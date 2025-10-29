Рекламодателям

«Не самая страшная нечисть в стране»: новосибирский бизнес объяснил, почему празднует Хэллоуин несмотря на критику

  • 29/10/2025, 10:00
Автор: Мария Гарифуллина
«Не самая страшная нечисть в стране»: новосибирский бизнес объяснил, почему празднует Хэллоуин несмотря на критику
Магазины продолжают продавать соответствующий декор, а бары устраивают «страшные» вечеринки

Новосибирский общепит и ритейл в октябре текущего года в очередной раз раскручивает тематику Хэллоуина. Внешнего декора с тыквам, привидениями, скелетами рядом с заведениями практически нет, как и наружной рекламы. Но в интернете активно рекламируются хэллоуинские вечеринки в новосибирских барах, а в магазинах продаются сувениры, наклейки, гирлянды в виде светильника Джека, пауков, призраков, вампиров.

Празднование Хэллоуина в России никогда не было особо распространено. Но, по мнению борцов за приверженность традиционным ценностям, оно всё-таки вышло за рамки допустимого. Хэллоуин стал явлением масскульта и маркетинговым инструментом. Представители общепита, с которыми пообщался Infopro54, говорят, что рассматривают этот праздник только как способ заработать.

— Любой праздник — повод собрать людей. Даже если в нем нет особых смыслов. С Хэллоуином именно такая история. Не думаю, что кто-то из приходящих на костюмированную вечеринку в страшном гриме и заказывающих тыквенный латте служит темным силам. Все эти придуманные вампиры, привидения, зомби — не самая страшная нечисть в стране. Продается эта тема неплохо. Хотя в 2025 году хуже, чем раньше. Пока запрета нет, а интерес есть, наверное, бизнес будет пробовать на этом зарабатывать, — сказала арт-директор одного из новосибирских баров.

Собеседники редакции, соглашаясь поговорить о Хэллоуине, просили не называть ни их самих, ни их заведения. Это довольно симптоматично. Призывы «запретить чуждый и далеко не безобидный праздник» звучат не первый год, и открыто говорить организаторы тематических вечеринок соглашаются всё реже, видя для себя серьезные риски.

— Вы же понимаете, что тут одно лишнее слово, и попадешь в вихрь репостов, цитирования, которые быстро приведут к ненужному вниманию и проверкам. Бизнесу сейчас и без того непросто. А Хэллоуин это не то, ради чего стоит рисковать. Уже 1 ноября о нем все снова забудут, — такой комментарий дал организатор квестов.

За две недели до Хэллоуина уже вполне традиционно прозвучали призывы запретить празднование Хэллоуина. Так депутат Брянской областной думы и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил приравнять Хэллоуин к пропаганде сатанизма*. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал тех, кто празднует Хэллоуин, мухоморопоклонниками, и сказал, что речь идет о языческом празднике, который можно отнести к сектантству. Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился в Минпросвещения с предложением заменить праздник, который пропагандирует «оккультизм и поклонение темным духовным силам», на фестиваль урожая. Руководитель миссионерского отдела Новосибирской епархии, протоиерей Александр Новопашин написал статью об опасности Хэллоуина и назвал его праздником, который содержит в себе «достаточно ясно осязаемый инфернальный контент». Так же он подчеркнул, что неозычество, которое подается под видом «исконных и славянских» традиций, не менее опасно и агрессивно, чем американский «чертик».

*Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирский священник обвинил концертное агентство в предательстве России.

 

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : хеллоуин традиционные ценности Виталий Милонов


Доктор социологических наук, научный руководитель Лаборатории городских исследований Института социальных технологий НГТУ НЭТИ Ирина Скалабан

Ирина Скалабан: Все больше профессиональных общественников участвуют в городских конфликтах в Новосибирске

Конфликты усложняются и требуют участия квалифицированных специалистов
