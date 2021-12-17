Новосибирский рынок утилизации мусора. Ситуация напряженная

— Ситуация на рынке утилизации ТКО в Новосибирской области сегодня у всех на слуху. Из-за планов регоператора, который анонсировал намерение подать на самобанкротство, из-за того, что с 2016 года не может стартовать проект по строительству новых полигонов и мусоросортировочных комплексов. На самом деле ситуация довольно простая. Все упирается в то, готовы ли бенефициары компании (ООО «Экология-Новосибирск» — ГК «ВИС». — Ред.) инвестировать деньги в этот проект или нет. На текущий момент необходимо инвестировать минимум 700 млн рублей, чтобы ситуация стабилизировалась и регоператор начал работать нормально. Взять эти деньги из каких-то других источников будет крайне сложно. Договориться с перевозчиками о каких-то рассрочках на текущий момент — маловероятно, так как не видно никакой тенденции на оздоровление компании и в целом деятельности регоператора. Насколько я знаю, у правительства Новосибирской области есть «план Б», в ближайшее время состоится встреча с акционерами регоператора — группой «ВИС», которые должны более предметно определить свою позицию в части дальнейшей работы. Скорее всего, после этого будут приниматься некие политические решения о том, как станет функционировать в регионе процесс утилизации ТКО.
Думаю, при любой раскладе коллапса быть не должно, в целом ситуация на рынке утилизации ТКО в Новосибирской области прояснится в течение 2-3 недель.
Если говорить о раздельной утилизации мусора, которой наша компания активно занимается в Новосибирской области уже много лет, то здесь вопрос достаточно непростой. Наша компания — одна из тех, кто предъявил иски к регоператору за оказанные услуги. В связи с этим, по предварительной информации, регоператор не хочет с нами продлевать отношения на следующий год. Хотелось бы уточнить, что для вывоза раздельно собранных отходов необходима специальная техника, обычные мусоровозы неэффективны, и эти отсортированные отходы должны поступать только на объекты обработки, указанные в территориальной схеме Новосибирской области. Так что вопрос очень непростой.
Мы надеемся, что «Экология-Новосибирск» сможет разрешить эту сложную ситуацию и эффективно продолжить работу в будущих периодах. Все будет зависеть от результатов переговоров правительства и акционеров регоператора.
Подготовила Юлия Данилова
Фото: Сергей Мордвинов
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать