Жители Новосибирска недовольны закрытием бани на Клубной

Жители Новосибирска выступили против расторжения концессии на баню №1, которую в 2019 году мэрия передала по концессионному соглашению компании «Объединение 24-Г». Речь идет о здании на Клубной, 37.

Изначально концессионер планировал провести реконструкцию объекта, но работы так и не были завершены. В итоге в конце августа суд разрешил муниципалитету расторгнуть соглашение.

О планах закрыть баню мэрия не сообщала. Однако у горожан такая информация появилась, и они решили сами заняться ее судьбой.

— Решили обратиться к власти. Для того, чтобы нас услышали. Нам нужны инвесторы, вложения очень большие. К нам в эту баню (на Клубной, 37 (№1)) ездят люди из Оби, Толмачево, Криводановки, Кудряшей. Сейчас эту баню хотят отобрать и закрыть из-за нерентабельности. Хотят сделать здесь ТОС, — рассказала Infopro54 Елена Леванова, секретарь собрания жителей.

По словам Левановой, было собрано 35 подписей, но сейчас нужна огласка. Жители требуют, чтобы вопрос с баней вошел в наказы депутатов на ближайшие 5 лет. В планах собрать митинг, если это потребуется.

— У многих населенных пунктов в районе ликвидированы бани. Эта — единственная ближайшая. Сейчас к нам еще хотят присоединиться цыгане, им тоже негде будет мыться, — подчеркивает женщина.

Напомним, компании группы «Объединение 24» реализовывали в Новосибирске два проекта по реконструкции бань: на улицах 25 лет Октября и Вересаева, а также на Клубной и Переездной. В 2019 году было заключено концессионное соглашение по Клубной и Переездной на 26 лет с обязательством ежеквартальной платы в городскую казну около 110 тысяч рублей и сохранением льготных тарифов после реконструкции.

В 2022 году контрольно-счетная палата заявила о незаконном обогащении компании за период с 2018 по 2020 годы, когда она не платила и не проводила реставрационные работы, но оказывала услуги по помывке. Бюджету был причинен ущерб более полумиллиона рублей.

В октябре 2024 года департамент инвестиций провел проверку ООО «Объединение 24-Г» и выявил, что ремонт фасадов и внутренних помещений не проводился, нарушен температурно-влажностный режим, обнаружены плесень и частичное разрушение кровли.

