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Мировые и федеральные новости Общество

Дерипаска оценил потери бюджета России от укрепления рубля в 6 триллионов

Автор: Артем Рязанов

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Дерипаска сравнил текущую ситуацию с политикой крупных экспортеров, таких как Япония, Корея и Китай, которые избегали значительного укрепления своих валют

Олег Дерипаска в своем телеграм-канале заявил, что укрепление рубля за последние годы привело к потерям для федерального бюджета в размере 6 трлн рублей.

— Оно (укрепление рубля — прим. ред.) уже привело к снижению конкурентоспособности российских компаний, потерям 6 триллионов рублей для бюджета, убыточности сотен тысяч предприятий, угрозе для 3 миллиона рабочих мест и так далее, — пишет бизнесмен.

Дерипаска сравнил нынешнюю ситуацию с политикой других крупных экспортеров, таких как Япония, Корея и Китай, которые не допускали значительного укрепления своих валют. Он также упомянул мнение американского инвестора Рэя Далио, который отметил высокий долг США (около $40 трлн) и значительный дефицит бюджета, что может привести к обесцениванию доллара в будущем.

На 9 июня курс рубля к доллару, по данным ЦБ, снова начал укрепляться — до 73,2 рубля за доллар. 28 мая доллар стоил 70,9 рублей, а к 5 июня подорожал до 74,3 рублей.

Financial Times (FT) сообщил, что на фоне ближневосточного кризиса, увеличения мировых цен на энергоносители и высокой ключевой ставки Центрального банка рубль достиг максимума за последние три года. По отношению к доллару российская валюта укрепилась до уровня февраля 2023 года, что составляет более 60% с тех пор, как в конце 2024-го — начале 2025-го курс доллара превышал 100 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что доллар в России обновил трехлетние минимумы.

Источник фото:Magnific / Автор — ededchechine

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Рубрики : Мировые и федеральные новости Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : рубль Олег Дерипаска курс доллар

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Новосибирские ритейлеры объявили охоту на пекарей и поваров

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске сложилась одна из самых конкурентных ситуаций на рынке труда для поваров, пекарей и кондитеров. За них конкурируют не только местные рестораны, отели, общепит и кейтеринг, но и розничная торговля. Дефицит кадров в этой сфере ощущается особенно остро, поскольку спрос на готовую еду в городе растет, а число квалифицированных работников не поспевает за потребностями бизнеса. К таким выводам пришли аналитики hh.ru.

По итогам пяти месяцев 2026 года в округе появилось 11,8 тысячи вакансий для поваров, пекарей и кондитеров. Новосибирская область заняла второе место по количеству таких предложений, уступив только Красноярскому краю. На долю региона пришлось 18% всех профильных вакансий в Сибири. Для сравнения: у лидирующего Красноярского края — 21%, у Иркутской области — 16%. В Омской области и Алтайском крае сосредоточено по 12%, в Кемеровской области — 9%, в Томской — 8%.

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Автор: Артем Рязанов

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В постановлении указано, что площадь участка для застройки составляет 12 325 квадратных метров. Инвестору разрешено построить на нём жилой дом площадью 44 000 квадратных метров, из которых 30 810 квадратных метров — жилые.

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Степан Сафонов привезет Кубок Харламова в Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

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Традиционно каждый хоккеист, завоевавший Кубок Харламова, может привезти этот трофей в свой родной город. С 10:00 до 15:00 Кубок будет выставлен для всеобщего обозрения по адресу: улица Галущака, 2А. Здесь же состоится автограф-сессия с участием Сафонова.

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