В Новосибирске швейные предприятия закрывают цеха и сокращают производство

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Обычно в конце мая компании уже планируют осенние коллекции, но сейчас многие этого не делают

Кризис в легкой промышленности Новосибирской области, о котором представители отрасли предупреждали еще в начале года, перешел в острую фазу. Швейные компании одно за другим сворачивают объемы выпуска, сокращают персонал и рабочие дни, а некоторые полностью останавливают производство.

О ситуации Infopro54 рассказали представители нескольких швейных предприятий. Они заявляют, что сценарий, озвученный бизнесом в январе, реализуется практически в полном соответствии с прогнозами.

— Большинство швейных компаний региона абсолютно точно сократили производство. Кто-то сократился до двух-трёх рабочих дней, кто-то уменьшил количество сотрудников. Есть и закрытия. Например, одно предприятие из тех десяти, что ходили на совещания в Минпромторг, сейчас уже почти полностью свернуло производство, ничего не отшивают. Несмотря на многочисленные попытки достучаться до власти, до тех, кто принимает решения, ничего не получилось изменить. Очень тяжелая ситуация в отрасли, — сообщила собственник швейного предприятия «Лимонти» Оксана Двинина.

В январе текущего года представители легпрома заявляли: если ситуация с комиссионной нагрузкой на маркетплейсах не изменится, то уже во втором квартале ожидается массовое закрытие компаний. Тогда же они предупреждали, что пошив летних коллекций может стать для многих последним. Именно так все и происходит, говорят руководители швейных предприятий.

— Комиссии маркетплейсов составляют суммарно 65–70%, это «съедает» большую часть дохода. В лучшие времена у нас месячная выручка была порядка трех миллионов рублей. Из-за комиссий она упала до 450–500 тысяч рублей. У нас небольшая компания, мы шьем детскую одежду. Из-за падения доходов вынуждены были уволить девять человек. Двадцать машин в швейном цехе у нас сейчас простаивают, — на условиях анонимности рассказала Infopro54 руководитель одного из предприятий.

Все опрошенные редакцией участники рынка главной причиной кризиса называют неподъемную комиссионную нагрузку со стороны маркетплейсов. Эти площадки стали для многих фактически единственным каналом продаж.

— Общая комиссионная нагрузка с начала года стала ещё больше. С 23 марта изменилась оферта в разделе логистики — а логистика, наверное, одна из самых больших статей расхода. Особенно это ударило по объёмным товарам, например трикотажным изделиям. У трикотажников общая комиссионная нагрузка сейчас достигает от 80 до 100 процентов. Они хотели забрать товар с площадки, но чтобы забрать, нужно было заплатить 2,5 миллиона рублей — таких денег у них, естественно, нет. А закрыть кабинет практически невозможно: очень многие пишут, что он висит открытым годами, даже при уже ликвидированном предприятии, — рассказала Оксана Двинина.

Директор трикотажной фабрики «Удачный выбор» Марина Хряпинская рассказала Infopro54, что ее предприятие было вынуждено пойти на радикальное сокращение персонала и объемов выпуска, а также принять решение об уходе с одного из крупнейших маркетплейсов из-за того, что дальнейшая работа на площадке стала приносить не прибыль, а растущие убытки.

— Мы почти всех уволили. На производстве в вязальном цехе осталось два человека, в швейном — четыре. Мы уходим с WB, и это тоже расходы. Сейчас забираем свой товар, стоимость возврата одной единицы — 330 рублей. Раньше было 260–270, а с 21 мая подняли еще на 65 рублей. Мы пятьсот с лишним единиц забрали — заплатили 174 тысячи. О том, что нормально торговать и зарабатывать на маркетплейсе, речи уже не идет. За последнюю неделю они нам заплатили три процента от продаж. Это просто невозможно комментировать. Нас просто загнали в кабалу по всем фронтам. И с офлайн-магазинами, как показывает опыт коллег, ситуация не лучше, — сообщила Марина Хряпинская.

Уход с маркетплейсов в собственный офлайн-магазин, который мог бы показаться логичным шагом, на практике для многих производителей закрыт. Слишком высока цена входа и содержания розничной точки.

— У меня много знакомых, которые имеют свои фабрики в Москве, в Рязани, в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде открыли небольшой магазинчик в самом крутом торговом центре. За май выручка составила 470 тысяч рублей. Аренда — 375 тысяч, вступительный взнос такой же, как аренда, плюс два продавца посменно. В итоге они отбили только аренду и зарплату продавцов. Сам товар — нет. А у него тоже есть себестоимость. И таких примеров очень много, — говорит Марина Хряпинская.

