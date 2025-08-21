Мэрия Новосибирска отказалась от банной концессии

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск департамента инвестиций мэрии города о расторжении банной концессии, заключенной с «Объединение 24-Г» в 2019 году. Речь идет об объектах, расположенных на Клубной, 37 (№1) и Переездной, 63 (№9).

Департамент подал иск в суд в феврале 2025 года, потребовал расторгнуть концессию и освободить помещения бань.

— Требования по иску обоснованы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по концессионному соглашению №20 в отношении муниципального имущества, — говорится в материалах суда.

Ответчик пояснял, что работы по реконструкции бань №1 и №9 по концессии не завершены, однако сроки исполнения обязательств не истекли. Он напомнил, что концессия исполнялась в сложных экономических условиях — в период ковида и санкционного давления на РФ, — которые руководство группы компаний «Объединение 24» предусмотреть не могло. В реконструкцию бани №1 концессионер вложил 3 млн рублей (произведена разработка и экспертиза проектной документации, получено разрешение на реконструкцию, произведена газификация объекта, осуществлен поддерживающий ремонт). По бане №9 произведена разработка и экспертиза проектной документации, получено разрешение на реконструкцию, осуществлено обследование инженерных систем (канализации), произведена замена наружных сетей, осуществлен поддерживающий ремонт).

В марте 2025 года компания подавала в суд встречный иск о продлении концессионного соглашения на два года. В документах указывается, что концессионер в 2024 году неоднократно просил мэрию продлить действие соглашения. В связи с воспрепятствованием концедентом продлению сроков, компания дважды уведомляла муниципалитет о приостановке соглашения.

В мэрии пояснили, что срок действия соглашения уже продлевался на три года в 2022 году — до июня 2025.

При этом суд установил, что ответчик неоднократно нарушал условия соглашения.

— В частности, до ввода объектов в эксплуатацию, компания вела в них коммерческую деятельность: работало банное отделение, отделение сауны, велась торговля сопутствующими и продовольственными товарами. По решению суда с ответчика в пользу истца было взыскано неосновательное обогащение, — отмечается в документах суда.

В итоге компании предписано в течение 30 дней после вступления в силу решения суда вернуть объекты мэрии в том состоянии, в котором она его получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. В течение месяца ответчик может обжаловать решение в апелляции.

Напомним, компании группы «Объединение 24» реализовывали в Новосибирске два однотипных концессионных проекта связанных с банями. В одном случае это бани на улицах 25 лет Октября и Вересаева, во втором — на Клубной и Переездной.

Концессионное соглашение на бани №1 и №9 было заключено в 2019 году. Оно было рассчитано на 26 лет, каждый квартал концессионер должен был платить в городскую казну около 110 тысяч рублей. После реконструкции коммерсанты обязаны были сохранить обслуживание льготников по сниженным расценкам.

В 2022 году контрольно-счетная палата Новосибирска заявила о незаконном обогащении со стороны ООО «Объединение 24» за период с 2018 по 2020 годы. Речь шла о концессии на реконструкцию здания бань на улице Переездной в Калининском районе и на улице Клубной в Ленинском районе. По информации аудиторов, компания, вопреки соглашению, не внося концессионную плату и не проводя необходимые реставрационные работы, тем не менее оказывала услуги по помывке населения. В результате городскому бюджету причинен ущерб на сумму более полумиллиона рублей.

В октябре 2024 департамент инвестиций провел выездную проверку соблюдения концессионером муниципальных бань компанией ООО «Объединение 24-Г» соблюдения условий концессионного соглашения. Комиссия выявила, что ремонт фасадов зданий не производился, визуально определяется частичное разрушение кирпичной кладки наружных стен. Во внутренних помещениях ремонт не осуществляется. В здании нарушен температурно-влажностный режим, помещения сырые, на стенах обнаружены плесневые образования. В бане №9 обнаружено частичное разрушение кровли.

Ранее редакция сообщала о том, что в отношении экс-главы департамента по инвестициям Виталия Витухина было возбуждено третье уголовное дело – по банной концессии.