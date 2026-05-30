«Ситуация хуже, чем в пандемию»: в магазинах Новосибирска сокращается ассортимент одежды и обуви

В Новосибирске продолжается волна закрытий небольших магазинов одежды и обуви. Потребители фиксируют исчезновение точек в разных ценовых сегментах, но чаще всего речь идет о масс-маркете.

Одна из читательниц Infopro54 сообщила, что за последние несколько месяцев недосчиталась двух магазинов детской одежды и обуви — на улице Каменской и на улице Сакко и Ванцетти. Другой читатель рассказал о закрытии сразу трех точек по продаже одежды в районном ТЦ. Кроме того, покупатели отмечают, что в действующих магазинах заметно сократился ассортимент.

— Все печально с обувью, даже в сегменте, который у нас называется премиальным. Такое ощущение, что понятие «новая коллекция» — это больше не про наши магазины. Если что-то и приходит, то в каких-то мизерных количествах. Нет ощущения выбора. С одеждой тоже примерно такая же история. В интернет-магазинах этих же брендов все чуть лучше выглядит, но офлайн-магазины не сравнить с тем, что было еще года два назад, — говорит жительница Новосибирска София.

Представители фэшн-индустрии подтверждают этот тренд: он явственно ощущается и на региональном, и на федеральном уровне. Игроки называют целый ряд причин сокращения ассортимента: от снижения покупательной способности населения и выбора сберегательной стратегии до оптимизации бизнес-процессов в легкой промышленности. Infopro54 поговорил с новосибирскими производителями одежды — они тоже подтверждают наблюдения потребителей.

Директор компании «Лакшери Плюс» Лариса Толмац, которая более 15 лет занимается пошивом женской одежды больших размеров, рассказала, что ее бизнес держится только за счет складских запасов. Запуск новых коллекций сейчас невозможен — все свободные средства уходят на налоги, аренду и комиссии маркетплейсам.

— Мы шьем женскую одежду больших размеров уже больше 15 лет. Работали нормально, прекрасно. Но повышение налогов и комиссий маркетплейсов сделали бизнес практически невозможным. Наша компания существует лишь потому, что у нас на складе пока еще есть чем торговать. Новое запустить нереально: я плачу маркетплейсам, отдаю налоги, плачу аренду и зарплату. Всё. Свободных денег нет. О новых коллекциях в такой ситуации думать невозможно. Команду я уже сократила. Офлайн-магазин, который у нас был в ТЦ на площадки Маркса, был закрыт еще в пандемию. Но тогда мы особо не пострадали. А сейчас, могу сказать, ситуация хуже, чем в пандемию. О развитии бизнеса речи не идет, — говорит Лариса Толмац.

Индивидуальный предприниматель Татьяна Тимошенко, развивавшая марку одежды EG Life, и вовсе приняла решение закрыть швейное производство. Она подтверждает: работать в текущих условиях, особенно отшивая продукцию в России, а не в Китае, стало невыгодно.

— Мы отшивали детскую одежду, одежду для дома. Но закрыли производство. Стало невозможно: большой процент стал брать маркетплейс. А так как мы отшиваемся в России, а не в Китае, нам это стало невыгодно. Мы платим маркетплейсу порой по 70%. Это кошмар. При этом сейчас идут преференции китайским поставщикам, для которых и логистика намного проще, и растаможка, чем для российских производителей. То же самое — преференции на маркетплейсах. Поэтому то, что происходит с российским производителем и продавцом, никого не волнует. Естественно, это все тоже влияет на ассортимент, — отмечает Татьяна Тимошенко.

По наблюдениям опрошенных предпринимателей, китайские производители пока не могут полностью заместить российских во всех нишах — например, в сегменте женской одежды больших размеров или в узких авторских продуктах, построенных на специфике локальной культуры и менталитета. Однако в массовых категориях их экспансия ощущается все сильнее, а условия работы для российских игроков продолжают ужесточаться.

