Министр экономического развития показал класс по доходам

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в 2022 году заработал 5,1 млн рублей. В собственности главы региона автомобиль Volkswagen Tiguan, индивидуальной собственности три бокса в гаражном кооперативе, квартира 40 кв м, в общедолевой квартира 122 кв м. Супруга за год заработала 140,9 тыс рублей. В пользовании семьи две квартиры 126 и 135 кв метров. По сравнению с декларацией 2021 года, доходы губернатора не изменились, а у его супруги упали. В 2021 она задекларировала 1,7 млн руб.

Заместители

Среди вице-губернаторов в этот раз лидирует первый замгубернаторакоторый задекларировал доход почти 7.5 млн рублей. Его супруга — 1,1 млн руб. У нее в собственности автомобиль Toyota Lexus RX 200. В индивидуальной собственности Знаткова земельный участок 683 кв метра и две квартиры общей площадью около 90 кв м. В совместном пользовании с супругой — квартира 112 кв м и гараж. По сравнению с прошлым годом, доход чиновника вырос на 2 млн рублей, а у супруги снизился на 2 млн.

Первый зам губернатора Юрий Петухов заработал 6,27 млн руб, в его личном собственности квартира 55,6 кв м. У его жены доход 846 тыс рублей, в собственности Touareg Volkswagen. В общей долевой собственности супруги и ребенка квартира 118,4 кв м. В пользовании семьи квартира — 140,6 кв м. По сравнению с прошлым годом доходы Петухова выросли примерно на 0,3 тыс рублей. У его супруги сократились на 550 тыс.

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова задекларировала доход 5,6 млн рублей, ее супруг — 177 тыс руб. У него в собственности машина Skoda Rapid. В пользовании семьи земельный участок 1000 кв м и дом 158 кв м. Недвижимости в собственности не имеется. По сравнению с 2021 годом доход Мануйловой вырос на 1,6 млн руб.

Доход заместителя губернатора Сергея Нелюбова также составил 5,6 млн рублей. В общедолевой собственности у него три земельных участка 2,7 тыс кв метров, в индивидуальной две квартиры — 130 кв метров, в общедолевой две квартиры — 160 кв метров. В прошлом году доход Нелюбова был 5,5 млн руб.

Еще один заместитель губернатора Сергей Семка заработал 5 млн рублей, у него в собственности автомобиль Toyota RAV4. В пользовании квартира 122 кв метра, гараж и овощехранилище. В декларации 2021 года доход чиновника составлял 6,1 млн рублей.

У назначенного заместителем губернатора в ноябре прошлого года Романа Теленчинова самый скромный доход из замов — 1,9 млн рублей. В индивидуальной собственности земельный участок 600 кв м, строение 40 кв м и квартира 109 кв м. Его супруга за год заработала 57 тыс рублей. В общедолевой собственности у нее квартира 49 кв м. В пользовании чиновника также квартира 87,9 кв м

Министры

Лидером по доходам не только среди министров, но и в целом в правительстве региона по итогам 2021 года стал министр экономического развития Лев Решетников с доходом 8.9 млн руб. В индивидуальной собственности у него два земельных участка 1,7 тыс кв, и квартира 179 кв м. У супруги дохода нет, ей принадлежит автомобиль HAVAL F7X. По итогам 2020 года Решетников регистрировал доход 4.5 млн руб.

Министр финансов Виталий Голубенко заработал 5,9 млн руб. У него в собственности автомобиль Ford Kuga и квартира 38 кв м, в совместной собственности с супругой квартира 60,7 кв м. Супруга за год заработала 612 тыс руб. По сравнению с 2020, в 20021 доход Голубенко вырос на 400 тыс рублей.

У министра региональной политики Игоря Яковлева доход также 5,9 млн руб. В собственности автомобиль Land Rover Discovery. Доход супруги 20 тыс рублей. В пользовании семьи квартира 137 кв м. По итогам 2020 года доход министра был 5,5 млн руб, 2019 — 34 млн руб.

