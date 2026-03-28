Переводы новосибирцев за товары и услуги возьмет под контроль налоговая

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В зоне риска сборы на нужды школы, благотворительность и незарегистрированные самозанятые

Переводам «закручивают гайки»

Минфин РФ подготовил законопроект, ужесточающий контроль за переводами между людьми, чьи транзакции указывают на предпринимательскую деятельность или скрытые доходы. Под видом таких переводов нередко проводятся платежи за товары и услуги. Эта работа ведется в рамках программы по «обелению» экономики, пояснила «Российская газета» со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева.

По задумке федерального ведомства, Банк России будет анализировать потоки операций и передавать в ФНС данные о подозрительных транзакциях. Налоговая сможет потребовать из банков полную информацию по счетам. Четкие параметры, по которым регулятор будет определять подозрительность переводов, пока непонятны.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, от этого нововведения могут пострадать родители, которые скидываются на школьные нужды, дни рождения и т.д., люди, собирающие средства на карту, например, для лечения, помощи животным, получающие подарки на день рождение или свадьбу. В зоне риска находятся самозанятые, не зарегистрировавшие свой статус, фрилансеры с регулярными поступлениями, работающие «в серую», те, кто сдает жилье без уплаты налогов, и таксисты вне агрегаторов.

Напомним, по данным Росфинмониторинга, количество отказов по банковским операциям физических лиц в Сибири в 2025 году выросло в 10 раз. В ведомстве отмечали, что бизнес уходит в тень на фоне изменений в налоговом законодательстве. Наиболее часто такие ситуации встречаются в строительном бизнесе и транспортной логистике. За год доля платежей в секторе P2P (между физическими лицами) выросла 10 раз.

Безнал «привяжут» к кассовым чекам

Кроме того, банки хотят обязать отражать в кассовом чеке информацию о безналичной транзакции и передавать в ФНС эту информацию. Нередки ситуации, когда при безналичных расчетах не фиксируется выручка на кассе и не декларируется полученный от таких операций доход. Это ведет к неуплате налогов и потерям бюджета, говорится в пояснительной записке. Эксперты не исключают, что часть представителей бизнеса могут уйти в наличные деньги, особенно в сегменте мелких услуг.

Стоит отметить, что в 2025 году по контрольно-кассовой технике в Новосибирской области были пробиты коррекционные чеки на 625 млрд рублей. Чек коррекции фиксирует не сам факт покупки, а исправление в ее учете. Он также позволяет легализовать выручку, которую не удалось зафиксировать вовремя.

В 2026 году малый бизнес начал переходить на наличку из-за роста налогов. Вслед за ларьками и химчистками наличный расчет стали просить рестораторы. Это делают даже самые крупные и известные игроки рынка.

В феврале 2026 Госдума в первом чтении одобрила пятикратное повышение штрафов за неприменение контрольно-кассовой техники. Для юрлиц минимальная санкция вырастет с 30 до 150 тысяч рублей, за повторное нарушение — до 750 тысяч. При этом ИП предлагают штрафовать наравне с крупными компаниями.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы сняли в банках более 150 млрд рублей налички. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : переводы налоги наличные

Новосибирцы предпочитают дарить гастрономические подарки

Автор: Оксана Мочалова

Выбор презента часто становится задачей со звездочкой: хочется одновременно удивить, проявить внимание и не ошибиться. Традиционные подходы, когда подарок ассоциировался исключительно с материальным предметом, постепенно уходят в прошлое.

Сегодня все большее значение приобретает эмоциональная составляющая — впечатления, забота о близких, возможность подарить время для себя. Этот тренд особенно заметен в крупных городах, где ритм жизни делает личное время главной ценностью. Об этом редакции рассказали в финтех-компании ЮMoney, которая совместно с маркетплейсом цветов и подарков Flowwow провела исследование предпочтений россиян в период весенних праздников.

Туристический стоп-кран: новосибирцам выдали 230 тысяч постановлений об ограничении на выезд за границу

Автор: Оксана Мочалова

В преддверии майских праздников, когда многие новосибирцы уже строят планы на отпуск и приобретают путевки, тема выезда за рубеж становится как никогда актуальной. Однако для некоторых жителей региона долгожданный отпуск оборачивается неприятным сюрпризом в аэропорту.

В управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Новосибирской области редакции Infopro54 рассказали, что количество ограничений на выезд за границу из-за долгов остается колоссальным, несмотря на некоторую корректировку сумм задолженности, дающую должникам шанс избежать запрета.

Не каждому по карману списать долги: в Новосибирске процедура банкротства обходится физлицам в 300 тысяч рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске названа актуальная цена процедуры банкротства. Юридические агентства, опрошенные Infopro54, сообщили, что за последний год стоимость соответствующих услуг выросла на 5–7% и сейчас составляет порядка 300 тысяч рублей. Редакция рассказывает, из чего складывается такая сумма и откуда должники берут деньги.

Сумма, которую должен выплатить при прохождении процедуры банкротства, складывается из нескольких составляющих. При этом основной долг перед кредиторами (тело кредитов, займов, проценты, неустойки) может быть полностью или частично списан по итогам процедуры, а вот расходы на само банкротство гражданин платит в любом случае. Обязательными для всех, кто обращается в суд, являются государственная пошлина в размере 300 рублей и вознаграждение финансового управляющего.

Власти Новосибирска попросили Россельхознадзор проверить торговлю мясом у ГБШ

Автор: Мария Гарифуллина

Редакция Infopro54 получила ответ от мэрии Новосибирска по поводу мясных рядов рядом с Гусинобродским шоссе. В нем говорится, что информация об этих объектах передана в Управление ветеринарии Новосибирской области и Россельхознадзор.

26 марта Infopro54 опубликовал материал о торговле мясом в ларьках, расположенных рядом с трамвайным кольцом на улице Волочаевской. В общей сложности там порядка пятнадцати ларьков. Жители окрестных домов сообщают, что продавцы в этих мясных рядах не показывают ветеринарные справки по требованию покупателей. Журналист Infopro54 убедился в этом, посетив указанные мясные ряды и попросив в нескольких ларьках показать ветеринарно-сопроводительные документы. Ни один продавец не показал ветсправку на мясо — у каждого находилось какое-то объяснение, почему нет документа. Также журналисту не удалось увидеть на мясе ни одного клейма ветслужбы или госветнадзора — продавцы утверждали, что части туш, на которых ставятся печати, были срезаны и проданы.

В Госдуме рассказали о пенсии более 100 тысяч рублей для матерей-героинь

Автор: Артем Рязанов

Матери-героини могут претендовать на пенсию свыше 100 тысяч рублей, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

— Это не только дополнительное материальное обеспечение, но и стаж: набрать его сегодня можно, только ухаживая за детьми, если до этого женщина проработала хотя бы один день... Причем, если рождается двойня, стаж суммируется, и год ухода идет за два. Если тройня — так же, — рассказала Бессараб «Ленте.ру».

S7 расширила сеть сибирских маршрутов

Автор: Оксана Мочалова

Авиакомпания S7 Airlines с конца марта расширяет географию полетов из сибирских регионов.

С 30 марта между Новосибирском и Красноярском самолеты начнут летать до пяти раз в день. Дорога занимает час двадцать минут.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

