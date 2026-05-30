«Ситуация хуже, чем в пандемию»: в магазинах Новосибирска сокращается ассортимент одежды и обуви

Участники рынка считают, что тренд сохранится как минимум до конца года

В Новосибирске продолжается волна закрытий небольших магазинов одежды и обуви. Потребители фиксируют исчезновение точек в разных ценовых сегментах, но чаще всего речь идет о масс-маркете.

Одна из читательниц Infopro54 сообщила, что за последние несколько месяцев недосчиталась двух магазинов детской одежды и обуви — на улице Каменской и на улице Сакко и Ванцетти. Другой читатель рассказал о закрытии сразу трех точек по продаже одежды в районном ТЦ. Кроме того, покупатели отмечают, что в действующих магазинах заметно сократился ассортимент.

— Все печально с обувью, даже в сегменте, который у нас называется премиальным. Такое ощущение, что понятие «новая коллекция» — это больше не про наши магазины. Если что-то и приходит, то в каких-то мизерных количествах. Нет ощущения выбора. С одеждой тоже примерно такая же история. В интернет-магазинах этих же брендов все чуть лучше выглядит, но офлайн-магазины не сравнить с тем, что было еще года два назад, — говорит жительница Новосибирска София.

Представители фэшн-индустрии подтверждают этот тренд: он явственно ощущается и на региональном, и на федеральном уровне. Игроки называют целый ряд причин сокращения ассортимента: от снижения покупательной способности населения и выбора сберегательной стратегии до оптимизации бизнес-процессов в легкой промышленности. Infopro54 поговорил с новосибирскими производителями одежды — они тоже подтверждают наблюдения потребителей.

Директор компании «Лакшери Плюс» Лариса Толмац, которая более 15 лет занимается пошивом женской одежды больших размеров, рассказала, что ее бизнес держится только за счет складских запасов. Запуск новых коллекций сейчас невозможен — все свободные средства уходят на налоги, аренду и комиссии маркетплейсам.

— Мы шьем женскую одежду больших размеров уже больше 15 лет. Работали нормально, прекрасно. Но повышение налогов и комиссий маркетплейсов сделали бизнес практически невозможным. Наша компания существует лишь потому, что у нас на складе пока еще есть чем торговать. Новое запустить нереально: я плачу маркетплейсам, отдаю налоги, плачу аренду и зарплату. Всё. Свободных денег нет. О новых коллекциях в такой ситуации думать невозможно. Команду я уже сократила. Офлайн-магазин, который у нас был в ТЦ на площадки Маркса, был закрыт еще в пандемию. Но тогда мы особо не пострадали. А сейчас, могу сказать, ситуация хуже, чем в пандемию. О развитии бизнеса речи не идет, — говорит Лариса Толмац.

Индивидуальный предприниматель Татьяна Тимошенко, развивавшая марку одежды EG Life, и вовсе приняла решение закрыть швейное производство. Она подтверждает: работать в текущих условиях, особенно отшивая продукцию в России, а не в Китае, стало невыгодно.

— Мы отшивали детскую одежду, одежду для дома. Но закрыли производство. Стало невозможно: большой процент стал брать маркетплейс. А так как мы отшиваемся в России, а не в Китае, нам это стало невыгодно. Мы платим маркетплейсу порой по 70%. Это кошмар. При этом сейчас идут преференции китайским поставщикам, для которых и логистика намного проще, и растаможка, чем для российских производителей. То же самое — преференции на маркетплейсах. Поэтому то, что происходит с российским производителем и продавцом, никого не волнует. Естественно, это все тоже влияет на ассортимент, — отмечает Татьяна Тимошенко.

По наблюдениям опрошенных предпринимателей, китайские производители пока не могут полностью заместить российских во всех нишах — например, в сегменте женской одежды больших размеров или в узких авторских продуктах, построенных на специфике локальной культуры и менталитета. Однако в массовых категориях их экспансия ощущается все сильнее, а условия работы для российских игроков продолжают ужесточаться.

Ранее редакция подробно рассказывала, что происходит с российскими швейными предприятиями. Об этом можно прочитать здесь и здесь.

 

 

Новосибирская область нарастила просрочку по ипотеке на стройку

Автор: Оксана Мочалова

За первый квартал 2026 года объем просроченных платежей по кредитам на строящееся жилье в Новосибирской области вырос на 21 млн рублей и по состоянию на 1 апреля достиг 526 млн рублей. По этому показателю регион лидирует в Сибири, свидетельствуют данные коллекторского агентства «Долговой Консультант». По абсолютному приросту «плохих» долгов за первый квартал регион находится на третьем месте. Рост составил 4,2%.