У министра образования Сергея Федорчука доход почти 5,7 млн руб. В индивидуальной собственности у него квартира 64.5 кв м, в общей с супругой — 79,7 кв. Доход супруги 947 тыс рублей, ей принадлежит автомобиль HYUNDAY Solaris. Годом ранее доход Федорчука был 4,7 млн руб.

У министра здравоохранения Константина Хальзова доход почти 5,6 млн рублей. Ему принадлежит мотоцикл Harley-Davidson FLHRC. В пользовании квартира 74 кв метра. Супруга чиновника за год задекларировала доход 12,6 млн руб. Ей принадлежит машина Touareg Volkswagen, две квартиры 170 кв м, и два машиноместа. По итогам 2020 доход Хальзова был 4,6 млн руб.

У министра сельского хозяйства Евгения Лещенко доход 5,5 млн рублей. Ему принадлежит два автомобиля — Kia Rio и Лада Калина, в долевой собственности две квартиры 115 кв м. У супруги доход за год 593 тыс руб, в собственности земельный участок 419 кв, дом и гараж. В прошлом году доход министра был 6,1 млн руб.

Министр спорта Сергей Ахапов задекларировал 5,5 млн руб, его супруга — 11 тыс. У министра в собственности Jeep Grand Cherokee, в общедолевой квартира — 93,7 кв м. У супруги земельный участок 570 кв. м. В прошлом году доход Ахапова был 4,5 млн руб.

Доход министра транспорта Анатолия Костылевского в 2021 году составил 5,5 млн руб, у его супруги — 225 тыс. В собственности министра квартира 128 кв. В пользовании два машиноместа, которые принадлежат супруге. Машин в семье министра транспорта нет. По итогам 2020 года доход Костылевского составлял 4,7 млн руб.

Доход министра промышленности Андрея Гончарова за 2021 год 5,3 млн рублей. В его собственности автомобиль Toyota RAV4, земельный участок 1 тыс кв м, квартира 108 кв м и объект незавершенного строительства 98 кв м. Доход супруги — 370 тыс, у нее в собственности квартира 42 кв м. и земельный участок 1,2 тыс кв м. Доход Гончарова за 2020 год составил 4,6 млн руб.

У министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова доход за 2021 год составил 5,2 млн руб, у супруги — 10 тыс. В собственности супруги автомобиль Toyota RAV4, участок 600 кв м, садовый до 77 кв м. В совместной собственности супругов квартира 75,7 кв м. По итогам 2020 доход Архипова был 4,9 млн руб.

Министр юстиции Татьяна Деркач, назначенная на должность в феврале 2022 года, заработала 4,3 млн руб. У нее в собственности два автомобиля HYUNDAY Solaris и Toyota RAV4, два земельных участка 2.4 тыс кв м, квартира 40,5 кв. Доход супруга 743 тыс, в собственности машина Kia Ceed, участок 1,2 тыс кв м. В совместной собственности квартира 80 кв м. Предыдущий министр юстиции Наталья Омелехина показывала за 2020 год доход 6,1 млн руб.

Доход министра труда и соцразвития Елены Бахаревой, назначенной на должность в октябре 2021 года, — 4,5 млн руб, у ее супруга — 686 тыс. В индивидуальной собственности министра участок 846 кв м и садовый дом 117 кв, в совместной квартира 75,6 кв м. Предыдущий министр Ярослав Фролов за 2020 год задекларировал доход 4.4 млн руб.

У министра цифрового развития Сергея Цукаря, назначенного осенью 2021 года, доход 3,8 млн руб. В собственности у него автомобиль Mazda 6, в общей с супругой квартира 80 кв м. Доход супруги — 305 тыс руб. Предыдущий министр Анатолий Дюбанов за 2020 год декларировал доход 4,6 млн руб.

Доход Вадима Васильева, также недавно назначенного на должность министра науки, составил 2,1 млн руб. У его супруги — 1 млн руб. В совместной собственности у министра квартира 114 кв. У его супруги в индивидуальной два земельных участка 25,4 тыс кв м и две машины: BMW X3, Volkswagen Tiguan и снегоболотоход STELS ATV650YL. Предыдущий министр науки Алексей Васильев показывал доход за 2020 год 5,1 млн руб.

Ранее о своих доходах отчитались депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.