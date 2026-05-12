Депутаты затормозили передачу земли под склад стоимостью 11 млрд под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

У законодателей возникли вопросы к представителям инвестора, которые проигнорировали заседание комитета

Рядом с федеральной автомобильной трассой «Иртыш» планируется строительство складского комплекса класса А. Инвестор проекта — ООО «Терминал Северо-Запад»— обратился в правительство и Заксобрание области с ходатайством о переводе трех земельных участков общей площадью 53 га из земель сельхозназначения в земли промышленности. Об этом на комитете по АПК регионального парламента сообщил руководитель департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов.

— Площадь складского комплекса составит порядка 150 000 кв. метров. Общий объём инвестиций в проект составляет около 11 млрд. Строительство планируется за счёт собственных и заёмных средств, — отметил чиновник.

По его словам, на этапе строительства на объекте планируется создание от 800 до 1200 временных рабочих мест, на этапе эксплуатации — от 600 до 900 постоянных рабочих мест. Ожидаемый совокупный бюджетный эффект оценивается в размере 150-300 млн рублей ежегодно после выхода комплекса на проектную мощность.

Депутаты комитета поддержать перевод отказались, так как у них возникли вопросы к инвестору, который проигнорировал приглашение на комитет.

В качестве причин против поддержки инициативы была названы общая перегрузка Новосибирска складскими комплексами и, в частности, его левобережной части.

— Нам нужно думать о том, что производить, а не о том, куда складывать. Кто-то просчитывал необходимость такого проекта? Рядом строится ПЛП, где много свободных складских мощностей, — отметили депутаты.

Роман Шилохвостов пояснил, что потребность в складах в регионе не исчерпана. По его словам, сейчас в Минэкономразвития рассматривается еще 3-4 крупных инвестиционных проекта по строительству складов.

— Этот тренд сохранится, так как Новосибирск является мультимодальным транспортным центром. Именно поэтому распределительные склады растут у нас как грибы и востребованы. Кроме того, это частная земля и собственники сами решают, что на ней строить. Они уже прошли публичные слушания и по документам градостроительного планирования площадка уже «покрашена» как складская территория, — добавил чиновник.

Депутат Александр Тепляков заявил что земля в районе Толмачевского шоссе очень дорогая.

— Помимо развития инвестиционного проекта, нужно рассматривать перспективы развития территории, — подчеркнул.

Председатель комитета Денис Субботин подтвердил, что на трассе уже возникают проблемы с движением автотранспорта, в том числе в сторону Коченево. Новые склады дадут дополнительную нагрузку на дорогу. По его словам, жители окрестных населенных пунктов, вряд ли скажут за это «спасибо».

Депутат Константин Терещенко опасается, что земля будет выведена из сельхозоборота, но инвестпроект в итоге не появится.

— Обещать не значит жениться. У нас в регионе много недостроенных и непроданных проектов. Сейчас инвестор переведет участок, а потом выставит его на продажу, либо построит коттеджный поселок, а мы потом будем обязаны тянуть туда свет, дороги и т.д., — заявил он.

Денис Субботин в качестве примера привел 500 га федеральной земли, которые были проданы рядом с Краснодаром по 100 рублей за сотку, а потом перепродавались за миллионы.

Депутат Александр Бойко признал, что для крупных проектов стоимостью 11 млрд рублей от инвесторов ожидается более серьезный подход. Но при этом он отметил, что для Новосибирска очень важно грамотно выстроить логистику, чтобы товары на Дальний Восток не шли через Москву, а для этого необходимо развивать современные логистические мощности.

В итоге вопрос было решено рассмотреть на внеочередном комитете по АПК на этой неделе с участием представителей инвестора, администрации Толмачевского сельсовета, Новосибирского района и Минэкономразвития.