В конце мая — начале июня швейные предприятия обычно уже планируют осеннюю коллекцию. Но сейчас многие компании еще не приступали к этому, так как не уверены в том, что будет возможность работать дальше.

Последние статистические данные подтверждают пессимистичные настроения в отрасли. По данным Новосибирскстата, в период с января по март 2026 года производство одежды в Новосибирской области сократилось на 18,7%.

Ранее редакция рассказывала о том, как обсуждают проблемы легкой промышленности во властных структурах.

Запуск синхротрона в Кольцово готовят к «Технопрому»

Автор: Оксана Мочалова

Строительно-монтажные работы на синхротроне «СКИФ» в Кольцово полностью завершены. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. И добавил, что объект производит впечатление серьёзного промышленного предприятия по насыщенности оборудованием.

— Практически всё оборудование российского производства, в том числе большая часть произведена в Новосибирской области. Помню дискуссии в 2019 году, что Россия без помощи иностранных партнёров не сможет реализовать подобный проект. По факту смогли, — подчеркнул глава региона.

Новосибирцы предложили создать Аллею памяти бойцов СВО

Автор: Оксана Мочалова

Андрей Травников во время прямой линии поддержал инициативу жительниц Ленинского района Новосибирска о создании Аллеи героев в память о бойцах, погибших в ходе специальной военной операции. С просьбой к губернатору обратились сразу две женщины: вдова участника СВО Надежда Иванова и мать погибшего бойца.

— Принципиально в целом полностью поддерживаю. Мы с мэром и общественностью обсуждаем создание мемориала на главном нашем Монументе Славы в Ленинском районе, чтобы отметить героев СВО наряду со всеми героями, — отметил он.

Андрей Травников: земля — не награда, а мера поддержки нуждающихся

Автор: Оксана Мочалова

Во время прямой линии к губернатору обратился военный пенсионер из Дзержинского района Новосибирска, ветеран боевых действий и участник специальной военной операции Константин Ю. Он спросил, как может воспользоваться льготой по выделению земельного участка. Андрей Травников заявил о распространённом заблуждении.

— Возникает заблуждение, что земельный участок положен абсолютно всем участникам боевых действий. Эта мера поддержки — не поощрительная. Это никак не награда за какие-то заслуги. Я иногда шучу: это не как в царские времена — вернулся герой со сражений, ему дали земельный надел с крестьянами в качестве награды от императора. Нужно подтвердить, что требуется улучшение жилищных условий, и тогда можно будет встать на очередь, — отметил глава региона.

ВТБ и Вайлдберриз заключили соглашение о стратегическом альянсе

ВТБ и Группа RWB договорились о стратегическом партнерстве. Сделка станет примером первого прямого сотрудничества такого масштаба между одним из ведущих российских банков и ключевым участником рынка электронной коммерции.

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин подчеркнул значимость этого шага для банковской сферы и всей платформенной экономики. Он отметил, что объединение клиентских баз банка (около 30 млн человек) и Вайлдберриз (80 млн пользователей), которые лишь частично пересекаются, открывает для кредитной организации доступ к значительно более широкой аудитории и позволяет работать с ней в новых масштабах. Кроме того, обширная клиентская база маркетплейса среди представителей малого бизнеса представляет для банка особый интерес, поскольку он сможет предложить им комплекс дополнительных услуг.

Четвёртый мост в Новосибирске достроят не раньше декабря 2026 года

Автор: Оксана Мочалова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что комплекс четвёртого моста будет полностью достроен не раньше декабря 2026 года. Этот срок утверждён судом по иску концессионера — компании ГК «ВИС», которая доказала, что на объект повлияли пандемия и санкционные ограничения.

— Наш партнёр, концессионная компания, в суде доказала объективность продления сроков. Периоды, в которые реализовывался проект — и пандемия, и все эти санкционные вещи — создавали дополнительные сложности. Компания доказала, что по независящим от неё причинам срок может быть смещён до декабря 2026 года, — отметил глава региона во время прямой линии.

Реестр участников креативных индустрий готовят в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области завершается формирование подзаконных актов, которые необходимы для ведения реестра креативных субъектов. После этого регион начнет принимать заявки от бизнеса на включение в реестр. Об этом на встрече с предпринимателями сообщила министр экономического развития области Светлана Шарпф.

— Мы специально не стали делать никаких ограничений кто может войти в реестр, а кто нет. Мы хотим, чтобы те меры поддержки креативных индустрий, которые сейчас формируются на федеральном уровне, наши бизнесмены могли максимально получить, — подчеркнула чиновница.

