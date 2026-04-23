В Новосибирске объявлен конкурс по благоустройству территории вокруг «Победы»

Автор: Мария Гарифуллина

Лучшую концепцию представят в августе текущего года

В Новосибирске стартует прием заявок на конкурс по выбору лучшей концепции благоустройства уличного пространства перед Центром культуры и отдыха «Победа». В этом году знаменитый кинотеатр отмечает свое 100-летие. Подача заявок начинается 25 апреля. Об этом было объявлено 23 апреля на пресс-конференции в новосибирском пресс-центре ТАСС.

Конкурс пройдет в четыре этапа: подача заявки, отбор претендентов, сбор предложений и определение финалистов. Итоги планируется подвести в начале августа. Вице-президент Союза архитекторов РФ Петр Долнаков подчеркнул важность подобных профессиональных конкурсов для развития города и поддержки молодых специалистов. Он добавил, что площадка перед «Победой» должна стать многосценарной, адаптируемой под разные сезоны и запросы горожан: от кинопоказов и концертов до выставочных и интерактивных форматов.

— Центр «Победа» находится в такой точке и содержательно является такой точкой сборки, местом притяжения. И наша задача — наполнять максимально событийно, интересно, разнообразно для зрителей и жителей города, потому что это не только кино, кинофестивали, обсуждение фильмов, творческие встречи, но и выставки, и концерты, которые проходят как внутри Центра, так и на прекрасной площади и на летних площадках. Если пространство вокруг «Победы» станет более красивым, более привлекательным, более удобным для горожан, то мы со своей стороны будем наполнять его новыми событиями, новыми форматами — и выставочными, и концертными, и интерактивными, — говорит программный директор Центра культуры и отдыха «Победа» Анна Огородникова.

Участники пресс-конференции обсудили и перспективы пешеходизации улицы Ленина. По мнению экспертов, благоустройство территории у «Победы» может стать первым шагом к созданию единого пространства на главной улице города, которое будет работать по модели государственно-частного партнерства.

Ранее редакция сообщала, что архитекторы Новосибирска объявили цвет кинотеатра «Победа» цветом года.

 

Фото Infopro54

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : улица Ленина кинотеатр Победа благоустройство

