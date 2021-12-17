Новосибирский рынок утилизации мусора. Ситуация напряженная

— Ситуация на рынке утилизации ТКО в Новосибирской области сегодня у всех на слуху. Из-за планов регоператора, который анонсировал намерение подать на самобанкротство, из-за того, что с 2016 года не может стартовать проект по строительству новых полигонов и мусоросортировочных комплексов. На самом деле ситуация довольно простая. Все упирается в то, готовы ли бенефициары компании (ООО «Экология-Новосибирск» — ГК «ВИС». — Ред.) инвестировать деньги в этот проект или нет. На текущий момент необходимо инвестировать минимум 700 млн рублей, чтобы ситуация стабилизировалась и регоператор начал работать нормально. Взять эти деньги из каких-то других источников будет крайне сложно. Договориться с перевозчиками о каких-то рассрочках на текущий момент — маловероятно, так как не видно никакой тенденции на оздоровление компании и в целом деятельности регоператора. Насколько я знаю, у правительства Новосибирской области есть «план Б», в ближайшее время состоится встреча с акционерами регоператора — группой «ВИС», которые должны более предметно определить свою позицию в части дальнейшей работы. Скорее всего, после этого будут приниматься некие политические решения о том, как станет функционировать в регионе процесс утилизации ТКО.

Лично мне в ситуации с регоператором очень интересным показался вопрос, на который обратили внимание депутаты регионального парламента на заседании комитета по строительству и ЖКХ 8 декабря. Речь идет об уведомлениях, которые регоператор начал рассылать жителям и юрлицам о том, что они должны делать платежи за оказанные услуги по утилизации ТКО на другие счета. На мой взгляд, налицо некое уклонение от исполнения судебных решений по исполнительным листам, что были предъявлены компаниями.

Думаю, при любой раскладе коллапса быть не должно, в целом ситуация на рынке утилизации ТКО в Новосибирской области прояснится в течение 2-3 недель.

Если говорить о раздельной утилизации мусора, которой наша компания активно занимается в Новосибирской области уже много лет, то здесь вопрос достаточно непростой. Наша компания — одна из тех, кто предъявил иски к регоператору за оказанные услуги. В связи с этим, по предварительной информации, регоператор не хочет с нами продлевать отношения на следующий год. Хотелось бы уточнить, что для вывоза раздельно собранных отходов необходима специальная техника, обычные мусоровозы неэффективны, и эти отсортированные отходы должны поступать только на объекты обработки, указанные в территориальной схеме Новосибирской области. Так что вопрос очень непростой.

Мы надеемся, что «Экология-Новосибирск» сможет разрешить эту сложную ситуацию и эффективно продолжить работу в будущих периодах. Все будет зависеть от результатов переговоров правительства и акционеров регоператора.

Из положительных итогов 2021 годя я бы хотел отметить тот факт, что. Совместно с Минобразования региона мы проводим в школах экологические уроки, установочные сессии для учителей, где объясняем, как правильно преподавать этот предмет, как вовлекать в процесс детей. Это наша личная инициатива в рамках социальной ответственности бизнеса. Экономически для компании это невыгодно, но мы понимаем, что кто-то должен выстраивать процесс экологического образования, чтобы через 10-15 лет получить результат.

Подготовила Юлия Данилова