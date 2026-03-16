Жители Новосибирска на фоне падения доходов стали чаще брать одежду на прокат

В Новосибирске растет спрос на услуги по прокату одежды. Количество компаний, которые оказывают такие услуги, за год практически не изменилось, но они регистрируют рост числа обращений. Infopro54 выяснил, какую одежду и по каким причинам люди арендуют чаще всего.

По данным онлайн-справочников, на сегодняшний день в Новосибирске действуют более 30 точек, предлагающих одежду на прокат. Большинство из них — это сервисы по прокату спортивной, как правило горнолыжной, одежды и снаряжения. Остальные компании сдают в аренду вещи для особых, торжественных случаев. Именно в этом сегменте наблюдается рост спроса.

— По нашим наблюдениям, в этом году более половины всех платьев и мужских костюмов на выпускных вечерах будут прокатными. Планомерный рост спроса идет уже несколько лет. Мы видим это и по своей работе, и по фотоотчетам в соцсетях. Все меньше желающих тратить деньги на одежду, которая пригодится только на один вечер. Рост цен на все увеличивает количество тех, кто хочет сэкономить, — сказал в беседе с Infopro54 менеджер одного из новосибирских салонов проката.

Еще одно направление проката одежды — вещи для фотосессий. Здесь в ходу не только вечерние платья и смокинги, но и повседневные джинсы, рубашки, свитера и так далее. Как правило, фотостудии сами закупают такую одежду и годами используют сформированный гардероб.

Относительно новым явлением можно считать участие в рынке проката одежды частных лиц: молодые девушки стали сдавать в аренду одежду. Редакции известно о нескольких таких примерах. Как правило, это схема «для своих», и реализуется она в студенческих сообществах.

— Это нельзя назвать бизнесом, наверное. Но какие-то небольшие деньги я на своей одежде зарабатываю. Все началось с того, что знакомая попросила у меня пиджак, чтобы сходить на собеседование. И она сама предложила заплатить за это. Я подумала: почему бы и нет. У меня в гардеробе есть много одежды, которую я редко ношу. Вот ее я стала сдавать в аренду знакомым. У меня есть группа, девочки туда пишут, что им нужно. Людям со стороны я вряд ли буду давать свою одежду, — рассказала Infopro54 студентка Яна.

Эксперты считают, что особой популярности прокат одежды, особенно деловой и повседневной, не получит. Хотя снижение доходов населения действительно может привести к росту числа тех, кто носит не свои вещи.

— С одной стороны, когда качество вещей падает, речь даже не об аренде. Речь о том, чтобы человек, купив вещь новой в магазине, хотя бы имел возможность носить ее самостоятельно какое-то время. Потому что качество иногда не позволяет дать вещи вторую жизнь даже у второго владельца, не то что у нескольких. Поэтому, на мой взгляд, рынок аренды одежды не очень перспективен. Я думаю, прокат вещей может касаться только того, что уже существует, — праздничных платьев. За ними в сервисе аренды ухаживают, ремонтируют, отдают в химчистку, поэтому они служат долго. Возможно, есть перспектива, связанная с российскими брендами, которые занимают средний сегмент и выше среднего. Локальные бренды делают качественную и достаточно дорогую одежду. Но все же, на мой взгляд, психология нашего человека в том, что лучше купить свое новое, но подешевле, чем брать что-то ношеное и еще и в аренду. Я думаю, кроме костюмированных вечеринок, свадеб, торжеств или выступлений, у нас это вряд ли приживется, — рассказала Infopro54 соосновательница благотворительного магазина Gusto Алиса Гринемаер.

