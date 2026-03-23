Каталог производителей из локальных брендов формируют в Новосибирске

В цифровой каталог производителей, созданный на базе центра «Мой бизнес», входит 55 производственных компаний региона. 22% включенных в него предприятий относятся к сфере мебельного производства и стройматериалов. По 18% приходится на компании легкой промышленности и сегмент питания.

— Появление этих отраслей в топе рейтинга коррелирует с общими трендами развития малого и среднего предпринимательства в регионе, — констатируют в центре.

В центре «Мой бизнес» отмечают, что каталог в перспективе станет основным навигатором для заказчиков по местным производствам и поможет выстраивать долгосрочные кооперационные связи внутри региона.

Стоит отметить, что в 2025 году предприятия отраслей, максимально представленных в каталоге, говорили о сложностях реализации произведенной продукции. В частности, об этом сообщали представители легпрома. Мебельщики рассказывали о сокращении производства.

При этом в легпроме проблемы сохраняются и в 2026 году. Сегмент питания в регионе также трансформируется.

По данным Министерства промышленности и торговли Новосибирской области, за первые два месяца 2026 года в регионе зарегистрировались 4880 новых субъектов МСП, что на 3% больше, чем в прошлом году. Значительная доля новых предприятий сосредоточилась в секторах обрабатывающей промышленности (куда входят в том числе мебельное и пищевое производства), а также в сферах науки и технологий.

