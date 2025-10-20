В Новосибирске пройдет фестиваль «Встречи в Сибири»

Международный фестиваль документального кино «Встречи в Сибири» состоится в кинотеатре «Победа» уже в двадцать седьмой раз. Начиная с текущего года, мероприятие будет носить имя Эллы Давлетшиной, его основательницы.

В программе фестиваля – насыщенная палитра кинолент со всего мира, дискуссионные площадки, образовательные лекции и масштабная ретроспектива, приуроченная к 95-летию Западно-Сибирской студии кинохроники. Специальный студенческий день с форумами и мастерскими также станет ярким событием.

В этом году фестиваль проходит под девизом: «Документальное кино – память сердца». Конкурсная программа включает документальные фильмы, исследующие историческое и культурное наследие человечества, поскольку прошлое является ключом к пониманию настоящего. Осознать свое место в мире и вектор движения возможно, лишь обратившись к судьбам людей и событиям, сформировавшим современность.

Отобраны ленты, которые редко можно увидеть на широком экране, вызывающие желание обсуждать увиденное и предлагающие свежий взгляд на искусство документалистики.

Десять картин основного конкурса, три тематических блока короткометражных работ и три блока студенческих фильмов убедительно продемонстрируют, что реальность содержит ответы на самые важные вопросы. Нужно лишь знать, где их искать.

Западно-Сибирская студия кинохроники, действовавшая в Новосибирске, являлась центральным звеном документального кинопроизводства в регионе. За почти 80 лет работы в архивах студии накоплены тысячи киножурналов и сотни тематических фильмов, созданных начиная с 1930-х годов.

В 2025 году Западно-Сибирская киностудия отмечает свой 95-летний юбилей! В честь этого события подготовлена специальная ретроспектива, посвященная этому значимому месту в истории сибирского кинематографа.

В программе ретроспективы: документальные фильмы и киножурналы, снятые на студии в разные периоды её существования; встречи с режиссерами; показ фильма самой Эллы Давлетшиной. Ретроспектива позволит увидеть историю Сибири, сохраненную благодаря работе нескольких поколений документалистов.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы и лекции с экспертами. Особое внимание уделяется студентам и молодым кинематографистам.

