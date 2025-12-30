Поиск здесь...
Павел Федотов: Контекстной рекламы в соцсетях российскому бизнесу сегодня не хватит для продвижения

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В 2026 году прибыль будет расти у компаний, которые выстраивают долгосрочные отношения с клиентами

Основатель и руководитель маркетинговой компании Fedotov Studio Павел Федотов по просьбе Infopro54 оценил тренды на рынке интернет-маркетинга в 2025 году, а также дал рекомендации для бизнеса по работе с контентом в социальных сетях в 2026-м:

Контекстная и таргетированная реклама

— Один из основных трендов 2025 года — удорожание коммерческих источников трафика, таких как контекстная и таргетированная реклама. Вкупе с остальными экономическими факторами (повышение налоговой ставки, стоимости сырья и зарплатной инфляции) это сокращает рентабельность предприятий.

В результате предприниматели, особенно микро- и малый бизнес, включают режим сохранения и очень короткого планирования. В такой ситуации они стараются подключать наиболее прогнозируемые и контролируемые источники продвижения.

На первый взгляд, для этого больше всего подходит контекстная и таргетированная реклама. Если здесь найти хорошие связки, то можно по более или менее контролируемой цене получать входящих клиентов.

Однако «Яндекс» и другие площадки постоянно увеличивают стоимость рекламы, и предприниматели попадают в ловушку. Им хочется получить больше контроля и больше надежности, но если не ведется работа с брендом и повторными продажами, то контекстная и таргетированная реклама высасывают из них всю кровь, становятся нерентабельными.

Виральный контент

Более дальновидные предприниматели идут в долгосрочные планы, работают над тем, чтобы сделать свой бренд сильнее. В связи с этим мы видим рост интереса к контенту. Предприниматели, которые понимают, что не вывезут за счет коммерческого трафика, подключают к продвижению виральный контент. Однако это стало сложнее, так как сейчас к виральному контенту гораздо больше требований, чем раньше ― из-за поднимающейся конкуренции и подключения искусственного интеллекта к работе с медиа.

Еще совсем недавно можно было просто вести соцсети как «имиджевую» историю, чтобы человек мог зайти на площадку, увидеть, что компания живая. Сейчас и предприниматели, и опытные маркетологи, понимающие, что требуется бизнесу, начинают изучать охватные, контентные, верхнеуровневые метрики: просмотры, переходы, индекс вовлеченности, досмотры видеороликов. Это ставится в KPI. Те компании, которые понимают ― сила именно в бренде, в органическом притоке, в LTV (сумме денег, что приносит один клиент за период) что там вся экономика, а не в привлечении новых клиентов, обращают внимание на удержание клиента и более плотную ценностную коммуникацию с ним.

Работа с брендом

В связи с этим я наблюдаю появление еще одного тренда — на работу с собственной бренд-платформой. Речь идет о выстраивании смыслов, ценностей, исследовании аудитории и так далее. Этим занимаются предприниматели, которые понимают, что в данный момент им необходимо делать свою компанию антихрупкой, то есть менее подверженной рыночным изменениям, менее подверженной кислотной среде 2026 года, когда повысятся налоговые ставки, сожмутся рынки и усугубятся другие условия.

Дальновидные компании понимают, что работа с брендом принесет им плоды не через месяц-два, а в будущем, но это будут гораздо более весомые и эффективные решения, чем простое решение в виде контекстной рекламы. Но я, как специалист, скажу: если экономика вашего бизнеса позволяет, контекстная реклама у вас хорошо работает, то ее нельзя отключать. Только контекстной рекламой сейчас обходиться не получится. Нужно подключать работу с брендом в социальных сетях и выстраивать платформу бренда.

Если вы работаете в социальных сетях, подумайте, есть ли какая-то считаемая метрика ― на что вы обращаете внимание и как ваша работа в социальных сетях включается в цепочку взаимодействия с клиентами.

Ошибка, из-за которой неопытные предприниматели попадают в ловушку, выглядит так: если я не могу это проконтролировать, посчитать, спрогнозировать эффект от запуска рилсов, работы с лидерами общественного мнения, значит, я не буду это использовать. Это ошибка, последствия которой осознают слишком поздно.

Никто не гарантирует эффекта от наружной рекламы, радио и прочего, но все продолжают вкладываться в эти инструменты, предполагая, какой результат они будут считать хорошим с точки зрения экономики. И постфактум анализируют по каким-то маркерам, по общему росту продаж, какой эффект это дало. То же самое и с соцсетям.

Сделано человеком

Еще один актуальный тренд связан с искусственным интеллектом. В 2025 году мы увидели спад первой волны истерии, которая была на взлете популярности в виде удобных для использования широким потребителем нейросетей. Сейчас визуальный нейросетевой контент претерпевает серьезные изменения. Уже никого не удивишь просто нейросетевой картинкой. Более того, если она будет выдаваться как что-то оригинальное, сделанное человеком, но люди заподозрят, что это все-таки результат творчества нейросети ― и можно поймать волну негатива. Такое уже было с рядом крупных брендов. С Запада к нам «дует ветер» на человеческий контент. Бренды говорят: «Мы могли бы сэкономить время и деньги, сделать фотосессию, видеоролик, анимационный ролик, рекламу с помощью нейросетей, но хотим поддержать настоящих художников, креаторов, поэтому делаем рекламу с помощью людей. Да, это долго и дорого, но посмотрите, как лампово и душевно все получается». Люди на это хорошо реагируют. Я думаю, что в ближайшее время в России нас тоже ждет этот тренд — тренд на теплую человеческую работу, на теплые человеческие результаты в пику в нейросетевому контенту.

Павел Федотов, владелец маркетинговой компании Fedotov Studio, эксперт в стратегическом маркетинге, бизнес-консультант. Имеет дипломы МВА.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что Новосибирск — идеальная лакмусовая бумажка для российского рекламного рынка. 

Фото предоставлено Павлом Федотовым. Автор: Антон Уницын.

