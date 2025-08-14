Новосибирские секондхэнды отмечают резкое снижение качества сдаваемых вещей

В новосибирские магазины секондхэнда стали чаще приносить вещи, непригодные к дальнейшему использованию. Эксперты рассказали Infopro54, что главная причина в общем снижении качества непродовольственных товаров.

Объем сдаваемых в секонднхэнды вещей в текущем году не снижается даже летом, говорят участники рынка. Хотя обычно в летние месяцы всегда была определенная просадка. Спрос тоже остается на прежнем уровне. Он не вырос на фоне инфляции, как можно было предположить. Особенностью этого 2025 года стало именно падение качества вещей.

— Качество вещей, совершенно точно, снижается. Вероятно, это связано с тем, что в принципе в принципе масс-маркет начинает хуже вещи предлагать по качеству. Так же стоит учитывать, что в магазинах, в торговых центрах вещи достаточно дорогие уже стоят, и людям, например, покупают более дешевые вещи на маркетплейсах, и они тоже там чаще всего очень низкого качества. Если говорить о нашей схеме распределения вещей, то раньше там доля того, что шло на выброс, была очень маленькой. Мы очень мало выбрасывали. Многое шло на благотворительность, на переработку. Сейчас стало больше таких вещей, которые не пригодны ни на что, — рассказала Inopro54 соосновательница благотворительного магазина Gusto Алиса Гринемаер.

Эксперты отмечают в первую очередь низкое качество тканей, из которых сшита продаваемая одежда. Вещи больше не служат десятилетиями, даже если к ним бережно относятся и соблюдают правила ухода.

— Наши родители еще помнят времена, когда качество тканей было на порядок лучше. Вещи можно было перешивать, чинить, если нужно. Они долго служили. Сейчас многое становится одноразовым и при всем желании и стремлении к разумному потреблению дать вещам вторую жизнь не всегда получается, — говорит основатель проекта SvalkaRegion Алексей Первухин.

Представители ремонтных мастерских и ателье подтверждают эти наблюдения и говорят, что починка одежды и обуви все чаще становится нецелесообразной именно из-за качества материалов.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирской области животноводы не могу продать шерсть. Учитывая цены на шерстяные вещи, они называют ситуацию парадоксальной.