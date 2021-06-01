Рекламодателям

Обувь для туризма и ее особенности

  • 01/06/2021, 10:17
В туристическом походе обычные кроссовки или ботинки, даже самого высокого качества, быстро выходят из строя, ведь они поддаются гораздо большим нагрузкам, таким как дополнительный вес рюкзака, механические воздействия камней или корней, повышенная влажность, разнонаправленная нагрузка во время подъемов и спусков.

Специализированная обувь для туризма на городскую обувку может быть похожа разве что внешне. Что касается конструкции, то при ее разработке учитываются условия, в которых будет использоваться та или иная модель и предполагаемые нагрузки. Компания Grisport специализируется на разработке туристических моделей, которые способны выдержать самые сложные условия похода.

Особенности обуви Grisport

В туристическом походе обычные кроссовки или ботинки, даже самого высокого качества, быстро выходят из строя, ведь они поддаются гораздо большим нагрузкам, таким как дополнительный вес рюкзака, механические воздействия камней или корней, повышенная влажность, разнонаправленная нагрузка во время подъемов и спусков. Поэтому модельеры-конструкторы фабрики «Гриспорт» при разработке каждой туристической модели используют огромное количество инновационных технологий, обуславливающих ее стойкость к разрушающим факторам.

Не менее важно, чтобы обувь для туристов была максимально надежной и комфортной, ведь в ней придется преодолевать большие расстояния в любую погоду. Поэтому большое внимание на фабрике уделяется обеспечению оптимальной жесткости обуви, соответствующей сложности туристического маршрута, форме колодки, стойкости к влажностным воздействиям и другим факторам, способствующим комфорту ношения.

При изготовлении обувной продукции Grisport все продумано до мельчайшего нюанса – от выбора материалов, до усиленных швов и прочных шнурков. Но, чтобы обувь полностью оправдала ожидания, ее следует подбирать соответственно назначения.

Виды туристической обуви и ее назначение

Существуют различные варианты классификации моделей для туристов, но во всех случаях она основывается на условиях использования:

  • Для городского туризма и самых простых путешествий в летнее время предлагаются треккинговые сандалии или облегченные кроссовки, в сезон холодов – ботинки или утепленные кроссовки. Даже в этом случае для изготовления моделей используются износостойкие материалы, а также специальная анатомическая подошва.

  • Для походов по относительно простых маршрутах с возможными небольшими препятствиями понадобится легкая удобная обувь с носком, защищающим пальцы от ударов о камни и корни деревьев, которые встречаются на тропе. Гибкая подошва с амортизационным слоем позволит без устали преодолевать большие расстояния с легким рюкзаком за плечами.

  • Для передвижения по горному рельефу со склонами средней высоты с довольно тяжелым рюкзаком понадобится более надежная обувь с завышенными голенищами, защищающими голеностоп, и более жесткой подошвой. Для этой цели больше подходят треккинговые ботинки, хотя бывалые туристы иногда выбирают кроссовки с завышенным верхом.

  • Для покорения сложных горных вершин лучшим выбором станут ботинки на жесткой многофункциональной подошве с толстым, сверхпрочным завышенным верхом.

Где туристам купить обувь Grisport

Интернет-магазин https://grisport.ru поставляет модели для туризма и городского ношения непосредственно от производителя, что обуславливает их выгодную стоимость. В ассортименте магазина огромный выбор обувной продукции для использования в самых разных условиях. При изготовлении каждой модели используется множество инновационных технологий, способствующих ее надежности и максимальному комфорту ношения.

Доставку продукции можно заказать в любой регион России. Специалисты Grisport готовы позаботиться о том, чтобы каждый ваш поход был комфортным, а обувь служила не один сезон.

