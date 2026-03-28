Переводы новосибирцев за товары и услуги возьмет под контроль налоговая

Переводам «закручивают гайки»

Минфин РФ подготовил законопроект, ужесточающий контроль за переводами между людьми, чьи транзакции указывают на предпринимательскую деятельность или скрытые доходы. Под видом таких переводов нередко проводятся платежи за товары и услуги. Эта работа ведется в рамках программы по «обелению» экономики, пояснила «Российская газета» со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева.

По задумке федерального ведомства, Банк России будет анализировать потоки операций и передавать в ФНС данные о подозрительных транзакциях. Налоговая сможет потребовать из банков полную информацию по счетам. Четкие параметры, по которым регулятор будет определять подозрительность переводов, пока непонятны.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, от этого нововведения могут пострадать родители, которые скидываются на школьные нужды, дни рождения и т.д., люди, собирающие средства на карту, например, для лечения, помощи животным, получающие подарки на день рождение или свадьбу. В зоне риска находятся самозанятые, не зарегистрировавшие свой статус, фрилансеры с регулярными поступлениями, работающие «в серую», те, кто сдает жилье без уплаты налогов, и таксисты вне агрегаторов.

Напомним, по данным Росфинмониторинга, количество отказов по банковским операциям физических лиц в Сибири в 2025 году выросло в 10 раз. В ведомстве отмечали, что бизнес уходит в тень на фоне изменений в налоговом законодательстве. Наиболее часто такие ситуации встречаются в строительном бизнесе и транспортной логистике. За год доля платежей в секторе P2P (между физическими лицами) выросла 10 раз.

Безнал «привяжут» к кассовым чекам

Кроме того, банки хотят обязать отражать в кассовом чеке информацию о безналичной транзакции и передавать в ФНС эту информацию. Нередки ситуации, когда при безналичных расчетах не фиксируется выручка на кассе и не декларируется полученный от таких операций доход. Это ведет к неуплате налогов и потерям бюджета, говорится в пояснительной записке. Эксперты не исключают, что часть представителей бизнеса могут уйти в наличные деньги, особенно в сегменте мелких услуг.

Стоит отметить, что в 2025 году по контрольно-кассовой технике в Новосибирской области были пробиты коррекционные чеки на 625 млрд рублей. Чек коррекции фиксирует не сам факт покупки, а исправление в ее учете. Он также позволяет легализовать выручку, которую не удалось зафиксировать вовремя.

В 2026 году малый бизнес начал переходить на наличку из-за роста налогов. Вслед за ларьками и химчистками наличный расчет стали просить рестораторы. Это делают даже самые крупные и известные игроки рынка.

В феврале 2026 Госдума в первом чтении одобрила пятикратное повышение штрафов за неприменение контрольно-кассовой техники. Для юрлиц минимальная санкция вырастет с 30 до 150 тысяч рублей, за повторное нарушение — до 750 тысяч. При этом ИП предлагают штрафовать наравне с крупными компаниями.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы сняли в банках более 150 млрд рублей налички.