления угроз. Также чиновники изучат обращения граждан о возможных фактах неравенства при приёме на работу.

Муниципалитеты получат рекомендацию разработать собственные планы мероприятий. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя правительства — министра региональной политики Романа Бурдина.

