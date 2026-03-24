Регулярные переводы на карты новосибирцев изучит налоговая

Федеральный Минфина хочет обязать Банк России передавать в ФНС данные о россиянах, получающих дополнительные доходы на карты от других лиц и не платящих при этом налоги налоги. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два законопроекта.

Сейчас налоговые органы запрашивают банковские выписки только по основаниям Налогового кодекса. Безвозмездные переводы не облагаются налогами, но могут маскировать возмездные сделки между физлицами. Проект предполагает, что ЦБ будет передавать данные о переводах лиц, получающих систематический доход.

— ФНС получит расширенный доступ к информации о переводах между физлицами. Суть закона — обмен информацией между ФНС и Центробанком о любых переводах, кому, куда, на какие счета и карты переведены деньги. При любом подозрении — сразу последует проверка на предмет сокрытия доходов. Вот такая прозрачность будет, — прокомментировала экс-депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя суть грядущих изменений в законодательстве.

В разговоре с корреспондентом Om1 Новосибирск спикер пояснила, что грядущие законы добавят бюрократии в финансовые операции россиян.

— Например, чтобы перевести некую сумму, особенно крупную, родственникам или кому-то в качестве подарка, материальной помощи и т.д., будет лучше это сделать через оформление доверенности для банка. Это профилактическая мера против блокировки карты, — отметила Вера Ганзя.

Собеседница издания заметила, что на данный момент многие жители РФ пользуются наличными. За последний месяц, по её словам, граждане сняли более 1 трлн рублей. В Новосибирской области за 2 месяца — 150 млрд.

По словам эксперта, это временное явление. Для бизнеса и граждан установлены четкие ограничения на использование наличных денег.

— И кто мешает просто убрать банкоматы? Или ввести запрет на расчёт наличными? Уже ничему не надо удивляться. А эти 4 трлн рублей после проверок пойдут на налоги. А налоги, как всегда, компенсируются повышением цен, — резюмировала Вера Ганзя.