По данным сервиса Контур.Фокус, в России зарегистрированы четыре компании, которые называются ООО «Терминал Северо-Запад»: одна в Пскове и три в Санкт-Петербурге.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о ситуации на рынке складской недвижимости Новосибирска. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Более чем у 43% строительных кранов новосибирских компаний истек срок службы

Автор: Юлия Данилова

В строительных организациях Новосибирской области (без учета субъектов малого предпринимательства) на конец 2025 года было 110 башенных строительных кранов. Из них у 43,6% истек срок службы. Об этом говорится в аналитическом докладе Новосибирскстата. Эксперты ведомства изучили наличие и состояние парка основных строительных машин в строительных компаниях региона.

Еще более серьезный износ у бульдозеров — из 77 единиц техники у 44,2% истек срок службы. Свыше четверти экскаваторов самоходных одноковшовых и автокранов также отработали свой срок.

Новосибирск вошел в топ регионов с развитой арендной экономикой

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область вошла в число регионов с наиболее развитой шеринговой культурой (аренда вещей или услуг) — 5 место. Об этом говорится в исследовании, проведенном Институтом экономики Уральского отделения Российской академии наук. В топ-5 также вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Как отметила автор исследования, к. э. н., ведущий научный сотрудник Уральского института управления РАНХиГС Анна Веретенникова, регионы оценивались по пяти сферам: транспорт, краткосрочная аренда жилья, обмен товарами, трудовые ресурсы и финансовые платформы.

ВОЗ заговорила о новой инфекционной угрозе: что известно о хантавирусе и есть ли риски для России

Автор: Мария Гарифуллина

В начале мая 2026 года информационное пространство всколыхнули сообщения о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера. Новости о заражениях в разных странах мира породили тревожные ожидания и закономерный вопрос: не грозит ли миру новая пандемия? Власти и эксперты дали первые комментарии о возможных рисках.

Точкой отсчета стал нидерландский круизный лайнер MV Hondius, следовавший из аргентинского порта Ушуая в Кабо-Верде. Именно на его борту Всемирная организация здравоохранения зафиксировала вспышку инфекции. К 11 мая случаи заражения были официально подтверждены в шести странах: Испании, ЮАР, Швейцарии, Нидерландах, Франции и Сингапуре. Агентство Reuters также сообщило о двух предполагаемых случаях на архипелаге Тристан-да-Кунья в южной Атлантике. В Польше местный житель был помещен под санитарное наблюдение из-за возможного контакта с пассажиром злополучного рейса.

Археологи проведут раскопки на угольном разрезе «Богатырь» под Новосибирском

Автор: Мария Гарифуллина

В Искитимском районе Новосибирской области в 2026 году проведут спасательные археологические работы. Они пройдут на землях, отданных под разработку угольному разрезу «Богатырь». Там обнаружены древние поселения и стоянка. По закону в таких случаях хозяйствующий субъект должен способствовать сохранению историко-культурного наследия и оплатить археологические раскопки.

По данным Infopro54, полевой сезон на территории выявленных археологических памятников «Поселение Богатырь-1» и «Поселение Богатырь-2» исследователи планируют начать в ближайшее время. Раскопки продлятся до середины августа 2026 года.

Свыше 23 тысяч сотрудников требуется новосибирским компаниям

Автор: Юлия Данилова

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций Новосибирской области в январе – феврале 2026 года составила 919,9 тысяч человек и по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличилась на 1,3%, свидетельствует статистика Новосибирскстата.

Больше всего новосибирцев работали в следующих отраслях:

Новосибирские вузы получат право отсеивать непрофильных магистров

Автор: Оксана Мочалова

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект, который может существенно изменить правила поступления в магистратуру. Документ предлагает разрешить вузам принимать на следующую ступень образования только тех, чей предыдущий диплом совпадает по профилю с выбранной программой. Альтернативой станет наличие практического опыта работы по специальности.

Как поясняется в сопроводительных документах, главная цель инициативы — повысить качество высшего образования. Авторы законопроекта считают, что сейчас сложилась ситуация, когда выпускники бакалавриата идут в магистратуру по не связанным между собой направлениям.

