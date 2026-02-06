«Не нравится на маркетплейсах, ищите другие способы сбыта»: в новосибирском Минпромторге обсудили проблемы швейных производств

В Минпромторге Новосибирской области состоялась встреча, посвящённая кризисной ситуации, в которой оказались производители одежды. Её участниками стали руководители десяти крупнейших швейных производств и представители маркетплейсов. Формат встречи не предполагал участие прессы. На ресурсах Минпромторга не было пресс-релизов об итогах встречи. В беседе с Infopro54 бизнесмены рассказали, что разговор фактически не принёс никаких результатов.

Встреча была инициирована из-за двух проблем, которые легпром сейчас называет ключевыми: высокая комиссионная нагрузка со стороны маркетплейсов и более выгодные условия работы на маркетплейсах для продавцов из СНГ и Китая.

— Абсолютное большинство предприятий реализуют свою продукцию через ведущие электронные площадки, потому что последние замкнули на себя все каналы сбыта путём демпинга цен. Раньше это были отличные площадки для развития, и мы им благодарны за это. Но в 2025 году общие комиссии начали подниматься почти одновременно на всех маркетплейсах. Почему этот картельный сговор до сих пор не разоблачили и не обложили оборотными штрафами, нам тоже не понятно. В последнее время поборы площадок в категории «одежда» составили для российских селлеров в среднем от 70% выручки на одном популярном маркетплейсе и до 80% — на другом. В таких условиях бизнесу не выжить. Свои расчёты мы озвучили региональному Минпромторгу и маркетплейсам, — рассказал редакции руководитель одной из компаний, участвовавший во встрече.

В Ассоциации поддержки и развития интернет-торговли (АПРИТ) говорят, что доводы бизнесменов на этой встрече фактически отмели, посоветовав не сваливать все проблемы на маркетплейсы.

— Если резюмировать встречу, то производственникам было заявлено, что они не умеют делать бизнес. Вот прямо так в лоб, безапелляционно. Предприятия, проработавшие 20–30 лет на рынке, прошедшие все кризисы, вдруг в один день оказались «некомпетентными в ведении бизнеса» по словам представителей ассоциации АПЭТ (Ассоциация представителей электронной торговли). Представитель ассоциации сказал: «Не нравится на маркетплейсах — ищите другие способы сбыта. Офлайн, собственные сайты и так далее». Развивать другие каналы сбыта сегодня не получится, так как маркетплейсы удерживают минимальные цены путём манипуляции рынком при помощи соинвеста и индивидуальных условий для иностранных продавцов, с которыми конкурировать за пределами площадок невозможно. Все открывшиеся в последние годы бренды одежды либо закрылись, либо закрываются, либо сокращаются, — говорят члены АПРИТ.

Все собеседники редакции попросили не называть их имён и компаний. Они считают, что в текущей ситуации, когда нет диалога с властью, публичные заявления могут усугубить проблемы бизнеса.

Напомним, что и пленарные слушания в Госдуме о развитии легкой промышленности не дали отрасли ответов на вопросы о высоких комиссиях на маркетплейсах. Руководители швейных предприятий говорят, что риск закрытия многих цехов реален.