В соседних регионах ситуация выглядит иначе. В Томской области объем просрочки вырос на 5,2% — до 101 млн рублей. В Омской области прирост оказался заметно выше — 16,7%, в абсолютных цифрах долг увеличился на 27 млн рублей, достигнув 189 млн. В Алтайском крае прирост составил 11,1%, а общий объем неплатежей — 160 млн рублей.

Мировой скачок цен: эксперты рассказали, когда в новосибирских магазинах подорожает чай

На мировом рынке чая фиксируется рост цен, эксперты считают, что это неизбежно отразится на российских магазинах. Infopro54 выяснил, когда ждать подорожания в Новосибирске и насколько вырастут цены.

Российские телеграм-каналы и СМИ сообщили, что в мае текущего года цены на индийском чайном аукционе, который считается одним из ориентиров мирового рынка, за месяц выросли более чем на 21%, а по сравнению с прошлым годом — более чем на 13%. Стоимость подстегнул плохой урожай из-за засухи в Индии, Кении и на Шри-Ланке — крупнейших экспортерах чая. Давление на рынок также оказывают рост стоимости логистики и удобрений, сокращение посевных площадей и увеличение мирового спроса.

Страховщики пересмотрели возрастные рамки каско

Автор: Оксана Мочалова

На фоне увеличения среднего возраста автомобилей в России одна из страховых компаний пересмотрела условия оформления полисов каско. Теперь в программу страхования включили подержанные машины старше 15 лет. Ранее страховщики, как правило, отказывали владельцам таких автомобилей или предлагали им заведомо невыгодные варианты.

Владельцы транспортных средств возрастом до 20 лет включительно могут получить полноценную страховую защиту. Условия для них сопоставимы с программами для новых машин. Единственное отличие — обязательная франшиза с первого случая, размер которой клиент выбирает самостоятельно при оформлении полиса.

Новосибирский импортер пострадал от роста интереса к здоровому образу жизни

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская компания-импортер ООО «СЕЛЛ-Сервис», ценные бумаги которой обращаются на бирже, раскрыла информацию о результатах своей деятельности в 2025 году. Они оказались менее эффектными, чем годом ранее. Как отметили в компании, на результаты ее деятельности оказал влияние ряд внешних факторов.

— В период повышенных мировых цен на какао-порошок (ключевой актив компании), который пришёлся на 2024 год и начало 2025 и был вызван дефицитом сырья, компания формировала запасы по низкой стоимости. Благодаря этому в 2024 году эмитент смог кратно нарастить объём продаж и получить сверхприбыль (выручка +57%, чистая прибыль +510%), говорится в сообщении компании.  Однако, начиная со второго квартала и до конца 2025 года, цены на какао-порошок существенно снижались, при этом стоимость запасов в этот момент была зафиксирована на уровне, соответствующем периоду высокой стоимости, — говорится в отчетности компании.

Иностранные студенты заинтересовались квотами новосибирских вузов

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские вузы намерены активно принимать студентов-иностранцев. В частности, ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова Наталья Багрова рассказала, что речь идет об абитуриентах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также из стран СНГ.

— Из экзотических стран это Индонезия, Бангладеш, страны Африки, которые появились у нас в прошлом году, и в этом году тоже проявляют активный интерес к нашему университету, — добавила ректор.

Библиотекарь из Маслянино победила во Всероссийском конкурсе

В рамках первого Всероссийского конкурса «Библиотечная Система», инициированного компанией МТС, Благотворительным фондом «Система» и Российской государственной библиотекой, были объявлены лауреаты. Мероприятие, целью которого является поддержка учреждений культуры и их персонала в сельской местности, а также в малых и средних городах, вручило гранты семи библиотечным организациям на реализацию проектов, направленных на цифровизацию, повышение доступности и благоустройство. Кроме того, 15 библиотекарей получили награды за свой вклад в развитие сферы. Среди награжденных — сотрудник Маслянинской централизованной библиотечной системы.

Стартовавший в марте конкурс ставит своей задачей трансформацию библиотек в современные центры социального притяжения, объединяющие социальную активность, образовательные инициативы и культурные мероприятия, с акцентом на цифровую грамотность. На конкурс поступило свыше тысячи предложений и портфолио от участников из 78 регионов. Оценку проектов проводили ведущие эксперты из сферы библиотечного дела, некоммерческих, общественных и образовательных организаций. По итогам отбора было выделено 7 перспективных инициатив, а 15 специалистов отмечены за личные достижения в профессии.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

