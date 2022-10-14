Экс-депутата райсовета несколько дней продержали в СИЗО

Лишённый в 2022 году мандата, теперь уже бывший депутат Колыванского райсовета Алексей Астафьев вышел из следственного изолятора, где до этого провёл несколько суток. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщил источник из окружения экс-депутата.

— Каждый день в СИЗО ему выдавали телефон на 15 минут, всё, что он успевал — позвонить жене и куратору в обком КПРФ, — сообщает источник.

— Правоохранители предложили Алексею Астафьеву пройти с ними, усадили в машину и повезли в участок, — сообщает пресс-служба областного отделения КПРФ. — В отделении с 11 до 16 часов составляли протокол по статье за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Потом около 19:30 повезли в суд. Астафьев потребовал защитника. Его предоставили. Астафьев ввел адвоката в курс дела. В суде выяснилось, что Астафьеву несколько раз перед сессией пытались вручить повестку. Но, по его словам, к нему никто не подходил. В итоге Астафьеву дали пять суток ареста и отправили в изолятор.

Напомним, что Алексея Астафьева несколько сотрудников правоохранительных органов вывели из зала заседания Колыванской районной администрации, после чего одопартийцы несколько дней не знали о его местонахождении.

Как уже сообщалось, в районном паблике в соцсети появилась информация о якобы вручении экс-депутату в день задержания повестки в военкомат.

— Повестку (в тот день) ему не вручали, это произошло только вчера, сразу, как отпустили из-под стражи, — сообщает источник редакции. — Разговоры о повестке — домыслы. Сегодня он пошёл в военкомат, как и было предписано. Насколько мне известно, у него инвалидность 3-й степени, то есть, он ограничено годен и таким образом под мобилизацию не подпадает.

Позже Алексей Астафьев выложил на своей странице в соцсети видео вручения повестки в холле, по-видимому, РОВД. На видео женщина, представившись сотрудником военкомата, требует у него личные документы якобы для вручения ему повестки, при этом отказывается предоставить свои, подтверждающие её принадлежность к комиссариату, затем сообщает, что документов у неё нет. Находящийся рядом участковый заявляет, что готов подтвердить личность женщины.

— Я изучал юридические нормы: люди, представляющиеся сотрудниками военкомата обязаны предоставлять документы, — заявляет Алексей Астафьев. — А то я так могу начать ходить и всем вручать повестки, как это будет выглядеть?

На это участковый на видео предлагает в случае подозрения неправомерных действий со стороны женщины обратиться в прокуратуру, поясняя, что, если информация о нарушении подтвердится, она будет привлечена к взысканиям.

— Получил повестку от человека, не подтвердившего свои полномочия, — комментирует ситуацию Астафьев. — А теперь посмотрите на саму повестку: там сказано, что её вручили 12 октября в 11.00, а явиться я должен 13 октября к 9.30. Разница — менее суток. В законе указано — за 3 дня. Далее, человек продиктовал адрес, по которому явиться — Ревпроспект, 36, в повестке — Ревпроспект, 45. Очень весёлое вручение.

Следующий «раунд» переговоров на видео касается нормативной базы по частичной мобилизации. На вопрос, на основании каких нормативно-правовых актов, вручается повестка, собеседница Астафьева, по его словам, путается в номерах государственных правовых актов и называет неправильную дату подписания их президентом РФ. Он заявляет, что копии повестки у дамы-«военкома» для отчётности нет, а оригинал она снимает на свой телефон.

По информации Новосибирского областного отделения КПРФ, это не первый факт давления на коммуниста. Во время избирательной кампании 17 сентября 2021 года ему подожгли дом. Виновные до сих пор не наказаны, хотя видеозапись момента поджога есть. 24 апреля 2022 года его лишили мандата якобы из-за неотраженных в декларации доходов, которые, по его словам, являлись оборотными средствами.

Ранее редакция сообщала, кто из новосибирских областных и городских депутатов подпадает под частичную мобилизацию.