«Скажите ему, что мы работаем по 15 часов и часто без выходных»: новосибирские бизнесмены и бюджетники оценили слова Дерипаски о шестидневке

В России снова обсуждают предложение об изменении рабочего графика граждан. На этот раз — с подачи предпринимателя, основателя промышленной группы «Базовый элемент» Олега Дерипаски. 30 марта в своём Telegram‑канале он написал о целесообразности шестидневной рабочей неделе с ежедневным графиком с 08:00 до 20:00. Это вызвало вал комментариев, преимущественно неодобрительных. Но есть и те, кто разделяет эту идею, — например, академик Геннадий Онищенко.

Infopro54 поговорил с новосибирскими бизнесменами и бюджетниками о том, как они относятся к предложению работать ещё больше. Два основных вывода, которые можно сделать из этих бесед: первый — у многих нагрузка давно уже больше, чем восьмичасовой рабочий день при графике 5/2; второй — призывы работать ещё больше люди не разделяют.

Своё высказывание на тему текущего кризиса и способов его преодоления Олег Дерипаска опубликовал вместе с видео. Это запись выступления известного актёра Михаила Глузского, на котором он читает стихотворение Николая Заболоцкого «Не позволяй душе лениться».

— С этого года мир стал другим. Для всех, не только для нашей страны. Это уже не экономический кризис из‑за жёсткой ДКП, банковских ставок и напрасного укрепления рубля макроэкономистами ЦБ. И не только следствие разгрома силовиками правовых институтов, на которых, как на фундаменте, держались инвестиции в российскую экономику — и национальные, и иностранные. Этот кризис глубже. Он вызван тяжёлой трансформацией: от глобальных возможностей, которые у нас были, — к региональным, со всевозможными ограничениями. Но этот путь всё равно придётся пройти и желательно как можно быстрее. Согласен, ресурсов у нас не так много. Если точнее, только один, и связан он с нашей национальной особенностью: в тяжёлые минуты мы умеем собраться и работать больше. И чем быстрее мы сами перейдём на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу, — тем быстрее пройдём эту трансформацию. Хотя я знаю несколько десятков людей, которые, как начали в девяностые жить по такому графику, так из него и не выходили… Ну что ж, им будет полегче, чем остальным», — написал Олег Дерипаска в своём Telegram‑канале.

Учитель русского языка и литературы в одной из новосибирских школ Ольга С. высоко оценила выбор стихотворения, а вот о тексте под ним высказалась в негативном ключе:

— Николай Заболоцкий — выдающийся русский поэт и пример удивительной стойкости духа и трудолюбия, а Михаил Глузский прекрасно читает его стихи. И лучше бы предприниматель и, насколько я понимаю, очень богатый человек, просто опубликовал стихотворение, а всё остальное оставил при себе. Люди сейчас работают на износ. И такие предложения их только злят, я думаю. Все учителя, которых я знаю, работают так, что редко видят своих детей. Они берут по несколько ставок или работают в нескольких местах, чтобы хоть как‑то прожить. Одной зарплаты бюджетника ни на что не хватит. Скажите уважаемому предпринимателю, скажите ему, что мы работаем по 15 часов и часто без выходных: даже если учитель ушёл из школы, проведя там 10, а то и больше часов, он продолжает работать дома. Официально чрезмерные переработки запрещены, и люди вроде как добровольно идут на это. А сейчас получается, предлагается что: нормализовать ненормальное? Чтобы мы обязаны были работать на одной ставке 12 часов? — сказала собеседница редакции.

Жители Новосибирска, работающие в найме, рассказывают, что 12‑часовые смены есть уже во многих отраслях: так работают заводы, многие медицинские организации, транспортные компании, магазины и т. д. К тому же в большинстве сфер распространена практика почти круглосуточной коммуникации: завершение рабочего дня не означает окончания переписок с руководством, клиентами, уточнения задач в корпоративных чатах.

Собственники бизнеса говорят, что находятся примерно в таком же положении, несмотря на то, что они начальники и «сами себе хозяева».

— Сегодня многие бизнесмены и управленцы фактически работают в режиме 24/7 — без чёткого графика, зачастую без дополнительной оплаты, постоянно на связи. Однако воспринимать такую нагрузку как долговременную стратегию категорически нельзя. Это прямой путь к профессиональному выгоранию, росту числа психосоматических заболеваний, ухудшению качества жизни. В долгосрочной перспективе это грозит демографическим спадом: из‑за нехватки времени на семью растёт риск разводов, снижается рождаемость, — сказала в беседе с журналистом Infopro54 Алла Леушина, директор HR‑центра, руководитель комитета по управлению и развитию персонала, вице‑председатель Новосибирского областного отделения «Опоры России».

Что касается самозанятых, то у них тоже большие нагрузки, говорят специалисты. Многие самозанятые трудостроены, а их самозанятость — это подработки.

—Нагрузка самозанятых крайне неравномерна. В среднем наблюдения фиксируют 15–25 часов в неделю по разным направлениям деятельности, но пиковые периоды могут быть и более 45 часов. Главное отличие от наёмного труда — самозанятый сам регулирует интенсивность. Инициатива, которую активно обсуждают в последние сутки, неприменима к самозанятым. Институт самозанятости держится на гибкости и внутренней мотивации. Самозанятые оказывают услуги в разных сферах (дизайн, такси, ремонт, консалтинг и т. д.) на собственных условиях. Вводить для них „12 часов, 6 дней“ бессмысленно — их режим не регулируется трудовым законодательством, а принуждение разрушит саму суть института самозанятости, — говорит Infopro54 руководитель Комиссии по развитию института самозанятых, член Совета Новосибирского областного отделения евгения Тетерина.

Профсоюзы напоминают, что восьмичасовой рабочий день появился не случайно, и выступают против пересмотра этих норм в сторону увеличения.

—Предложение ввести шестидневный 12‑часовой рабочий день не просто ошибочно — оно антигуманно и противоречит основам трудового законодательства. Такой режим неизбежно приведёт к массовому эмоциональному и физическому выгоранию, росту производственного травматизма и хронических заболеваний. Лишая людей времени на отдых и семью, мы подрываем основы общества. Вместо экстенсивного пути — наращивания нагрузки — нужно идти по пути модернизации производства, внедрения новых технологий и повышения квалификации кадров, — заявила Лариса Цыбулевская, председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области.

Напомним, тема шестидневной рабочей недели уже возникала несколько лет назад, но не получила продолжения. Гораздо чаще в публичном пространстве обсуждают возможный переход на четырёхдневную рабочую неделю. Но и это пока только разговоры.

