Для перевода близким новосибирцам придется уточнять родственную связь

  • 21/12/2025, 20:00
Автор: Юлия Данилова
Для перевода близким новосибирцам придется уточнять родственную связь
Также нужно будет прокомментировать куда планируется потратить отправленные деньги

Клиенты банков столкнулись с очередной волной блокировкой счетов при переводах. На этот раз речь идет о попытке перечислить деньги, в том числе, родным людям.

— Вчера вечером неожиданно заблокировали карту у меня и у сына. Я перевела ему деньги, и мы оба попали в бан. Сейчас выясняем с чем это связано, но пока комментариев нет. В банке сказали, что разбираются, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Елена.

О какой сумме идет речь она уточнить отказалась.

Как сообщили РИА Новости, при переводах банки начали уточнять родственную связь клиентов с людьми, которым они хотят перечислить крупную сумму денег. Вначале операция блокируется, а потом клиенту поступает звонок из банка. Сотрудник задает вопросы, включая просьбу назвать полные данные получателя и его родственную связь с отправителем, а также куда планируется потратить деньги. Сумму перевода, подлежащую блокировке, издание не уточняет.

В ноябре в пресс-службе Центробанка поясняли, что под проверку на признаки мошенничества подпадут переводы более 200 тысяч рублей «условно незнакомым» людям.

Напомним, с 1 января вступит в силу обновленный перечень признаков мошеннических банковских операций:

  • смена номера телефона для входа в интернет-банк;
  • изменение характеристик телефона — нетипичный интернет-провайдер и т.д.

В перечень подозрительных также входят:

  • перевод более 200 тысяч рублей самому себе незадолго до запроса на выдачу наличных;
  • нехарактерное для человека поведение при снятии денег;
  • изменение активности телефонных разговоров как минимум за шесть часов до операции;
  • снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита или займа и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирской области с января по сентябрь 2025 года направили в Банк России более 430 жалоб, связанных с блокировкой банковских карт или приостановкой переводов. Это почти в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном на блокировку жалуется население. От предпринимателей поступили около 10% таких жалоб.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Финансы Право&Порядок Общество

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : переводы Блокировка карт


