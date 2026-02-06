В Новосибирске топ-менеджера Росатома арестовали по делу о взятке

Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области о выборе меры пресечения для Михаила Метелкина.

Михаил Метелкин, директор бизнес-направления «Специальная химия» в АО «ТВЭЛ» (топливная компания Росатома), задержан по обвинению в даче крупной взятки. Об этом сообщили органы предварительного следствия.

По данным следствия, с июля 2020 года по апрель 2022 года обвиняемый передал коммерческому директору ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» 950 000 рублей. Эти деньги предназначались за ускорение оплаты по договорам поставки сырья и его приёмку раньше установленных сроков.

— Противоправная деятельность была выявлена и пресечена в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников УФСБ России по Новосибирской области и следственных действий СУ СК России по Новосибирской области, — говорится в сообщении Судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Суд постановил заключить обвиняемого под стражу до 28 марта 2026 года.

Ранее редакция сообщала о том, что ФСБ задержала сотрудника новосибирского «Вектора» по делу о взятке.