В Новосибирск приехали байеры с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии

В Новосибирске проходит масштабная реверсная бизнес-миссия, объединившая агропромышленные компании из разных регионов России и зарубежных дистрибьюторов, сообщила пресс-служба Российского экспортного центра. Байеры из Саудовской Аравии, ОАЭ, Таиланда, Турции и Вьетнама ищут новых партнеров- производителей для заключения контрактов.

В первый день гости посетили три предприятия:

Группа «Пассим» — производит крупы и планирует выйти на рынки ОАЭ, Ирана, Монголии и Индии.

ООО «Маслов» — активно развивает поставки в Китай и Ближневосточный регион.

ООО «Птицефабрика Улыбино» — наметила экспансию в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

— Закупочная сессия продолжится b2b-встречами: компании представят свой экспортный потенциал напрямую тем, кто ищет качественную продукцию — от круп до мясопереработки, — пояснила Наталья Минаева, директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ.

Стоит отметить, что в 2025 году новосибирские аграрии начали поставлять на экспорт расторопшу. Местную рыбу распробовали в ОАЭ. А новосибирские зернотрейдеры и элеваторы расширяют инфраструктуру, чтобы обеспечить вывоз сельхозпродукции за пределы региона, в том числе на экспорт.

Напомним, в 2024 году регион поставил на экспорт почти 2,2 млн тонн сельхозпродукции, объем экспорта увеличился в 1,2 раза по сравнению с 2023 годом, продукцию поставлялась в 55 стран мира. В планах — рост в 2025 году в 1,3-1,4 раза, сообщал министр сельского хозяйства Андрей Шиделов. В экспорте 60% поставок приходится на зерновые, зернобобовые и масличные культуры (пшеница, ячмень, семена льна, семена рапса, гречиха, кукуруза, соевые бобы, подсолнечник), 16,4% — на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности (кондитерские изделия, продукты перемола, напитки и т.д.).

Ранее редакция сообщала о том, что китайский бизнес раскрыл, что его интересует в Сибири. Большую часть списка составляют продукты питания и энергоресурсы.