Обувь для туризма и ее особенности

Специализированная обувь для туризма на городскую обувку может быть похожа разве что внешне. Что касается конструкции, то при ее разработке учитываются условия, в которых будет использоваться та или иная модель и предполагаемые нагрузки. Компания Grisport специализируется на разработке туристических моделей, которые способны выдержать самые сложные условия похода.

Особенности обуви Grisport

В туристическом походе обычные кроссовки или ботинки, даже самого высокого качества, быстро выходят из строя, ведь они поддаются гораздо большим нагрузкам, таким как дополнительный вес рюкзака, механические воздействия камней или корней, повышенная влажность, разнонаправленная нагрузка во время подъемов и спусков. Поэтому модельеры-конструкторы фабрики «Гриспорт» при разработке каждой туристической модели используют огромное количество инновационных технологий, обуславливающих ее стойкость к разрушающим факторам.

Не менее важно, чтобы обувь для туристов была максимально надежной и комфортной, ведь в ней придется преодолевать большие расстояния в любую погоду. Поэтому большое внимание на фабрике уделяется обеспечению оптимальной жесткости обуви, соответствующей сложности туристического маршрута, форме колодки, стойкости к влажностным воздействиям и другим факторам, способствующим комфорту ношения.

При изготовлении обувной продукции Grisport все продумано до мельчайшего нюанса – от выбора материалов, до усиленных швов и прочных шнурков. Но, чтобы обувь полностью оправдала ожидания, ее следует подбирать соответственно назначения.

Виды туристической обуви и ее назначение

Существуют различные варианты классификации моделей для туристов, но во всех случаях она основывается на условиях использования:

Для городского туризма и самых простых путешествий в летнее время предлагаются треккинговые сандалии или облегченные кроссовки, в сезон холодов – ботинки или утепленные кроссовки. Даже в этом случае для изготовления моделей используются износостойкие материалы, а также специальная анатомическая подошва.

Для походов по относительно простых маршрутах с возможными небольшими препятствиями понадобится легкая удобная обувь с носком, защищающим пальцы от ударов о камни и корни деревьев, которые встречаются на тропе. Гибкая подошва с амортизационным слоем позволит без устали преодолевать большие расстояния с легким рюкзаком за плечами.

Для передвижения по горному рельефу со склонами средней высоты с довольно тяжелым рюкзаком понадобится более надежная обувь с завышенными голенищами, защищающими голеностоп, и более жесткой подошвой. Для этой цели больше подходят треккинговые ботинки, хотя бывалые туристы иногда выбирают кроссовки с завышенным верхом.

Для покорения сложных горных вершин лучшим выбором станут ботинки на жесткой многофункциональной подошве с толстым, сверхпрочным завышенным верхом.

Где туристам купить обувь Grisport

Интернет-магазин https://grisport.ru поставляет модели для туризма и городского ношения непосредственно от производителя, что обуславливает их выгодную стоимость. В ассортименте магазина огромный выбор обувной продукции для использования в самых разных условиях. При изготовлении каждой модели используется множество инновационных технологий, способствующих ее надежности и максимальному комфорту ношения.

Доставку продукции можно заказать в любой регион России. Специалисты Grisport готовы позаботиться о том, чтобы каждый ваш поход был комфортным, а обувь служила не один сезон.