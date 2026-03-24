Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Регулярные переводы на карты новосибирцев изучит налоговая

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Законопроект о доступе ФНС к данным карт и счетов граждан прокомментировала экс-депутат Госдумы из Новосибирской области

Федеральный Минфина хочет обязать Банк России передавать в ФНС данные о россиянах, получающих дополнительные доходы на карты от других лиц и не платящих при этом налоги налоги. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два законопроекта.

Сейчас налоговые органы запрашивают банковские выписки только по основаниям Налогового кодекса. Безвозмездные переводы не облагаются налогами, но могут маскировать возмездные сделки между физлицами. Проект предполагает, что ЦБ будет передавать данные о переводах лиц, получающих систематический доход.

— ФНС получит расширенный доступ к информации о переводах между физлицами. Суть закона — обмен информацией между ФНС и Центробанком о любых переводах, кому, куда, на какие счета и карты переведены деньги. При любом подозрении — сразу последует проверка на предмет сокрытия доходов. Вот такая прозрачность будет, — прокомментировала экс-депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя суть грядущих изменений в законодательстве.

В разговоре с корреспондентом Om1 Новосибирск спикер пояснила, что грядущие законы добавят бюрократии в финансовые операции россиян.

— Например, чтобы перевести некую сумму, особенно крупную, родственникам или кому-то в качестве подарка, материальной помощи и т.д., будет лучше это сделать через оформление доверенности для банка. Это профилактическая мера против блокировки карты, — отметила Вера Ганзя.

Собеседница издания заметила, что на данный момент многие жители РФ пользуются наличными. За последний месяц, по её словам, граждане сняли более 1 трлн рублей. В Новосибирской области за 2 месяца — 150 млрд.

По словам эксперта, это временное явление. Для бизнеса и граждан установлены четкие ограничения на использование наличных денег.

— И кто мешает просто убрать банкоматы? Или ввести запрет на расчёт наличными? Уже ничему не надо удивляться. А эти 4 трлн рублей после проверок пойдут на налоги. А налоги, как всегда, компенсируются повышением цен, — резюмировала Вера Ганзя.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили привязать полис ОСАГО к водителю.

Источник фото: нейросеть Алиса

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : ФНС переводы законопроект

249
0
0
Предыдущая статья
Новосибирских мужчин направят на спермограмму после бань
Следующая статья
Строительство в складчину: запрет на застройку маленьких участков в Новосибирске заставит рынок объединяться

Новосибирским судам пропишут правила выдачи исполнительных документов

Автор: Оксана Мочалова

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий единый срок выдачи исполнительных листов. Согласно документу, они должны выдаваться в течение пяти дней с момента поступления заявления от взыскателя.

Инициатива носит комплексный характер и распространяется на арбитражный, гражданский и административный процессы. Сейчас в законодательстве существует правовой пробел: кодексы указывают, когда лист может быть выдан (например, после вступления решения в силу), но не устанавливают, в какой срок суд обязан это сделать после обращения гражданина или компании.

Читать полностью

В Госдуме предложили ввести минимальный размер почасовой оплаты труда

Автор: Артем Рязанов

В России предложили ввести минимальный размер почасовой оплаты труда. Проект уже подготовлен и направлен в правительство. По словам главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, это нововведение обеспечит гарантированный доход при частичной занятости.

— Необходимо закрепить такое понятие, как минимальный размер почасовой оплаты в отношении категории граждан, которые работают в формате неполной занятости. И такие предложения сформированы и уже направлены в правительство, — рассказал депутат изданию ТАСС.

Читать полностью

Ставку НДФЛ в России предлагают повысить до 35%

Автор: Артем Рязанов

В Госдуму внесли предложения по изменению статьи 210 и 224 Налогового кодекса РФ в части установления новой шкалы ставок НДФЛ.

