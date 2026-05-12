Депутаты затормозили передачу земли под склад стоимостью 11 млрд под Новосибирском

Рядом с федеральной автомобильной трассой «Иртыш» планируется строительство складского комплекса класса А. Инвестор проекта — ООО «Терминал Северо-Запад»— обратился в правительство и Заксобрание области с ходатайством о переводе трех земельных участков общей площадью 53 га из земель сельхозназначения в земли промышленности. Об этом на комитете по АПК регионального парламента сообщил руководитель департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов.

— Площадь складского комплекса составит порядка 150 000 кв. метров. Общий объём инвестиций в проект составляет около 11 млрд. Строительство планируется за счёт собственных и заёмных средств, — отметил чиновник.

По его словам, на этапе строительства на объекте планируется создание от 800 до 1200 временных рабочих мест, на этапе эксплуатации — от 600 до 900 постоянных рабочих мест. Ожидаемый совокупный бюджетный эффект оценивается в размере 150-300 млн рублей ежегодно после выхода комплекса на проектную мощность.

Депутаты комитета поддержать перевод отказались, так как у них возникли вопросы к инвестору, который проигнорировал приглашение на комитет.

В качестве причин против поддержки инициативы была названы общая перегрузка Новосибирска складскими комплексами и, в частности, его левобережной части.

— Нам нужно думать о том, что производить, а не о том, куда складывать. Кто-то просчитывал необходимость такого проекта? Рядом строится ПЛП, где много свободных складских мощностей, — отметили депутаты.

Роман Шилохвостов пояснил, что потребность в складах в регионе не исчерпана. По его словам, сейчас в Минэкономразвития рассматривается еще 3-4 крупных инвестиционных проекта по строительству складов.

— Этот тренд сохранится, так как Новосибирск является мультимодальным транспортным центром. Именно поэтому распределительные склады растут у нас как грибы и востребованы. Кроме того, это частная земля и собственники сами решают, что на ней строить. Они уже прошли публичные слушания и по документам градостроительного планирования площадка уже «покрашена» как складская территория, — добавил чиновник.

Депутат Александр Тепляков заявил что земля в районе Толмачевского шоссе очень дорогая.

— Помимо развития инвестиционного проекта, нужно рассматривать перспективы развития территории, — подчеркнул.

Председатель комитета Денис Субботин подтвердил, что на трассе уже возникают проблемы с движением автотранспорта, в том числе в сторону Коченево. Новые склады дадут дополнительную нагрузку на дорогу. По его словам, жители окрестных населенных пунктов, вряд ли скажут за это «спасибо».

Депутат Константин Терещенко опасается, что земля будет выведена из сельхозоборота, но инвестпроект в итоге не появится.

— Обещать не значит жениться. У нас в регионе много недостроенных и непроданных проектов. Сейчас инвестор переведет участок, а потом выставит его на продажу, либо построит коттеджный поселок, а мы потом будем обязаны тянуть туда свет, дороги и т.д., — заявил он.

Денис Субботин в качестве примера привел 500 га федеральной земли, которые были проданы рядом с Краснодаром по 100 рублей за сотку, а потом перепродавались за миллионы.

Депутат Александр Бойко признал, что для крупных проектов стоимостью 11 млрд рублей от инвесторов ожидается более серьезный подход. Но при этом он отметил, что для Новосибирска очень важно грамотно выстроить логистику, чтобы товары на Дальний Восток не шли через Москву, а для этого необходимо развивать современные логистические мощности.

В итоге вопрос было решено рассмотреть на внеочередном комитете по АПК на этой неделе с участием представителей инвестора, администрации Толмачевского сельсовета, Новосибирского района и Минэкономразвития.

По данным сервиса Контур.Фокус, в России зарегистрированы четыре компании, которые называются ООО «Терминал Северо-Запад»: одна в Пскове и три в Санкт-Петербурге.