Фото с сайта фабрики Гриспорт

260

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : обувь


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Предприниматели из Китая через суд пытались взыскать с жителя Кузбасса около 6 миллионов рублей за поставку масок

28/05/2021, 10:45

Сибиряки впервые пожаловались на недобросовестную продажу структурных продуктов

27/05/2021, 15:46

Сибирь — четвертая по числу предпринимателей, занятых в сфере услуг

26/05/2021, 12:14

Актуальный разговор

Яна Фомина: После карантина наша выручка выросла и продолжает расти

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

МегаФон запустил самую широкую тестовую зону с доступом к услугам класса 5G в России

01/06/2021, 12:00

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

01/06/2021, 12:00

Апелляция снова оставила «Сибсельмаш» «Меркасу»

01/06/2021, 11:35

Реальные доходы населения снизились больше, чем на 10%

01/06/2021, 10:58

1 июня стартует фестиваль для детей «Когда не надо в школу»

01/06/2021, 09:14

Господдержка роста цен

01/06/2021, 08:56

С начала июня СГК приступит к испытаниям теплосетей в пяти районах Новосибирска

31/05/2021, 18:30

Новости компаний

Банк «Открытие» наградил победителей «Чемпионата идей» в Новосибирске

01/06/2021, 10:53

Новинки в Банке Акцепт! Памятные иностранные монеты!

01/06/2021, 10:27

Банк Уралсиб предлагает новую инвестстратегию «Сельское хозяйство» от СК Уралсиб Жизнь

01/06/2021, 10:18

«Финансовый директор или творческий подход к бухучету?»

31/05/2021, 18:06

ВТБ отменяет комиссию за оплату коммунальных услуг и штрафов в ВТБ Онлайн и банкоматах

31/05/2021, 16:12

Экономика

Для владельцев электромобилей в Новосибирске отменят транспортный налог

«Мусорный» вопрос уходит в лето

Практики ЦУР в российской раскладке

Актуальные корректировки в законодательстве для бизнеса

Новосибирцы стали активнее брать подработку

Финансы

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Интернет- и мобильные приложения по функционалу сравнялись с офисами банков

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

Рынок накопительного страхования подстегнула пандемия

Пайщики КПК «Зенит» потеряли десятки миллионов рублей из-за мигрирующих потребкооперативов

Политика

«Мусорный» вопрос уходит в лето

«Мусорный» вопрос уходит в лето

Кто из единороссов стал ближе к Госдуме?

Новое в горсовете: больше вице-спикеров и доска позора прогульщиков

Справороссы обсуждают возможность увеличения дохода каждого гражданина РФ

Бассейн раздора в Краснообске

Недвижимость

Господдержка роста цен

Господдержка роста цен

Спрос на аренду машиномест в Новосибирске вырос в 2,4 раза

Закон о КРТ определит принципы выкупа частных домов в Новосибирске

Участок на Бориса Богаткова вызвал большой ажиотаж на торгах

Финансирование жилищных госпрограмм в регионе снизилось в 9 раз

Технологии

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

Компания Google официально анонсировала Android 12

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

«Балтика» отчиталась о выполнении целей устойчивого развития

Телекоммуникации

МегаФон запустил самую широкую тестовую зону с доступом к услугам класса 5G в России

Названы лучшие журналисты и блогеры Сибири по версии «Ростелекома»

МегаФон построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате

Импортозамещение в IT-сфере

МегаФон предлагает пожилым новосибирцам постоянную скидку на связь

Агропром

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Транспорт

Более 145 тысяч новосибирцев воспользовались услугами шеринга самокатов в 2021 году

S7 Airlines в апреле перевезла более 1,3 млн пассажиров

Строительство четвертого моста идет сразу на восьми площадках

Как забронировать самолет для личных полетов?

Рост спроса на аренду машин дает предпосылки для создания прокатного бизнеса

Медицина

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Авто

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

Туризм

Германия объявила о начале выдачи виз россиянам

Страна улыбок и экстремальных развлечений

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

С 1 мая Болгария откроет свои границы для россиян

Общество

1 июня стартует фестиваль для детей «Когда не надо в школу»

Практики ЦУР в российской раскладке

Мэр Новосибирска объяснил, с чем связаны дорожные проблемы города

Концессионеру предъявили «контрафакт» и завышение стоимости работ

Инвестиции в качество жизни

Стиль жизни

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска