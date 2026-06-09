Дерипаска оценил потери бюджета России от укрепления рубля в 6 триллионов

Олег Дерипаска в своем телеграм-канале заявил, что укрепление рубля за последние годы привело к потерям для федерального бюджета в размере 6 трлн рублей.

— Оно (укрепление рубля — прим. ред.) уже привело к снижению конкурентоспособности российских компаний, потерям 6 триллионов рублей для бюджета, убыточности сотен тысяч предприятий, угрозе для 3 миллиона рабочих мест и так далее, — пишет бизнесмен.

Дерипаска сравнил нынешнюю ситуацию с политикой других крупных экспортеров, таких как Япония, Корея и Китай, которые не допускали значительного укрепления своих валют. Он также упомянул мнение американского инвестора Рэя Далио, который отметил высокий долг США (около $40 трлн) и значительный дефицит бюджета, что может привести к обесцениванию доллара в будущем.

На 9 июня курс рубля к доллару, по данным ЦБ, снова начал укрепляться — до 73,2 рубля за доллар. 28 мая доллар стоил 70,9 рублей, а к 5 июня подорожал до 74,3 рублей.

Financial Times (FT) сообщил, что на фоне ближневосточного кризиса, увеличения мировых цен на энергоносители и высокой ключевой ставки Центрального банка рубль достиг максимума за последние три года. По отношению к доллару российская валюта укрепилась до уровня февраля 2023 года, что составляет более 60% с тех пор, как в конце 2024-го — начале 2025-го курс доллара превышал 100 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что доллар в России обновил трехлетние минимумы.