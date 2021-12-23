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Новый год новосибирцы встретят без фейерверка

  • 23/12/2021, 12:39
Автор:
Новости Новосибирска
О работе транспорта в праздники, рождественских ярмарках и культурных событиях.

Для жителей и гостей города праздничное новогоднее пространство организовано в Театральном сквере перед оперным театром: здесь установлена главная городская елка, залит каток, оформлены аллеи, установлены арки, гирлянды, арт-объекты.

Празднично оформлены и городские парки: парк «У моря Обского», «Затулинский», «Бугринская роща», парк имени Кирова, «Первомайский», «Михайловская набережная», «Центральный», «Березовая роща», «Сад имени Дзержинского» и «Сосновый бор». В Заельцовском парке – реконструкция. На территориях парков установлены бесплатные горки, фотозоны, елки, звучат тематические музыкальные композиции. 30 декабря откроется один из самых масштабных аттракционов – ледовый городок, который в этом году посвящен теме цирка и Юрию Никулину.

В связи с эпидемиологической обстановкой уличные культурно-массовые мероприятия в парках не запланированы. С соблюдением масочного режима и социальной дистанции организованы праздничные мероприятия в закрытых пространствах. 25-26 декабря в концертном комплексе им. В. Маяковского состоится новогодний мюзикл «Ледяная заноза и елочный бум». 7 января пройдет концерт, посвященный празднованию Рождества: зрители увидят, как праздновали Рождество на Руси.

В муниципальных театрах в декабре-январе для детей покажут новогодние спектакли: «Снежная королева» и «Сказки рождественского леса» в Новосибирском драматическом театре «На левом берегу» и «Новогоднее приключение Маши и Вити» в Новосибирском городском драматическом театре под руководством С. Афанасьева.

Во дворцах и домах культуры посетителям представят новогодние концерты, мастер-классы, выставки, конкурсы и фестивали. В ДК «Приморский» на левом берегу организуют уличный фестиваль «Заморозки на ОбьГЭСе». Участники представят на суд жюри замороженные инсталляции и арт-объекты.

Праздничные программы, новогодние квесты, творческие состязания и мастер-классы ждут гостей и в муниципальных библиотеках. В музеях пройдут мастер-классы по изготовлению игрушек, тематические беседы по истории празднования Нового года, экскурсии, познавательные программы, квесты.

Традиционно с 4 по 8 января состоится Сибирский фестиваль снежных скульптур. Заявочная кампания еще продолжается, организаторы ожидают 10-12 команд.

Фейерверка на Михайловской набережной и на площади имени Ленина не будет. Спектакли и концерты проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В дни праздников горожане смогут провести время с пользой на открытом воздухе: для этого работают катки, прокат инвентаря для катания на территории городских парков, залиты хоккейные коробки в районах города, организованы часы массового катания на крытых ледовых аренах.

На главном катке Новосибирска пройдут показательные тренировки по фигурному катанию, игровые и спортивные программы и мастер-классы. Для посетителей оборудованы теплые раздевалки, камеры хранения и пункт проката. Обучение катанию на коньках пройдет и в Нарымском сквере – его проведут профессиональные инструкторы по фигурному катанию.

Кроме этого, в городе открыты трассы для катания на лыжах. Лыжни есть на всех базах Центра зимних видов спорта: ул. Тимирязева, 5, ул. Лаврова, 9, ул. Западная, 2а, ул. Охотская, 86/3, ул. Саввы Кожевникова, 39а. По адресу: ул. Учительская, 61/1 работает ЦСП «Электрон». Лыжни также открыты в парках «Сосновый бор», «Березовая роща», «У моря Обского», «Бугринская роща». Доступен прокат спортивного инвентаря.

Состоятся полуфиналы и финалы городского этапа всероссийских соревнований «Золотая шайба» и «Рождественская лыжная гонка» – они пройдут на базе «Красное знамя».

В молодежных центрах «Родник» и «Радуга» в предновогодние и праздничные дни продолжит работу служба экстренной психологической помощи.

С 23 по 29 декабря с 10.00 до 19.30 в ЦУМе (проспект Димитрова, 5) будет работать масштабная городская новогодняя ярмарка «Новосибирская сказка». Она развернется на двух площадках. Основная будет расположена на втором этаже ТЦ «ЦУМ Новосибирск», вторая – на прилегающей к зданию территории. Участники представят различные варианты новогодних подарков, сувениров, дизайнерскую одежду, а также приятные мелочи для здоровья и красоты. В торговых рядах будет представлен предновогодний ассортимент продуктов питания (утки, гуси, рыба, мясные и колбасные изделия и другое) от товаропроизводителей Новосибирской области.

Ярмарка является подготовительным этапом масштабных мероприятий, запланированных к проведению в 2022 году.

Кроме того, с 1 по 31 декабря новосибирские предприниматели развернули торговлю хвойными деревьями. На муниципальных территориях размещено 33 площадки. Также елочные базары расположены и на частных территориях, например, возле торговых центров.

31 декабря и во все праздничные дни продолжит работу пассажирский транспорт.

— 31 декабря пассажирский транспорт, включая новосибирский метрополитен, будет работать до 24.00. С 1 по 10 января выпуск подвижного состава будет осуществляться по графику выходного дня – выпуск будет сокращен. 1 января начало движения переносится с 6.00 на 7.00, массовый выпуск подвижного состава будет примерно к 10.00, — рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок – начальник отдела перевозок мэрии города Новосибирска Андрей Куликов.

Фото: pixabay.com автор: candyspell2100

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : праздник Новый год культурные мероприятия


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