Авторы поправок отметили, что с 2025 года увеличилась ставка налога для граждан с доходом от 2,4 до 5 млн рублей в год (до 416 тысяч рублей в месяц). При этом после того, как сумма дохода достигает 50 млн рублей (4,17 млн рублей в месяц), ставка НДФЛ остаётся неизменной. Это касается и тех, кто зарабатывает более 1 миллиарда рублей в год.

Читать полностью

Нейросеть ограничивают на выборах: в Госдуму внесли законопроект о запрете в агитации образов умерших людей

Автор: Артем Рязанов

Депутаты Госдумы от разных партий внесли поправки в избирательное законодательство. Одна из них запрещает использовать в предвыборной агитации изображения людей, в том числе вымышленных или умерших, если они созданы с помощью технологий. Это правило не касается кандидатов на выборах.

Авторы считают, что этот запрет позволит бороться с дипфейками и другими формами цифровых манипуляций. По мнению инициаторов законопроекта, такие технологии искажают представление избирателей о кандидатах и партиях, а также могут использоваться для недобросовестного влияния на выборы. Однако, как подчеркивается в документе, новые нормы не ограничивают законное использование информационных технологий в предвыборной агитации.

Читать полностью

Штрафы за расчеты мимо кассы для новосибирского бизнеса вырастут в пять раз

Автор: Оксана Мочалова

Госдума в первом чтении одобрила пятикратное повышение штрафов за неприменение контрольно-кассовой техники. Для юрлиц минимальная санкция вырастет с 30 до 150 тысяч рублей, за повторное нарушение — до 750 тысяч. При этом ИП предлагают штрафовать наравне с крупными компаниями. В Минфине настаивают: нарушения носят системный характер — в 2024 году на них пришлось 77,7% от всех выявленных налоговыми органами правонарушений.

Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина уверена, что кратный рост санкций не сработает.

Читать полностью

Новосибирские предприятия получили возможность увеличить переработки

Автор: Оксана Мочалова

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы. Теперь российские компании смогут привлекать сотрудников к дополнительной работе до 240 часов в год. Это в два раза больше прежнего лимита.

Инициативу, разработанную Минэкономразвития, внесло на рассмотрение парламента правительство России. Изменения затронут Трудовой кодекс РФ. Для применения нового лимита работодателям потребуется заключить коллективный или отраслевой договор с сотрудниками.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть Недвижимость

Строительство в складчину: запрет на застройку маленьких участков в Новосибирске заставит рынок объединяться

Общество

Новосибирских мужчин направят на спермограмму после бань

Общество

Штрафы до 15 тысяч грозят новосибирцам за хранение мебели на балконах

Телекоммуникации

Цифровой отбор в ГИТИС: открываются новые возможности для абитуриентов из Новосибирской области

Общество

В топ «антилидеров» по укусам клещей вошла Новосибирская область

Власть

В НСО установили сроки ежемесячных перечислений за изъятых сельхозживотных

Бизнес

На три медиасегмента в Новосибирске пришлось почти 2,5 млрд рекламных денег

Бизнес Власть Общество

Новый водозабор Бердска прошел госэкспертизу

Общество

Росреестр выявил главную проблему газификации дачных участков в России

Бизнес Промышленность

Ученый и основатель новосибирского оборонного завода стал героем мультфильма

Общество

Назначен новый глава МКУ «Октябрьское» в Новосибирске

Власть

Ликвидация нелегальных АЗС: власти Новосибирска усиливают контроль

Общество

В мэрии Новосибирска определили школы с наибольшим количеством первых классов

Мировые и федеральные новости Общество Право&Порядок

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь выйдет на свободу 24 марта

Общество

Более 50 фальшивых купюр выявлено в Новосибирской области

Общество

Самую большую неоновую вывеску в Новосибирске демонтируют в течение недели

Бизнес Право&Порядок

Под видом научной деятельности в Новосибирске организовали рыбалку (видео)

Общество

Россельхознадзор направил деньги новосибирскому монастырю, где изъяли скот

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности