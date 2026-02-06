Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Право&Порядок

В Новосибирске топ-менеджера Росатома арестовали по делу о взятке

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Обвиняемый передал заместителю гендиректора НЗХК почти 1 млн рублей

Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области о выборе меры пресечения для Михаила Метелкина.

Михаил Метелкин, директор бизнес-направления «Специальная химия» в АО «ТВЭЛ» (топливная компания Росатома), задержан по обвинению в даче крупной взятки. Об этом сообщили органы предварительного следствия.

По данным следствия, с июля 2020 года по апрель 2022 года обвиняемый передал коммерческому директору ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» 950 000 рублей. Эти деньги предназначались за ускорение оплаты по договорам поставки сырья и его приёмку раньше установленных сроков.

— Противоправная деятельность была выявлена и пресечена в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников УФСБ России по Новосибирской области и следственных действий СУ СК России по Новосибирской области, — говорится в сообщении Судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Суд постановил заключить обвиняемого под стражу до 28 марта 2026 года.

Ранее редакция сообщала о том, что ФСБ задержала сотрудника новосибирского «Вектора» по делу о взятке.

Источник фото: A. Petrova, Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : суд НЗХК взятка

714
0
0
Предыдущая статья
Женщины чаще страдают от обмана мошенников
Следующая статья
Бонусы Спасибо: как сибиряки экономят на доставке еды и топливе

Организованную группу автоподставщиков задержали в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области открыл дело по статье о создании преступного сообщества. Под подозрение попали двое жителей Новосибирска, а также пятеро их сообщников.

— Предварительно установлено, что двое мужчин 1991 и 2004 гг. рождения, являясь организаторами ОПГ приобретали дорогостоящие иномарки и в дальнейшем передвигаясь по дорогам областного центра, умышленно создавали аварийные ситуации с автомобилями, которые по Правилам дорожного движения обязаны были предоставить преимущество в движении. Подозреваемые стремились повредить в столкновении определенные детали своих автомобилей, ремонт которых был наиболее дорогостоящим, — говорится в сообщении регионального МВД.

Читать полностью

Семейный «вклад»: супруги из Новосибирска помогали мошенникам выкачивать деньги из россиян

Автор: Ольга Кирсанова

Новосибирские силовики пресекли деятельность супружеской пары из Новолугового, которые помогали телефонным мошенникам обирать россиян.

Установлено, что с марта 2025 года муж с женой снимали «конспиративные» квартиры, где устанавливали абонентское коммутационное оборудование — так называемые сим-боксы. С их помощью мошенники выкачивали у жителей России деньги и передавали через криптокошельки в колл-центры на территории Украины.

Читать полностью

В Новосибирской области подростков вовлекли в 153 киберпреступления

Автор: Оксана Мочалова

Подростки и их семьи всё чаще становятся мишенью для цифровых мошенников. По данным ГУ МВД по региону, в 2025 году несовершеннолетних жителей области вовлекли через интернет в 153 преступления. Этот показатель вырос на треть по сравнению с предыдущим годом. Как сообщили в Сибирском главном управлении Банка России, особую тревогу вызывают схемы, где детей активно используют в качестве дропперов — для обналичивания похищенных средств.

Статистика, озвученная на совещании в Законодательном собрании Новосибирской области, показывает масштаб проблемы: до 20% таких «обнальных» счетов зарегистрированы на несовершеннолетних.

Читать полностью

Лжегазовщики, виновные во взрыве многоэтажки в Новосибирске, выплатят 335 миллионов

Автор: Артем Рязанов

Омский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Новосибирской области. С осуждённых фигурантов дела о взрыве на улице Линейной, 39, решено взыскать 335 миллионов рублей. Эти средства будут направлены в пользу мэрии Новосибирска. Ранее мэрия уже компенсировала ущерб собственникам 57 повреждённых и уничтоженных квартир. Ирину Урбах и Евгения Кавуна из Омска признали виновниками трагедии, в которой в феврале 2023 года погибли 15 человек.

Их осудили за оказание небезопасных услуг, которые привели к гибели людей. Зимой 2023 года Урбах и Кавун, выдавая себя за сотрудников газовой службы, провели незаконный ремонт оборудования в доме. Это вызвало разрушительный взрыв. В ноябре 2024 года Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил их к 10 и 10 годам и 3 месяцам колонии. Позже сроки были незначительно уменьшены.

Читать полностью

ФСБ задержала сотрудника новосибирского «Вектора» по делу о взятке

Автор: Оксана Мочалова

Управление ФСБ России по Новосибирской области совместно с прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах пресекли противоправную деятельность сотрудника научного центра «Вектор». Его подозревают в получении взятки и хищении бюджетных средств.

В результате оперативных мероприятий установлено, что заведующий одной из лабораторий центра получил взятку в размере более 4,7 миллиона рублей. Деньги ему передали за проведение исследований биологических проб с нарушением установленного порядка в интересах коммерческой фирмы.

Читать полностью

В Новосибирске задержаны теневые банкиры

Автор: Юлия Данилова

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области при поддержке Росгвардии задержали восемь человек. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности. На момент поимки шестеро из них находились в Новосибирска, двое — в Ялте.

По предварительным данным, с 2023 по 2024 год задержанные без лицензии предоставляли юрлицам услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого они учредили не менее 30 фирм-однодневок. Деньги проходили, как оплата услуг или поставка товара.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть

«Не нравится на маркетплейсах, ищите другие способы сбыта»: в новосибирском Минпромторге обсудили проблемы швейных производств

Общество

В Новосибирске ожидается сильный ветер и снег на выходных

Бизнес

Бонусы Спасибо: как сибиряки экономят на доставке еды и топливе

Право&Порядок

В Новосибирске топ-менеджера Росатома арестовали по делу о взятке

Финансы

Женщины чаще страдают от обмана мошенников

Общество

Жители Новосибирска оспаривают незаконные тарифы УК

Волейбольные болельщики в «Локомотив-Арене» получили улучшенный интернет

Власть Общество

На выборах в Госдуму новосибирцы будут голосовать с 18 по 20 сентября

Власть Мировые и федеральные новости Недвижимость

«Самолет», купивший крупный участок в Новосибирске, обратился за господдержкой

Общество Технологии

«Выходим из зоны хайпа»: новосибирский IT-эксперт объяснил усталость людей от нейросетей

Авто

Средняя цена на новые машины в Новосибирске приближается к четырем миллионам

Право&Порядок

Организованную группу автоподставщиков задержали в Новосибирске

Доллару в России предсказали падение до 40 рублей

Общество

Рост тарифов плюс сильные морозы: новосибирцы посчитали, на сколько в январе выросли расходы на коммуналку

Город

Деревни-призраки множатся в Новосибирской области

Общество

«Минус экономисты и юристы»: в вузах России на 13% сократили количество платных мест

Общество

В Новосибирске мошенники рассылают сообщения о возврате средств за отопление

Бизнес Власть

К концессионеру четвертого новосибирского моста поступил новый иск на 230 млн

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности